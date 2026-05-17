Off Campus to gorąca nowość od Prime Video. Czytelnicy young adult ją pokochają

"Off Campus" to seria bestsellerowych powieści autorstwa Elle Kennedy, która została zaadaptowana przez Louisę Levy dla Prime Video. Bohaterami produkcji są studenci na fikcyjnym Uniwersytecie Northeastern Briar - Hannah Wells (Ella Bright) i Garrett Graham (Belmont Cameli), którzy zawierają ze sobą umowę. Korzyści są kuszące i każda ze stron ma w tej dziwacznej relacji jakiś interes. Hannah i Garrett nie spodziewają się jednak, że plany mogą sobie pokrzyżować oni sami.

Off Campus - opinia o serialu w Prime Video

Bohaterowie należą do dwóch różnych światów - ona jest studentką zakochaną w muzyce, z kolei on jest znany jako kapitan drużyny hokejowej. Łączy ich tylko umowa: Hannah pomoże Garrettowi w podciągnięciu ocen, z kolei Garrett będzie udawał jej chłopaka, aby dziewczyna mogła wzbudzić zazdrość w Justinie Kohlu (Josh Heuston), atrakcyjnym członku zespołu, który do tej pory nie zwracał na nią uwagi. Jak nietrudno się domyśleć, im więcej czasu Hannah i Garrett zaczynają ze sobą spędzać, tym bardziej uświadamiają sobie, że być może łączy ich coś więcej, niż tylko umowa.

"Off Campus" to serial, który jest dosyć przewidywalny. Przedstawia klasyczny przykład relacji "enemies to lovers" (od wrogów do kochanków) i "love-hate relationship" (miłości połączonej z nienawiścią), ale właśnie to uwielbiają fani tego typu historii. Relacja ułożonej studentki i butnego hokeisty to coś, na co z pewnością czekają czytelnicy powieści Kennedy. Nie da się ukryć, że mają na co czekać - między Bright i Camelim jest obecna chemia, która już na początku uderza ich postaci i nie ma już wówczas wątpliwości, że to właśnie między nimi zacznie rodzić się uczucie.

Relacja pierwszoplanowych bohaterów jest siłą rzeczy wysunięta na pierwszy plan. Nie byłaby ona tak dobrze wyeksponowana, gdyby nie pomoc postaci drugoplanowych - wspomnianego już Justina czy kolegów z drużyny Garretta - Logana (Antonio Cipriano), Tuckera (Jalen Thomas Brooks) i Deana (Stephen Kalyn) - którzy również mają swoje świetne momenty, ale również Allie (Mika Abdalla). Oni wszyscy są doskonale wyeksponowani i niezwykle wyraziści. W związku z tym, że książkowe uniwersum "Off Campus" jest dobrze rozwinięte, a serial został już przedłużony na 2. sezon, celem twórczyń było najpewniej przedstawienie pokrótce wszystkich osób, zanim każda z nich dostanie swoją własną historię.

"Off Campus" to miły serial dla młodzieży, który porusza nie tylko wątki miłości czy przyjaźni, ale również napaści seksualnej oraz relacji z rodzicami. Każdy z tych aspektów został pokazany w taki sposób, by odpowiednio wybrzmiał na ekranie, a jednocześnie tak aby zaangażować widzów i wciągnąć ich w studencki świat muzyków i hokeistów. Udowadnia, że w serialu dla młodzieży można pokazać nie tylko pikantne sceny, ale również trudne rozmowy i poważne tematy. To obiecujące rozpoczęcie nowego uniwersum w Prime Video.

Anna Bortniak 17.05.2026 10:16

