Ta para będzie w centrum 2. sezonu Off Campus. Zmienili kolejność

Prime Video ujawnił, która para będzie w centrum wydarzeń 2. sezonu "Off Campus". Dla widzów może to być zaskoczenie, biorąc pod uwagę kolejność książek - zgodnie z planem po Hannah Wells i Garrettcie Grahamie historia powinna skupić się na zupełnie innych bohaterach.

Anna Bortniak
Serial "Off Campus" to jedna z najchętniej oglądanych nowości od Prime Video, w związku z czym platforma jeszcze przed premierą 1. sezonu zapowiedziała kontynuację. Tak, już od samego początku wiadomym było, że produkcja doczeka się kontynuacji i przypuszczano, że showrunnerka Louisa Levy będzie podążać za kolejnością serii powieści. Główny cykl autorstwa Elle Kennedy, na podstawie którego powstaje serial, składa się bowiem z 5 książek: "The Deal. Układ", "The Mistake. Błąd", "The Score. Podbój", "The Goal. Cel" oraz "The Legacy. Dziedzictwo". Każdy z tomów rozbudowuje świat "Off Campus" o historie innych bohaterów.

W premierowej odsłonie opartej o powieść "Układ" widzowie poznali historię Hannah (Ella Bright) i Garretta (Belmont Cameli). Jeśli Levy szłaby zgodnie z kolejnością, 2. sezon miałby być adaptacją "Błędu", co oznacza, że koncentrowałby się na historii miłosnej Johna Logana (Antonio Cipriano) oraz Grace Ivers (India Fowler). Okazało się jednak, że showrunnerka ma konkretny plan na całą serię - ujawniono, że w centrum wydarzeń kolejnego sezonu znajdzie się zupełnie inna para.

2. sezon Off Campus skupi się na Allie Hayes i Deanie Di Laurentisie

Z oficjalnych doniesień wynika, że bohaterami 2. sezonu będą Allie Hayes (Mika Abdalla) oraz Dean Di Laurentis (Stephen Kalyn). Początki ich związku pojawiły się co prawda już w 1. sezonie, jednak, biorąc pod uwagę książki, historia ich bohaterów powinna zostać przedstawiona dopiero w 3. sezonie (Allie i Dean byli głównymi postaciami w 3. tomie - "The Score. Podbój").

Levy skomentowała to w oświadczeniu dla Variety:

Jesteśmy podekscytowani, że możemy kontynuować historię Allie i Deana jako główny wątek miłosny sezonu 2, po tym jak rozpoczęliśmy ich romans w sezonie 1. Ale jeśli pokochaliście Hannah i Garretta, nie martwcie się - nadal będą integralną częścią naszej obsady. Z niecierpliwością czekamy na opowiedzenie kolejnego rozdziału historii każdego z was. Fani mają na co czekać!

Wcześniej showrunnerka podkreśliła, że wszystkie scenariusze do 2. sezonu są już napisane, a plan zapowiada się bardzo ekscytująco. Dodała, że fani książek będą nadchodzącą odsłoną "bardzo podekscytowani".

Fabuła powieści "The Score. Podbój", 3. tomu z serii Kennedy, skupia się na Allie Hayes i Deanie Di Laurentisie. Akcja powieści rozgrywa się przed zakończeniem studiów, kiedy Allie przechodzi kryzys związany ze swoją przyszłością oraz złamanym sercem. Postanawia wyleczyć je seksem bez zobowiązań i tak wpada w oko Deanowi. Kiedy para spędza ze sobą noc, Allie oznajmia mu, że chce, aby zostali przyjaciółmi. Największy flirciarz i zaczyna się wówczas zastanawiać, czy może nie czas skończyć z jednorazowymi spotkaniami i oddać strzał prosto w serce.

29.05.2026 09:45
Tagi: Prime Video, young adult
