REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Hokeiści z Off Campus o trudnym dniu na planie. Te sceny kręcili 15 godzin

Stephen Kalyn, Antonio Cipriano i Jalen Thomas Brooks, czyli serialowi Dean Di Laurentis, John Logan i John Tucker, opowiedzieli nam o kulisach kręcenia serialu "Off Campus". Rozmawialiśmy z nimi o najbardziej wymagającym dniu na planie, kiedy prawie cały dzień musieli spędzić na łyżwach.

Anna Bortniak
off campus antionio stephen jalen wywiad prime video
REKLAMA

W serwisie Prime Video zadebiutował długo wyczekiwany serial "Off Campus", adaptacja serii powieści Elle Kennedy. Bohaterami produkcji są studenci na fikcyjnym Uniwersytecie Northeastern Briar - Hannah Wells (Ella Bright) i Garrett Graham (Belmont Cameli), którzy zawierają ze sobą umowę. Korzyści są kuszące i każda ze stron ma w tej dziwacznej relacji jakiś interes. Hannah i Garrett nie spodziewają się jednak, że plany mogą sobie pokrzyżować oni sami.

Produkcja skupia się również na przyjaciołach Garretta z drużyny - Deanie Di Laurentisie (Stephen Kalyn), Johnie Loganie (Antonio Cipriano) i Johnie Tuckerze (Jalen Thomas Brooks). Aktorzy, którzy wcielają się w hokeistów, opowiedzieli nam m.in. o najbardziej wymagającym dniu na planie zdjęciowym.

REKLAMA

Stephen Kalyn, Antonio Cipriano i Jalen Thomas Brooks opowiadają nam o serialu Off Campus

Anna Bortniak: Na rozgrzewkę zacznę od kilku krótkich pytań. Kto z was najlepiej jeździł na łyżwach przed rozpoczęciem zdjęć do serialu?

Jalen Thomas Brooks i Antonio Cipriano (wskazują na Stephena Kalyna): Ten facet.

Stephen: To byłem ja. Całe życie grałem w hokeja, więc było to dla mnie bardzo łatwe.

Kto z was zazwyczaj rozluźniał atmosferę na planie?

REKLAMA

Jalen: Wydaje mi się, że kiedy widziałem wasze piękne twarze, to właśnie wy rozjaśnialiście plan.

Stephen: Wszyscy.

Jalen: Powiedziałbym, że Josh Heuston. Za każdym razem, gdy pojawiał się na planie, wszyscy reagowali na jego australijski akcent.

REKLAMA

Antonio: To był jak powiew świeżego powietrza.

Komu najtrudniej było zachować powagę na planie?

Jalen (do Stepehan): Kilka razy cię rozbawiłem.

REKLAMA

Stephen: To prawda, kilka razy.

Antonio: A potem Bel pod koniec parę razy specjalnie się nas rozśmieszał, co było naprawdę głupie. Powiedzmy więc, że Bel.

Który z was najbardziej angażował się w sceny romantyczne?

REKLAMA

Stephen: Nie wiem. Prawdopodobnie ja, może Belmont. Cała nasza czwórka jest całkiem romantyczna

Jalen (do Stephena): Powiedziałbym, że ty, stary.

Antonio: Myślę, że obaj poradziliście sobie z tym naprawdę dobrze.

Oglądając was na ekranie, można odnieść wrażenie, że jesteście profesjonalnymi hokeistami. Jak przygotowywaliście się do ról sportowców? I czy umiejętność gry w hokeja była konieczna, żeby dostać rolę w serialu?

Stephen: W opisie roli było napisane, że trzeba czuć się swobodnie na łyżwach.

Antonio: I technicznie rzecz biorąc - czuliśmy się swobodnie.

Jalen: Moja mama musiała przylecieć z Ameryki Północnej, żeby pomóc mi nauczyć się jeździć na łyżwach. Była wielką fanką łyżwiarstwa. Sama właściwie nie jeździła, ale założyła łyżwy i okazała się lepsza ode mnie i mi pomagała. Ale tak, to rzeczywiście był wymóg. Zupełnie o tym zapomniałem, kiedy czytałem opis roli.

Przed rozpoczęciem zdjęć przeszliśmy zresztą dwutygodniowy obóz hokejowy. Potem byliśmy na jeszcze jednym, przygotowując się do drugiego sezonu.

Stephen: A później pewnie zrobimy kolejny.

Hokej nie jest łatwym sportem. Która ze scen na lodowisku była dla was najbardziej wymagająca fizycznie?

Jalen: Ten dzień, kiedy byliśmy tam chyba przez 13 godzin.

Antonio: To było przy kręceniu siódmego odcinka. Kręciliśmy wtedy na lodzie dobre 15 godzin. Cały dzień w kostiumach, spoceni, w łyżwach, co pewnie nie było najlepszym pomysłem.

REKLAMA

Stephen: Po pewnym czasie w łyżwach po prostu zaczyna wszystko boleć.

Jalen: I nie możesz ich zdjąć, bo jeśli zaraz trzeba wracać na plan, ponowne założenie zajmuje jakieś pięć minut. Więc wszyscy mówią: "Zostaw je na nogach". Stopy bardzo nas bolały.

Stephen: Potrzebowaliśmy najlepszego sprzętu, jaki dało się znaleźć. Dlatego poszedłem do sklepu i kupiłem chyba najdroższe łyżwy, jakie udało mi się znaleźć, bo płacił Amazon (śmiech).

REKLAMA

Czujecie, że macie coś wspólnego ze swoimi postaciami? Dzielicie z nimi jakieś cechy?

