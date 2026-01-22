Horror pobił rekord Oscarów. I dobrze, bo ten film wyrywa z butów

Ładowanie...

"Grzesznicy" już przy okazji swojej premiery urośli do rangi fenomenu. Najpierw spodobali się krytykom (97 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes), a potem publiczności. Dobre słowo szybko się rozchodzi, więc kolejne osoby chciały zobaczyć horror Ryana Cooglera. Tym samym jak na produkcję grozy z kategorią wiekową R spadki frekwencji były rekordowo niskie. W efekcie przy budżecie 90 mln dol. tytuł zarobił na całym świecie ponad 362 mln.



Jakby sukcesów było mało, teraz "Grzesznicy" biją kolejne rekordy. 22 stycznia, dosłownie przed chwilą, Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej ogłosiła nominacje do Oscarów 2026. Już wcześniej mówiło się, że horror Ryana Cooglera może się w nim pojawić, a nawet zdobyć multum szans na statuetkę. Trudno było jednak zakładać, że będzie ich aż tyle.

Grzesznicy - horror z rekordową liczbą nominacji do Oscara

Przez większość swojej historii Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej horrory ignorowała. Owszem, "Milczenie owiec" zgarnęło oscarowego pokera (statuetki dla najlepszego filmu, reżysera, aktora i aktorki pierwszoplanowych oraz za najlepszy scenariusz adaptowany), ale był to wyjątek potwierdzający regułę. Dopiero stosunkowo niedawno coś się w podejściu do filmów grozy zaczęło zmieniać. Punktem zwrotnym było "Uciekaj!" nagrodzone za najlepszy scenariusz oryginalny.

Od czasu "Uciekaj!" Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy filmowej już przychylniej spogląda na horrory. Przecież w zeszłym roku w nominacjach do Oscarów pojawiły się aż trzy filmy grozy, z czego substancja miała szansę na statuetkę nie tylko w kategoriach technicznych, ale też za scenariusz i reżyserię oraz dla najlepszego filmu i aktorki pierwszoplanowej. Spychany wcześniej na margines gatunek rozgościł się już na salonach, a teraz narobił na nich sporego zamieszania.

Do tej pory największą liczbą nominacji cieszyły się "Wszystko o Ewie", "Titanic" i "La La Land". Każdy z tych filmów otrzymał 14 szans na Oscara. "Grzesznicy" przebili ten wynik. Mogą bowiem zdobyć statuetkę aż w 16 kategoriach:

Najlepszy film

Aktor pierwszoplanowy - Michael B. Jordan

Reżyseria - Ryan Coogler

Aktorka drugoplanowa - Wunmi Mosaku

Aktor drugoplanowy - Delroy Lindo

Scenariusz oryginalny - Ryan Coogler

Casting

Zdjęcia - Autumn Durald Arkapaw

Charakteryzacja i fryzury

Kostiumy

Scenografia

Muzyka oryginalna

Piosenka

Montaż

Dźwięk

Efekty wizualne

Ile z tych nominacji uda się przemienić w statuetki? O tym przekonamy się za jakiś czas. Ceremonia rozdania Oscarów 2026 odbędzie się w nocy z 15 na 16 marca.



Rafał Christ 22.01.2026 16:23

