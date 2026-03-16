Oscary 2026 już wręczone. Które filmy zgarnęły statuetki?
Tegoroczna gala wręczenia Oscarów przeszła już do historii. Wszystkie statuetki zostały rozdane. Którzy z nominowanych twórców zgarnęli najbardziej upragnione nagrody w branży, a którzy musieli obejść się smakiem?
W nocy z 15 na 16 marca w Los Angeles odbyła się 98. już gala wręczenia Oscarów. Drugi raz z rzędu poprowadził ją Conan O'Brien, który rzucał żartami jak z rękawa. Jak tylko mógł starał się zapewnić rozrywkę zebranym na sali gwiazdom i wszystkim widzom oglądającym transmisję na telewizorach. Poszło mu całkiem sprawnie, ale wciąż nie lśnił najjaśniej. Nie udało mu się przyćmić tego, co najważniejsze: uhonorowanych filmów. Rozdanie nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej to przecież wielkie święto kina.
Oscary 2026 - pełna lista zwycięzców:
Do kogo powędrowały najbardziej upragnione nagrody w branży filmowej? Najwięcej szans na statuetkę mieli w tym roku "Grzesznicy". Horror Ryana Cooglera pobił rekord, bo zdobył aż 16 nominacji. Nieco mniej, gdyż 13 otrzymała "Jedna bitwa po drugiej". W dziewięciu kategoriach znalazły się natomiast trzy tytuły - "Frankenstein", "Wielki Marty" i "Wartość sentymentalna". Czy to któraś z tych produkcji zdominowała rozdanie nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej? A może były jakieś zaskoczenia?
Aktor w roli drugoplanowej
- Benicio del Toro, Jedna bitwa po drugiej
- Jacob Elordi, Frankenstein
- Delroy Lindo, Grzesznicy
- Sean Penn, Jedna bitwa po drugiej
- Stellan Skarsgard, Wartość sentymentalna
Kostiumy
- Avatar 3
- Frankenstein
- Hamnet
- Wielki Marty
- Grzesznicy
Charakteryzacja i fryzury
- Frankenstein
- Kokuho
- Grzesznicy
- The Smashing Mashine
- Brzydka siostra
Muzyka
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Jedna bitwa po drugiej
- Grzesznicy
Krótkometrażowy film aktorski
- Butcher's Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen's Period Drama
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva
Krótkometrażowy film animowany
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Scenariusz adaptowany
- Will Tracy, Bugonia
- Guillermo del Toro, Frankenstein
- Chloe Zhao i Maggie O'Farrell, Hamnet
- Paul Thomas Anderson, Jedna bitwa po drugiej
- Clint Bentley i Greg Kweder, Sny o pociągach
Scenariusz oryginalny
- Wartość sentymentalna
- Grzesznicy
- Blue Moon
- To był zwykły przypadek
- Wielki Marty
Aktorka w roli drugoplanowej
- Elle Fanning, Wartość sentymentalna
- Inga Ibsdotter Lilleaas, Wartość sentymentalna
- Amy Madigan, Zniknięcia
- Wunmi Musaku, Grzesznicy
- Teyana Taylor, Jedna bitwa po drugiej
Piosenka
- Dear Me, Diane Warren: Relentless
- Golden, K-popowe łowczynie demonów
- I Lied to You, Grzesznicy
- Sweet Dreams of Joy, Viva Verdi!
- Train Dreams, Sny o pociągach
Krótkometrażowy film dokumentalny
- Wszystkie puste pokoje
- Uzbrojony tylko w kamerę
- Diabeł ma zajęcie
- Perfectly a Strangeness
- Dzieci, których już nie ma
Film dokumentalny
- The Alabama Solution
- Come See Me in the Good Light
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody Against Putin
- The Perfect Neighbor
Dźwięk
- F1: Film
- Frankenstein
- Jedna bitwa po drugiej
- Grzesznicy
- Sirat
Film międzynarodowy
- Tajny agent (Brazylia)
- To był zwykły przypadek (Francja)
- Sirat (Hiszpania)
- Wartość sentymentalna (Norwegia)
- Głos Hind Rajab (Tunezja)
Film animowany
- Arco
- Elio
- K-popowe łowczynie demonów
- Mała Amelia
- Zwierzogród 2
Scenografia
- Frankenstein
- Hamnet
- Wielki Marty
- Jedna bitwa po drugiej
- Grzesznicy
Montaż
- F1: Film
- Wielki Marty
- Jedna bitwa po drugiej
- Wartość sentymentalna
- Grzesznicy
Casting
- Hamnet
- Wielki Marty
- Jedna bitwa po drugiej
- Tajny agent
- Grzesznicy
Efekty specjalne
- F1: Film
- Avatar: Ogień i popiół
- Jurassic World: Odrodzenie
- Zaginiony autokar
- Grzesznicy
Zdjęcia
- Frankenstein
- Wielki Marty
- Jedna bitwa po drugiej
- Grzesznicy
- Sny o pociągach
Aktor w roli pierwszoplanowej
- Timothee Chalamet, Wielki Marty
- Leonardo DiCaprio, Jedna bitwa po drugiej
- Ethan Hawke, Blue Moon
- Michael B. Jordan, Grzesznicy
- Wagner Moura, Tajny agent
Aktorka w roli pierwszoplanowej
- Jessie Buckley, Hamnet
- Rose Byrne, Kopnęłabym cię, gdybym mogła
- Kate Hudson, Song Sung Blue
- Renate Reinsve, Wartość sentymentalna
- Emma Stone, Bugonia
Reżyseria
- Chloe Zhao, Hamnet
- Josh Safdie, Wielki Marty
- Paul Thomas Anderson, Jedna bitwa po drugiej
- Joachim Trier, Wartość sentymentalna
- Ryan Coogler, Grzesznicy
Najlepszy film
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Wielki Marty
- Jedna bitwa po drugiej
- Wartość sentymentalna
- Grzesznicy
- Tajny agent
- Sny o pociągach
