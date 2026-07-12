Niesprawiedliwe zarobki gwiazd Off Campus wkurzyły fanów. Twórczyni zabrała głos

Widzowie pokochali "Off Campus". Serial na podstawie powieści kanadyjskiej pisarki Elle Kennedy podbił serca nie tylko subskrybentów Prime Video, ale również krytyków - oceny mówią same za siebie. Showrunnerka Louisa Levy postarała się, aby dać fanom książkowego cyklu godną adaptację pierwszej części o tytule "Układ", która skupia się na historii Hannah i Garretta. W głównych bohaterów 1. sezonu wcielili się Ella Bright i Belmont Cameli.

Niedługo po premierze "Off Campus" pojawiły się niepokojące informacje na temat zarobków gwiazd. W sieci można było natknąć się na doniesienia, jakoby Cameli zarobił więcej od Bright, mimo że oboje grali wiodących bohaterów. Nieoczekiwanie głos zabrała Levy, komentując plotki na temat rzekomych różnic w zarobkach gwiazd.

Louisa Levy o rzekomych różnicach w zarobkach gwiazd Off Campus. To nieprawda

Na profilu podcastu In The Vault pojawił się krótki fragment rozmowy, w którym prowadzący Ali Rose Gray i Shane Sutherland dyskutowali na temat zarobków gwiazd "Off Campus". Gray poinformowała, że odtwórca roli Garretta za 1. sezon zainkasował 260 tys. dol. Tymczasem Josh Heuston, Stephen Kalyn i Antonio Cipriano za role drugoplanowe zarobili: 200 tys. dol. (Heuston), 120 tys. dol. (Kalyn) i 120 tys. (Cipriano). Mika Abdalla otrzymała natomiast wypłatę w wysokości 160 tys. dol.

Widzów najbardziej zelektryzowała jednak informacja na temat zarobków Bright. Mimo że aktorka wcielała się w główną bohaterkę, to, według informacji In The Vault, miała ona zarobić zaledwie 160 tys. dol. Tyle samo, ile Abdalla za drugoplanową rolę i aż 100 tys. dol. mniej, niż Cameli, mimo że ona również wcielała się w wiodącą postać.

Wśród komentarzy wkurzonych fanów pojawił się również wpis showrunnerki. Levy postanowiła zabrać głos i najwyraźniej zdementować plotki na temat zarobków gwiazd. Napisała:

Sprawdź swoje źródła. Te liczby są dalekie od prawdy. Chociaż jest to absolutny problem w branży, jako showrunnerka walczę o parytet płacowy między kobietami a mężczyznami w mojej obsadzie.

Levy nie doprecyzowała jednak, ile zarobiły gwiazdy "Off Campus". Nie można jednak wykluczyć, że różnice w zarobkach wcale się nie pojawiły. Internauci zauważyli, że stawki dla aktorów są zwykle ustalane na podstawie ich dotychczasowego doświadczenia, a także tego, jaką kwotę wynegocjuje agent. Biorąc pod uwagę fakt, że Bright ma 18, a Cameli - 28 lat, ich wypłata mogła się różnić, mimo tego samego czasu ekranowego.

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