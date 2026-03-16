Oscary 2026 już wręczone. Które filmy zgarnęły statuetki?

W nocy z 15 na 16 marca w Los Angeles odbyła się 98. już gala wręczenia Oscarów. Drugi raz z rzędu poprowadził ją Conan O'Brien, który rzucał żartami jak z rękawa. Jak tylko mógł starał się zapewnić rozrywkę zebranym na sali gwiazdom i wszystkim widzom oglądającym transmisję na telewizorach. Poszło mu całkiem sprawnie, ale wciąż nie lśnił najjaśniej. Nie udało mu się przyćmić tego, co najważniejsze: uhonorowanych filmów. Rozdanie nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej to przecież wielkie święto kina.

Oscary 2026 - pełna lista zwycięzców:

Do kogo powędrowały najbardziej upragnione nagrody w branży filmowej? Najwięcej szans na statuetkę mieli w tym roku "Grzesznicy". Horror Ryana Cooglera pobił rekord, bo zdobył aż 16 nominacji. Nieco mniej, gdyż 13 otrzymała "Jedna bitwa po drugiej". W dziewięciu kategoriach znalazły się natomiast trzy tytuły - "Frankenstein", "Wielki Marty" i "Wartość sentymentalna". Czy to któraś z tych produkcji zdominowała rozdanie nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej? A może były jakieś zaskoczenia?

Aktor w roli drugoplanowej

Benicio del Toro, Jedna bitwa po drugiej

Jacob Elordi, Frankenstein

Delroy Lindo, Grzesznicy

Sean Penn, Jedna bitwa po drugiej

Stellan Skarsgard, Wartość sentymentalna

Kostiumy

Avatar 3

Frankenstein

Hamnet

Wielki Marty

Grzesznicy

Charakteryzacja i fryzury

Frankenstein

Kokuho

Grzesznicy

The Smashing Mashine

Brzydka siostra

Muzyka

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Jedna bitwa po drugiej

Grzesznicy

Krótkometrażowy film aktorski

Butcher's Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen's Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Krótkometrażowy film animowany

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

Scenariusz adaptowany

Will Tracy, Bugonia

Guillermo del Toro, Frankenstein

Chloe Zhao i Maggie O'Farrell, Hamnet

Paul Thomas Anderson, Jedna bitwa po drugiej

Clint Bentley i Greg Kweder, Sny o pociągach

Scenariusz oryginalny

Wartość sentymentalna

Grzesznicy

Blue Moon

To był zwykły przypadek

Wielki Marty

Aktorka w roli drugoplanowej

Elle Fanning, Wartość sentymentalna

Inga Ibsdotter Lilleaas, Wartość sentymentalna

Amy Madigan, Zniknięcia

Wunmi Musaku, Grzesznicy

Teyana Taylor, Jedna bitwa po drugiej

Piosenka

Dear Me, Diane Warren: Relentless

Golden, K-popowe łowczynie demonów

I Lied to You, Grzesznicy

Sweet Dreams of Joy, Viva Verdi!

Train Dreams, Sny o pociągach

Krótkometrażowy film dokumentalny

Wszystkie puste pokoje

Uzbrojony tylko w kamerę

Diabeł ma zajęcie

Perfectly a Strangeness

Dzieci, których już nie ma

Film dokumentalny

The Alabama Solution

Come See Me in the Good Light

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor

Dźwięk

F1: Film

Frankenstein

Jedna bitwa po drugiej

Grzesznicy

Sirat

Film międzynarodowy

Tajny agent (Brazylia)

To był zwykły przypadek (Francja)

Sirat (Hiszpania)

Wartość sentymentalna (Norwegia)

Głos Hind Rajab (Tunezja)

Film animowany

Arco

Elio

K-popowe łowczynie demonów

Mała Amelia

Zwierzogród 2

Scenografia

Frankenstein

Hamnet

Wielki Marty

Jedna bitwa po drugiej

Grzesznicy

Montaż

F1: Film

Wielki Marty

Jedna bitwa po drugiej

Wartość sentymentalna

Grzesznicy

Casting

Hamnet

Wielki Marty

Jedna bitwa po drugiej

Tajny agent

Grzesznicy

Efekty specjalne

F1: Film

Avatar: Ogień i popiół

Jurassic World: Odrodzenie

Zaginiony autokar

Grzesznicy

Zdjęcia

Frankenstein

Wielki Marty

Jedna bitwa po drugiej

Grzesznicy

Sny o pociągach

Aktor w roli pierwszoplanowej

Timothee Chalamet, Wielki Marty

Leonardo DiCaprio, Jedna bitwa po drugiej

Ethan Hawke, Blue Moon

Michael B. Jordan, Grzesznicy

Wagner Moura, Tajny agent

Aktorka w roli pierwszoplanowej

Jessie Buckley, Hamnet

Rose Byrne, Kopnęłabym cię, gdybym mogła

Kate Hudson, Song Sung Blue

Renate Reinsve, Wartość sentymentalna

Emma Stone, Bugonia

Reżyseria

Chloe Zhao, Hamnet

Josh Safdie, Wielki Marty

Paul Thomas Anderson, Jedna bitwa po drugiej

Joachim Trier, Wartość sentymentalna

Ryan Coogler, Grzesznicy

Najlepszy film

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Wielki Marty

Jedna bitwa po drugiej

Wartość sentymentalna

Grzesznicy

Tajny agent

Sny o pociągach

Więcej o Oscarach poczytasz na Spider's Web:

Rafał Christ 16.03.2026 03:36

