Open'er Festival 2026 już za chwilę. Co warto wiedzieć przed festiwalem?

Festiwalowy czas ruszył pełną parą. Jednym z najpopularniejszych muzycznych wydarzeń, na które festiwalowicze czekają z niecierpliwością, jest Open'er Festival. Jak co roku uczestnicy mogą spodziewać się nie tylko polskich, ale również międzynarodowych gwiazd, świetnej zabawy podczas koncertów, a także mnóstwa rozmaitych atrakcji. Co warto wiedzieć przed festiwalem?

REKLAMA

Open'er Festival 2026: daty, artyści, bilety. Wszystko, co musisz wiedzieć

REKLAMA

Open'er Festival 2026 - kiedy i gdzie?

Open'er Festival 2026 odbędzie się w dniach 1-4 lipca na Lotnisku Gdynia-Kosakowo.

REKLAMA

Open'er Festival 2026 - gdzie kupić bilety?

Bilety na Open'er Festival 2026 są dostępne na oficjalnej stronie festiwalu. Obecnie wciąż można kupić bilety jednodniowe, karnety kilkudniowe oraz VIP, a także glamping i bilet parkingowy dla campera lub przyczepy. Ceny prezentują się następująco:

Bilet jednodniowy - 579 zł

Karnet weekendowy (piątek, sobota) - 879 zł

Karnet weekendowy (piątek, sobota) + pole namiotowe - 1069 zł

Karnet 4 dni - 1199 zł

Karnet 4 dni + pole namiotowe - 1479 zł

REKLAMA

Open'er Festival 2026 - kto wystąpi?

Oto szczegółowy harmonogram występów:

REKLAMA

1 LIPCA

Orange Main Stage: Florence + The Machine, The XX, Kasia Lins, Zara Larsson

Florence + The Machine, The XX, Kasia Lins, Zara Larsson Alter Stage: Avi, Joy (Anonymous), Natalia Muianga, Skok, Viagra Boys

Avi, Joy (Anonymous), Natalia Muianga, Skok, Viagra Boys Flow Stage: Daniel Godson, Dezydery, Drabusheyka, Hela

Daniel Godson, Dezydery, Drabusheyka, Hela Tent Stage: David Byrne, Kneecap, Matt Berninger, Vito Bambino

REKLAMA

2 LIPCA

Orange Main Stage: Calvin Harris, Nick Cave & The Bad Seeds, Halsey, Sobel

Calvin Harris, Nick Cave & The Bad Seeds, Halsey, Sobel Alter Stage: Bassvictim, Daria ze Śląska, Don West, Kasia Sienkiewicz, Pity

Bassvictim, Daria ze Śląska, Don West, Kasia Sienkiewicz, Pity Flow Stage: Błoto, Klawo, Maks.Tachasiuk, Supermodel*

Błoto, Klawo, Maks.Tachasiuk, Supermodel* Tent Stage: Audrey Nuna, Clipse, Idles, Ralph Kaminski & My Best Band in the World, Renee Rapp

3 LIPCA

Orange Main Stage: The Cure, Martin Garrix, Slowdive

The Cure, Martin Garrix, Slowdive Alter Stage: Anna Calvi, Bokka, Coals, Panda Bear & Sonic Boom, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U

Anna Calvi, Bokka, Coals, Panda Bear & Sonic Boom, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U Flow Stage: Hyphen Dash, Jehnny Beth, Just Mustard, Sw@da & Niczos

Hyphen Dash, Jehnny Beth, Just Mustard, Sw@da & Niczos Tent Stage: Ethel Cain, Każ Bałagane, Oki, Sofi Tucker, Zalia

REKLAMA

4 LIPCA

Orange Main Stage: Jennie, Addison Rae, Peggy Gou, Teddy Swims

Jennie, Addison Rae, Peggy Gou, Teddy Swims Alter Stage: Horsegiirl, Koza & Kuba Więcek, Lordofon, Luvcat

Horsegiirl, Koza & Kuba Więcek, Lordofon, Luvcat Flow Stage: Łaszewo, Omasta, Rene, Sasie Jean

Łaszewo, Omasta, Rene, Sasie Jean Tent Stage: Jade, LP, Pinkpantheress, Sokół, Tomora

REKLAMA

Open'er Festival 2026 - jakie są strefy i atrakcje?

Na Open'erze, oprócz koncertów na żywo, można również skorzystać z innych atrakcji i stref. Są to miejsca, gdzie można odpocząć, podładować telefon czy wziąć udział w konkursach. Teren festiwalu jest dosyć spory, a wspomnianych miejsc jest bardzo dużo. Aby zorientować się, co i gdzie się znajduje, przed wydarzeniem warto zapoznać się z mapą, która jest dostępna na oficjalnej stronie Open'er Festival.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

Ładowanie...

Anna Bortniak Redaktor Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.