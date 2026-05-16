The Boys wykoleja się przed finałem. Inny serial Prime Video pobił Chłopaków

"The Boys" zbliżają się do wielkiego finału. Ale nie robią tego w pięknym stylu. Inny serial Prime Video właśnie ich pobił. "Off Campus" prześcignęło Chłopaków w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju.

Rafał Christ
Nie pierwszy raz "The Boys" spadają z pierwszego miejsca topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video w naszym kraju. Wcześniej taka sytacja była nie do pomyślenia, bo od czasu swej premiery na początku kwietnia antysuperbohaterski serial nie schodził ze szczytu zestawienia. To się zmieniło dopiero przy okazji pojawienia się na platformie Amazona "Piep*zyć Mickiewicza 3". Polska komedia młodzieżowa prosto z kina parę dni temu przegoniła Chłopaków, ale oni łatwo się nie poddali. Szybko wrócili na najwyższy stopień listy najchętniej oglądanych produkcji w serwisie.

Bo co środę na Prime Video debiutują kolejne odcinki 5. i zarazem finałowego sezonu "The Boys". Do tej pory sprawiało to, że serial tylko umacniał swoją pozycję w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video w naszym kraju. W tym tygodniu też dzięki temu powrócił na szczyt zestawienia. Aczkolwiek już z niego spadł. Wszystko przez to, że tego samego dnia, co przedostani epizod Chłopaków rozgościł się na platformie Amazona, do serwisu wpadła również inna produkcja.

Użytkownicy Prime Video szybko obejrzeli nowy odcinek "The Boys" i przerzucili się na "Off Campus". To opowieść o gorącym romansie między ironiczną studentką muzyki, która gardzi hokejem, a - tu niespodzianka - hokeistą-kobieciarzem z Uniwersytetu Briar. Czemu subskrybenci tak chętnie po ten serial sięgają? Powody są przynajmniej dwa.

"Off Campus" to new adult, czyli takie young adult, ale ze studentami w rolach głównych. A użytkownicy Prime Video young adult akurat uwielbiają. Nie bez powodu "Tego lata stałam się piękna" stało się największym przebojem ostatnich wakacji, a Amazon robi już brytyjskie remake'i swoich hiszpańskich adaptacji "Trylogii Winnych". Subskrybenci wprost uwielbiają młodzieżowe romanse, więc i na nowy serial w podobnych klimatach musieli się rzucić.

Drugą sprawą jest, że skrót fabuły "Off Campus" nasuwa skojarzenia z niedawnym hitem, który w Polsce dostępny jest na HBO Max. Hokeista? Romans? Coś świta? Oczywiście! Na przełomie 2025 i 2026 roku media społecznościowe rozgrzewały pozytywne opinie na temat "Gorącej rywalizacji". Nowość Prime Video zapowiada się na jej wariację w wersji hetero. To też na pewno swoje zrobiło, przyczyniając się do wzmożonego zainteresowania subskrybentów platformy Amazona.

Być może znajdziemy jeszcze wiele innych powodów, dla których "Off Campus" zdetronizowało "The Boys" w topce najchętniej oglądanych tytułów dostępnych na Prime Video w naszym kraju. Na pewno nie bez znaczenia jest w tym wypadku fakt, że Amazon dodał od razu wszystkie odcinki new adultowego romansu. Użytkownicy serwisu mogą oglądać go ciurkiem, albo dawkować sobie tę przyjemność, przez co ciągle podbijają zainteresowanie produkcją, spędzając przy niej więcej czasów niż przy pojedynczym epizodzie Chłopaków.

Niezależnie od powodów takiego stanu rzeczy, fakt jest faktem. "The Boys" wykolejają się na ostatniej prostej. Możemy jednak założyć, że jeszcze wrócą na szczyt topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video w naszym kraju. Przynajmniej na chwilę. Zaraz po tym, jak w przyszłą środę na platformie Amazona pojawi się finałowy odcinek antysuperbohaterskiego serialu. Na pewno bowiem fani zechcą zobaczyć, jak kończy się historia, którą śledzą od 2019 roku. Oby z hukiem.

Prime Video - TOP 10 najpopularniejszych w tym tygodniu:

  1. Off Campus
  2. The Boys
  3. Piep*zyć Mickiewicza 3
  4. Cytadela
  5. Dobry Omen
  6. Grand Tour... Tak jakby
  7. To nie miejsce dla singli
  8. Urodzony rabuś
  9. Dom duchów
  10. Dalej jazda 2
Rafał Christ
16.05.2026 09:13
