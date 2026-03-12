Gala Oscarów z dodatkową ochroną. FBI ostrzega

Ładowanie...

Nie ma wątpliwości, że obecna sytuacja międzynarodowa jest niezwykle dynamiczna, a atak USA i Izraela na Iran zdecydowanie jej nie uspokoił. Wręcz przeciwnie: w przestrzeni publicznej nieraz pojawiają się informacje o możliwej odpowiedzi ze strony zaatakowanego państwa. W przypadku Stanów Zjednoczonych oznacza to konieczność podwyższenia środków bezpieczeństwa, zwłaszcza w przypadku ważnych wydarzeń z udziałem osób publicznych. Nadchodząca gala wręczenia najważniejszych nagród filmowych będzie właśnie takim wydarzeniem.

Oscary bardziej czujne na zagrożenia. Organizatorzy o gali

Ceremonia wręczenia Oscarów odbywa się, jak zwykle, w Dolby Theatre znajdującym się w Los Angeles, czyli najbardziej zaludnionym mieście Kalifornii. Jak informuje The Hollywood Reporter, pojawiły się doniesienia o alercie FBI, według którego Iran rzekomo planował przeprowadzić atak z użyciem dronów na nieokreślone cele w Kalifornii, w przypadku, gdyby Stany Zjednoczone przeprowadziły ofensywę wobec tego państwa.

Jak wiemy, dokładnie tak się wydarzyło, w związku z czym zupełnie oczywistym jest fakt, że pojawiły się znaki zapytania w kontekście neutralizacji możliwego zagrożenia ze strony przez służby. Producenci wykonawczy Oscarów, Katy Mullan i Raj Kapoor poinformowali, że podczas ceremonii zostaną zastosowane zwiększone środki bezpieczeństwa:

Mamy wsparcie FBI i policji Los Angeles, to ścisła współpraca. Ten program musi działać jak w zegarku. Chcemy, żeby każdy, kto przychodzi na ten program, ogląda go, a nawet jest jego fanem i stoi za barierkami, czuł się bezpiecznie, chroniony i mile widziany, więc naszym zadaniem jako zespołu producenckiego jest dopilnowanie, by przełożyło się to na rzeczywistość.

Biuro Szeryfa Hrabstwa Los Angeles przesłało The Hollywood Reporter oświadczenie, w którym potwierdza monitorowanie bieżących wydarzeń:

W świetle obecnych wydarzeń na świecie Biuro utrzymuje podwyższony poziom gotowości i zachowuje wzmożoną czujność, nadal chroniąc mieszkańców hrabstwa Los Angeles. Ściśle współpracujemy z naszymi federalnymi i lokalnymi partnerami w organach ścigania, aby wymieniać się informacjami wywiadowczymi i monitorować trwający konflikt na Bliskim Wschodzie. a także oceniać jego potencjalne skutki dla naszych społeczności. Bezpieczeństwo publiczne pozostaje naszym najwyższym priorytetem [...]

Oświadczenie w tej sprawie wydał również gubernator Kalifornii, Gavin Newsom:

98. ceremonia wręczenia Oscarów (wszystkie nominacje możecie sprawdzić tutaj) odbędzie się w nocy z 15 na 16 marca 2026 roku (poniedziałek). Galę po raz drugi poprowadzi Conan O'Brien.

Adam Kudyba 12.03.2026 10:32

