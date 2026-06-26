Open'er Festival 2026 już za chwilę. Co warto wiedzieć przed festiwalem?
Open'er Festival 2026 zbliża się wielkimi krokami. Kiedy się odbędzie? Kto wystąpi? Czy można jeszcze kupić bilety? Oto wszystko, co musisz wiedzieć.
Festiwalowy czas ruszył pełną parą. Jednym z najpopularniejszych muzycznych wydarzeń, na które festiwalowicze czekają z niecierpliwością, jest Open'er Festival. Jak co roku uczestnicy mogą spodziewać się nie tylko polskich, ale również międzynarodowych gwiazd, świetnej zabawy podczas koncertów, a także mnóstwa rozmaitych atrakcji. Co warto wiedzieć przed festiwalem?
Open'er Festival 2026: daty, artyści, bilety. Wszystko, co musisz wiedzieć
Open'er Festival 2026 - kiedy i gdzie?
Open'er Festival 2026 odbędzie się w dniach 1-4 lipca na Lotnisku Gdynia-Kosakowo.
Open'er Festival 2026 - gdzie kupić bilety?
Bilety na Open'er Festival 2026 są dostępne na oficjalnej stronie festiwalu. Obecnie wciąż można kupić bilety jednodniowe, karnety kilkudniowe oraz VIP, a także glamping i bilet parkingowy dla campera lub przyczepy. Ceny prezentują się następująco:
- Bilet jednodniowy - 579 zł
- Karnet weekendowy (piątek, sobota) - 879 zł
- Karnet weekendowy (piątek, sobota) + pole namiotowe - 1069 zł
- Karnet 4 dni - 1199 zł
- Karnet 4 dni + pole namiotowe - 1479 zł
Open'er Festival 2026 - kto wystąpi?
Oto szczegółowy harmonogram występów:
1 LIPCA
- Orange Main Stage: Florence + The Machine, The XX, Kasia Lins, Zara Larsson
- Alter Stage: Avi, Joy (Anonymous), Natalia Muianga, Skok, Viagra Boys
- Flow Stage: Daniel Godson, Dezydery, Drabusheyka, Hela
- Tent Stage: David Byrne, Kneecap, Matt Berninger, Vito Bambino
2 LIPCA
- Orange Main Stage: Calvin Harris, Nick Cave & The Bad Seeds, Halsey, Sobel
- Alter Stage: Bassvictim, Daria ze Śląska, Don West, Kasia Sienkiewicz, Pity
- Flow Stage: Błoto, Klawo, Maks.Tachasiuk, Supermodel*
- Tent Stage: Audrey Nuna, Clipse, Idles, Ralph Kaminski & My Best Band in the World, Renee Rapp
3 LIPCA
- Orange Main Stage: The Cure, Martin Garrix, Slowdive
- Alter Stage: Anna Calvi, Bokka, Coals, Panda Bear & Sonic Boom, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U
- Flow Stage: Hyphen Dash, Jehnny Beth, Just Mustard, Sw@da & Niczos
- Tent Stage: Ethel Cain, Każ Bałagane, Oki, Sofi Tucker, Zalia
4 LIPCA
- Orange Main Stage: Jennie, Addison Rae, Peggy Gou, Teddy Swims
- Alter Stage: Horsegiirl, Koza & Kuba Więcek, Lordofon, Luvcat
- Flow Stage: Łaszewo, Omasta, Rene, Sasie Jean
- Tent Stage: Jade, LP, Pinkpantheress, Sokół, Tomora
Open'er Festival 2026 - jakie są strefy i atrakcje?
Na Open'erze, oprócz koncertów na żywo, można również skorzystać z innych atrakcji i stref. Są to miejsca, gdzie można odpocząć, podładować telefon czy wziąć udział w konkursach. Teren festiwalu jest dosyć spory, a wspomnianych miejsc jest bardzo dużo. Aby zorientować się, co i gdzie się znajduje, przed wydarzeniem warto zapoznać się z mapą, która jest dostępna na oficjalnej stronie Open'er Festival.
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Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.