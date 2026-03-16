REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Oscary 2026 już wręczone. Które filmy zgarnęły statuetki?

Tegoroczna gala wręczenia Oscarów przeszła już do historii. Wszystkie statuetki zostały rozdane. Którzy z nominowanych twórców zgarnęli najbardziej upragnione nagrody w branży, a którzy musieli obejść się smakiem?

Rafał Christ
REKLAMA

W nocy z 15 na 16 marca w Los Angeles odbyła się 98. już gala wręczenia Oscarów. Drugi raz z rzędu poprowadził ją Conan O'Brien, który rzucał żartami jak z rękawa. Jak tylko mógł starał się zapewnić rozrywkę zebranym na sali gwiazdom i wszystkim widzom oglądającym transmisję na telewizorach. Poszło mu całkiem sprawnie, ale wciąż nie lśnił najjaśniej. Nie udało mu się przyćmić tego, co najważniejsze: uhonorowanych filmów. Rozdanie nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej to przecież wielkie święto kina.

REKLAMA

Oscary 2026 - pełna lista zwycięzców:

Do kogo powędrowały najbardziej upragnione nagrody w branży filmowej? Najwięcej szans na statuetkę mieli w tym roku "Grzesznicy". Horror Ryana Cooglera pobił rekord, bo zdobył aż 16 nominacji. Nieco mniej, gdyż 13 otrzymała "Jedna bitwa po drugiej". W dziewięciu kategoriach znalazły się natomiast trzy tytuły - "Frankenstein", "Wielki Marty" i "Wartość sentymentalna". Czy to któraś z tych produkcji zdominowała rozdanie nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej? A może były jakieś zaskoczenia?

Aktor w roli drugoplanowej

  • Benicio del Toro, Jedna bitwa po drugiej
  • Jacob Elordi, Frankenstein
  • Delroy Lindo, Grzesznicy
  • Sean Penn, Jedna bitwa po drugiej
  • Stellan Skarsgard, Wartość sentymentalna

Kostiumy

  • Avatar 3
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Wielki Marty
  • Grzesznicy

Charakteryzacja i fryzury

  • Frankenstein
  • Kokuho
  • Grzesznicy
  • The Smashing Mashine
  • Brzydka siostra

Muzyka

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Jedna bitwa po drugiej
  • Grzesznicy

Krótkometrażowy film aktorski

  • Butcher's Stain
  • A Friend of Dorothy
  • Jane Austen's Period Drama
  • The Singers
  • Two People Exchanging Saliva

Krótkometrażowy film animowany

  • Butterfly
  • Forevergreen
  • The Girl Who Cried Pearls
  • Retirement Plan
  • The Three Sisters

Scenariusz adaptowany

  • Will Tracy, Bugonia
  • Guillermo del Toro, Frankenstein
  • Chloe Zhao i Maggie O'Farrell, Hamnet
  • Paul Thomas Anderson, Jedna bitwa po drugiej
  • Clint Bentley i Greg Kweder, Sny o pociągach

Scenariusz oryginalny

  • Wartość sentymentalna
  • Grzesznicy
  • Blue Moon
  • To był zwykły przypadek
  • Wielki Marty

Aktorka w roli drugoplanowej

  • Elle Fanning, Wartość sentymentalna
  • Inga Ibsdotter Lilleaas, Wartość sentymentalna
  • Amy Madigan, Zniknięcia
  • Wunmi Musaku, Grzesznicy
  • Teyana Taylor, Jedna bitwa po drugiej

Piosenka

  • Dear Me, Diane Warren: Relentless
  • Golden, K-popowe łowczynie demonów
  • I Lied to You, Grzesznicy
  • Sweet Dreams of Joy, Viva Verdi!
  • Train Dreams, Sny o pociągach

Krótkometrażowy film dokumentalny

  • Wszystkie puste pokoje
  • Uzbrojony tylko w kamerę
  • Diabeł ma zajęcie
  • Perfectly a Strangeness
  • Dzieci, których już nie ma

Film dokumentalny

  • The Alabama Solution
  • Come See Me in the Good Light
  • Cutting Through Rocks
  • Mr. Nobody Against Putin
  • The Perfect Neighbor

Dźwięk

  • F1: Film
  • Frankenstein
  • Jedna bitwa po drugiej
  • Grzesznicy
  • Sirat

Film międzynarodowy

  • Tajny agent (Brazylia)
  • To był zwykły przypadek (Francja)
  • Sirat (Hiszpania)
  • Wartość sentymentalna (Norwegia)
  • Głos Hind Rajab (Tunezja)

Film animowany

  • Arco
  • Elio
  • K-popowe łowczynie demonów
  • Mała Amelia
  • Zwierzogród 2

Scenografia

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Wielki Marty
  • Jedna bitwa po drugiej
  • Grzesznicy

Montaż

  • F1: Film
  • Wielki Marty
  • Jedna bitwa po drugiej
  • Wartość sentymentalna
  • Grzesznicy

Casting

  • Hamnet
  • Wielki Marty
  • Jedna bitwa po drugiej
  • Tajny agent
  • Grzesznicy

Efekty specjalne

  • F1: Film
  • Avatar: Ogień i popiół
  • Jurassic World: Odrodzenie
  • Zaginiony autokar
  • Grzesznicy

Zdjęcia

  • Frankenstein
  • Wielki Marty
  • Jedna bitwa po drugiej
  • Grzesznicy
  • Sny o pociągach

Aktor w roli pierwszoplanowej

  • Timothee Chalamet, Wielki Marty
  • Leonardo DiCaprio, Jedna bitwa po drugiej
  • Ethan Hawke, Blue Moon
  • Michael B. Jordan, Grzesznicy
  • Wagner Moura, Tajny agent

Aktorka w roli pierwszoplanowej

  • Jessie Buckley, Hamnet
  • Rose Byrne, Kopnęłabym cię, gdybym mogła
  • Kate Hudson, Song Sung Blue
  • Renate Reinsve, Wartość sentymentalna
  • Emma Stone, Bugonia

Reżyseria

  • Chloe Zhao, Hamnet
  • Josh Safdie, Wielki Marty
  • Paul Thomas Anderson, Jedna bitwa po drugiej
  • Joachim Trier, Wartość sentymentalna
  • Ryan Coogler, Grzesznicy

Najlepszy film

  • Bugonia
  • F1
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Wielki Marty
  • Jedna bitwa po drugiej
  • Wartość sentymentalna
  • Grzesznicy
  • Tajny agent
  • Sny o pociągach
Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

REKLAMA
16.03.2026 03:36
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA