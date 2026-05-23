Do roli w Off Campus nauczył się grać na gitarze. Gwiazdy opowiadają o kulisach serialu

W serwisie Prime Video zadebiutował długo wyczekiwany serial "Off Campus", adaptacja serii powieści Elle Kennedy. Bohaterami produkcji są studenci na fikcyjnym Uniwersytecie Northeastern Briar - Hannah Wells (Ella Bright) i Garrett Graham (Belmont Cameli), którzy zawierają ze sobą umowę. Korzyści są kuszące i każda ze stron ma w tej dziwacznej relacji jakiś interes. Hannah i Garrett nie spodziewają się jednak, że plany mogą sobie pokrzyżować oni sami.

Produkcja koncentruje się również na Justinie Kohlu (Josh Heuston), który jest obiektem westchnień Hannah, a także na relacji głównej bohaterki z jej przyjaciółką, Allie Hayes (Mika Abdalla). Odtwórcy ról opowiedzieli nam o pracy nad serialem "Off Campus", otwierając się na temat muzycznych scen. Tego musieli się nauczyć.

Mika Abdalla i Josh Heuston opowiedzieli nam o kulisach serialu Off Campus

Anna Bortniak: Gracie postacie z bardzo popularnej serii książek Elle Kennedy. Czy czuliście presję, wiedząc, że fani mają wobec tych bohaterów konkretne oczekiwania?

Mika Abdalla: Nie nazwałabym tego presją. Byłam przede wszystkim bardzo podekscytowana i miałam nadzieję, że uda mi się oddać Allie sprawiedliwość w taki sposób, żeby fani to docenili.

Josh Heuston: Myślę, że ja odczuwałem najmniejszą presję, bo wydaje mi się, że Justin trochę różni się od swojej książkowej wersji. Ale kiedy dołączasz do projektu opartego na istniejącej marce, zawsze towarzyszy ci poczucie, że ludzie mają już w głowie wyobrażenie, jak ta postać powinna wyglądać, brzmieć i się zachowywać.

Czytaliście książki, żeby lepiej zrozumieć swoje postacie?

Mika: Tak, zdecydowanie. Korzystałam ze wszystkich książek. To naprawdę wspaniałe mieć do dyspozycji taki materiał źródłowy, do którego można wracać. Zwykle ma się tylko scenariusz i wyobraźnię osób, które go napisały, a tutaj miałam też dostęp do oryginalnych opisów postaci. To było niesamowite. Myślę też, że siła tej serii polega na tym, że każda postać - nawet jeśli na początku jest na drugim planie - jest bardzo dopracowana i pełnowymiarowa. To było ważne dla całego zespołu twórczego, żeby było to widoczne na ekranie. Cieszę się, że się udało.

Josh: Tak, zgadzam się. Jak mówiła Mika, te książki są naprawdę świetnie przemyślane, a każda postać sprawia wrażenie prawdziwego człowieka. To po prostu bardzo ułatwiło nam pracę.

W scenach muzycznych wypadacie bardzo naturalnie - Allie śpiewa, a Justin śpiewa gra na gitarze. Pomyślałam, że musicie mieć jakieś muzyczne doświadczenie. Czy to prawda?

Josh: W moim przypadku nie - musiałem się tego nauczyć do tej roli. Uczyłem się śpiewu, gry na gitarze i pianinie specjalnie na potrzeby serialu. Włożyliśmy w to mnóstwo pracy, mieliśmy świetny zespół wokół siebie, a Ella i ja dużo ćwiczyliśmy razem przy pianinie i śpiewie. Dzięki temu łatwiej było nam zagrać te sceny, zwłaszcza te bardziej intymne. Myślę, że ostatecznie wyszło naprawdę dobrze.

Ile czasu zajęła ci nauka gry na gitarze i fortepianie?

Josh: Nie umiem grać wszystkiego - nauczyłem się tych utworów, które były potrzebne do serialu. Między otrzymaniem roli a pierwszym występem minął mniej więcej miesiąc intensywnej nauki, a potem ćwiczyłem jeszcze przez cały okres zdjęć. Dzięki temu, kiedy przyszło do "Yellow Haze" i trudniejszych piosenek, miałem już za sobą kilka miesięcy przygotowań.

A jak było u ciebie, Mika?

Mika: Ja nie śpiewam, więc bardzo się bałam. To był chyba jeden z najbardziej stresujących dni w moim życiu. To trochę tak, jakby wszyscy twoi znajomi przyszli oglądać, jak śpiewasz pijackie karaoke - tylko że wszyscy są trzeźwi. A wtedy robi się to naprawdę przerażające. Bo prawdziwe pijackie karaoke bywa jednak całkiem zabawne.

Jako postacie drugoplanowe jesteście bardzo zapadający w pamięć. Jak zachęcilibyście widzów do obejrzenia serialu "Off Campus"?

Mika: Obejrzyjcie całość za jednym razem.

Josh: Tak - najlepiej wszystko w jeden dzień.

Anna Bortniak 23.05.2026 14:10