Jalen: Myślę, że wielu z nas jest naprawdę bliskich swoim postaciom. Jeśli chodzi o mnie - cały czas gotuję. W jeden z pierwszych weekendów, kiedy byliśmy razem, spotkaliśmy się u Antonio i zrobiłem grilla dla całej obsady. Tucker mógłby zrobić coś takiego.

Stephen: To, że Dean przez całe życie grał w hokeja, jest mi bardzo bliskie. I jego otwartość też. Ja również czuję się bardzo swobodnie wśród ludzi i łatwo przychodzi mi bycie wobec nich otwartym.

REKLAMA

Co najbardziej was zaskoczyło podczas pracy nad serialem?

Jalen: Jako aktor zawsze patrzę na takie projekty z perspektywy pracy zespołowej, ale i tak zaskoczyło mnie, jak bardzo wszystko było oparte na współpracy - to był ogromny wysiłek całej grupy. Najbardziej zaskoczyło mnie chyba to, że cała obsada naprawdę się zgrała. Nikt nie odstawał, wszyscy byli na tej samej fali, jak najbliższa rodzina. Dzięki temu żaden dzień nie wydawał się pracą - to było raczej wspólne spędzanie czasu i tworzenie czegoś razem.

Antonio: Myślę też, że już pierwszego dnia zdjęć spędzaliśmy czas we czwórkę. Od razu czułem się swobodnie na planie, a chemia między nami była tak mocna, jakbyśmy naprawdę byli braćmi. To było bardzo fajne.

REKLAMA

Którą scenę z waszą trójką pamiętacie najlepiej?

Stephen: Tę w szatni. Tę, w której się denerwujesz. To była dobra scena.

Antonio: Naprawdę smutna. Tego dnia czuliśmy się jak prawdziwy zespół. No i jeszcze scena z ósmego odcinka, też w szatni, którą uwielbiam. To był nasz ostatni dzień zdjęciowy, więc było w tym coś bardzo wzruszającego. Nasza ostatnia scena. To było naprawdę wyjątkowe.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
19.05.2026 17:33
Tagi: Prime Videoyoung adult
REKLAMA
Najnowsze
15:17
Serial ze świata Gry o tron miał być skasowany. Aktor jednak zmienił zdanie
Aktualizacja: 2026-05-19T15:17:53+02:00
14:45
Zwiastun 6. odcinka Stamtąd wyciekł do sieci. Będzie grubo
Aktualizacja: 2026-05-19T14:45:33+02:00
14:25
Aktor z The Boys odpowiada widzom w stylu Rzeźnika. „Prymitywny humor?”
Aktualizacja: 2026-05-19T14:25:42+02:00
12:46
Nowy film o He-Manie to wielkie zaskoczenie. Takich opinii się nie spodziewałem
Aktualizacja: 2026-05-19T12:46:26+02:00
11:32
O której godzinie oglądać finał Love is Blind: Polska? Pół Netfliksa czeka
Aktualizacja: 2026-05-19T11:32:15+02:00
11:03
Jak wyglądało głosowanie jury na Eurowizji 2026? Wyjaśniamy skandal
Aktualizacja: 2026-05-19T11:03:52+02:00
10:22
Netflix wzbogaci się o genialne science fiction. To zeszłoroczny hit
Aktualizacja: 2026-05-19T10:22:21+02:00
10:00
To najwyżej oceniany odcinek w historii Stamtąd. Tak się robi horror
Aktualizacja: 2026-05-19T10:00:33+02:00
8:31
Serial Harry Potter już traci kluczową aktorkę. Zagra tylko w 1. sezonie
Aktualizacja: 2026-05-19T08:31:48+02:00
8:06
Mata zagrał dwa koncerty. Jednym pozamiatał, drugim rozczarował
Aktualizacja: 2026-05-19T08:06:03+02:00
19:33
To nie David Harbour miał grać w Stranger Things. Rola Hoppera była dla kogoś innego
Aktualizacja: 2026-05-18T19:33:00+02:00
19:01
Czy Nemezis powróci z 2. sezonem? Hit Netfliksa to gorący temat
Aktualizacja: 2026-05-18T19:01:00+02:00
18:17
Nowe potwory w uniwersum Stamtąd. Robi się coraz groźniej
Aktualizacja: 2026-05-18T18:17:00+02:00
17:15
Victor i jego ojciec rozsadzają Stamtąd. Najmocniejsza przeszłość w serialu
Aktualizacja: 2026-05-18T17:15:00+02:00
16:31
Na taki sequel czekali fani Yellowstone. Już okrzyknęli go arcydziełem
Aktualizacja: 2026-05-18T16:31:00+02:00
15:45
Berlin chce ukraść Damę z gronostajem. A mnie ukradł czas
Aktualizacja: 2026-05-18T15:45:00+02:00
15:34
Netflix potrzebował takiego sci-fi. Widzowie oglądają za jednym zamachem
Aktualizacja: 2026-05-18T15:34:32+02:00
13:19
Pierwsze wydanie Pottera kosztowało grosze. Teraz dostaniesz za nie krocie
Aktualizacja: 2026-05-18T13:19:57+02:00
12:36
Dlaczego Jade został zabity przez mieszkańców? Stamtąd pokazuje, o co chodzi
Aktualizacja: 2026-05-18T12:36:42+02:00
10:18
Twórca The Boys zdradził zakończenie serialu. Tylko nie płaczcie
Aktualizacja: 2026-05-18T10:18:37+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA