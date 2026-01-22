A jednak Polaków też nominowano do Oscarów 2026

Ładowanie...

Kolejny rok bez nominacji do Oscara dla polskiego filmu. W kategorii „Najlepszy film międzynarodowy” wyróżniono Brazylię, Francję, Hiszpanię, Norwegię i Turcję. Nie szkodzi - przecież Polacy aktywnie działają w światowej branży filmowej, współtworząc głośne, doceniane produkcje, a ich praca przy zagranicznych obrazach została doceniona przez Akademię.

REKLAMA

Oscary 2026: nominacje dla Polaków

Zacznijmy od pięknego filmu „Hamnet” w reżyserii Chloe Zhao. Obraz skupia się na Agnes, żonie Williama Szekspira, która próbuje pogodzić się ze stratą jedynego syna, tytułowego Hamneta. Film zdobył dwa Złote Globy (w kategoriach Najlepszy dramat oraz Najlepsza aktorka w dramacie - dla Jessie Buckley), a teraz doczekał się aż 8 nominacji do Oscarów. Produkcja może zgarnąc statuetkę za najlepszy film, najlepszą aktorkę pierwszoplanową, najlepszą reżyserkę, najlepszy scenariusz adaptowany, najlepszą muzykę, obsadę, scenografię oraz... kostiumy. Za te ostatnie odpowiada Małgosia Turzańska - jedyna Polka, która formalnie otrzymała nominację do Oscara 2026. Trzymamy kciuki.

Poza tym przy filmie pracowali też inni Polacy, ba, ekipa była wręcz nimi wypchana. Za zdjęcia odpowiadał bowiem Łukasz Żal, który ściągnął z ojczyzny swoją ekipę. Łukasz był odpowiedzialny za charakter wizualny całości: kompozycję, światło, atmosferę. Choć nie dostał ostatecznej nominacji w kategorii Najlepsze zdjęcia, był na shortliście kandydatów i od początku sezonu uznawany był za jednego z faworytów. Podczas rozdania Złotych Globów wspominała też m.in. o brygadziście, który zasłynął na planie pyszną zupą przygotowywaną w wielkim, przywiezionym z Polski garnku.



Warto też nadmienić, że nominowana do Oscara animacja krótkometrażowa „The Girl Who Cried Pearls”, była współtworzona przez Macieja Szczerbowskiego. W tej opowieści biedny chłopiec zakochuje się w dziewczynce, której smutek przemienia się w perły - dosłownie.



Sprzedaje je bezwzględnemu pracownikowi lombardu, który zawsze pragnie więcej. Skuszony chciwością chłopiec musi wybrać między miłością a bogactwem.

REKLAMA

Czytaj więcej:

REKLAMA

Michał Jarecki 22.01.2026 16:57

Ładowanie...