Niesprawiedliwe zarobki gwiazd Off Campus wkurzyły fanów. Twórczyni zabrała głos
Twórczyni serialu "Off Campus" odniosła się do zarzutów w związku z rzekomymi nierównościami w wynagrodzeniu dla odtwórców głównych ról. Pojawiły się bowiem głosy, że Ella Bright zarobiła mniej niż Belmont Cameli, mimo że oboje grali postacie pierwszoplanowe. Czy to prawda? Showrunnerka zabrała głos w tej sprawie.
Widzowie pokochali "Off Campus". Serial na podstawie powieści kanadyjskiej pisarki Elle Kennedy podbił serca nie tylko subskrybentów Prime Video, ale również krytyków - oceny mówią same za siebie. Showrunnerka Louisa Levy postarała się, aby dać fanom książkowego cyklu godną adaptację pierwszej części o tytule "Układ", która skupia się na historii Hannah i Garretta. W głównych bohaterów 1. sezonu wcielili się Ella Bright i Belmont Cameli.
Niedługo po premierze "Off Campus" pojawiły się niepokojące informacje na temat zarobków gwiazd. W sieci można było natknąć się na doniesienia, jakoby Cameli zarobił więcej od Bright, mimo że oboje grali wiodących bohaterów. Nieoczekiwanie głos zabrała Levy, komentując plotki na temat rzekomych różnic w zarobkach gwiazd.
Louisa Levy o rzekomych różnicach w zarobkach gwiazd Off Campus. To nieprawda
Na profilu podcastu In The Vault pojawił się krótki fragment rozmowy, w którym prowadzący Ali Rose Gray i Shane Sutherland dyskutowali na temat zarobków gwiazd "Off Campus". Gray poinformowała, że odtwórca roli Garretta za 1. sezon zainkasował 260 tys. dol. Tymczasem Josh Heuston, Stephen Kalyn i Antonio Cipriano za role drugoplanowe zarobili: 200 tys. dol. (Heuston), 120 tys. dol. (Kalyn) i 120 tys. (Cipriano). Mika Abdalla otrzymała natomiast wypłatę w wysokości 160 tys. dol.
Widzów najbardziej zelektryzowała jednak informacja na temat zarobków Bright. Mimo że aktorka wcielała się w główną bohaterkę, to, według informacji In The Vault, miała ona zarobić zaledwie 160 tys. dol. Tyle samo, ile Abdalla za drugoplanową rolę i aż 100 tys. dol. mniej, niż Cameli, mimo że ona również wcielała się w wiodącą postać.
Wśród komentarzy wkurzonych fanów pojawił się również wpis showrunnerki. Levy postanowiła zabrać głos i najwyraźniej zdementować plotki na temat zarobków gwiazd. Napisała:
Sprawdź swoje źródła. Te liczby są dalekie od prawdy. Chociaż jest to absolutny problem w branży, jako showrunnerka walczę o parytet płacowy między kobietami a mężczyznami w mojej obsadzie.
Levy nie doprecyzowała jednak, ile zarobiły gwiazdy "Off Campus". Nie można jednak wykluczyć, że różnice w zarobkach wcale się nie pojawiły. Internauci zauważyli, że stawki dla aktorów są zwykle ustalane na podstawie ich dotychczasowego doświadczenia, a także tego, jaką kwotę wynegocjuje agent. Biorąc pod uwagę fakt, że Bright ma 18, a Cameli - 28 lat, ich wypłata mogła się różnić, mimo tego samego czasu ekranowego.
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Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.