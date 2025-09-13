REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

Na VOD obejrzysz mocarny film akcji z Liamem Neesonem, którego sequel podbija Prime Video

Po "Uprowadzonej" Liam Neeson z aktora dramatycznego zmienił się w gwiazdora kina akcji. Nawet jeśli jego filmy nie domagają, on zawsze kopie tyłki tak, że widzom do szczęścia nic więcej nie potrzeba. Tak też jest w przypadku "Lodowego szlaku", którego sequel podbija właśnie Prime Video.

Rafał Christ
lodowy szlak liam neeson co obejrzeć film akcji
REKLAMA

Od czasu swojej premiery na platformie Amazona "Lodowy szlak: Zemsta" nie schodzi z topki najpopularniejszych tytułów dostępnych w naszym kraju. Ten streamingowy sukces jasno pokazuje, że nie trzeba znać pierwszej części, aby czerpać przyjemność z seansu nowego filmu akcji z Liamem Neesonem. Nie są one zbyt powiązane. Ba! W dwójce reżyser i scenarzysta Jonathan Hensleigh odrywa się od korzeni jedynki, którą w Polsce również można obejrzeć na Prime Video, ale nie w ramach subskrypcji, tylko dodatkowo płatnej oferty serwisu.

Podczas gdy w "Zemście" Liam Neeson rusza na Mount Everest i wraz z przewodnikiem musi walczyć o życie z najemnikami, o tyle w pierwszej części znacznie bardziej wybrzmiewa to, co odróżnia Mike'a McCanna od innych bohaterów granych przez aktora. W "Lodowym szlaku" nie jest ani twardzielem na emeryturze, ani czyimś mentorem, ani samotnym wilkiem. To kierowca ciężarówki specjalizujący się w niebezpiecznych lodowych trasach, który wraz z niepełnosprawnym bratem weteranem rusza na misję - jak się okaże - samobójczą.

"LODOWY SZLAK" OBEJRZYSZ NA:
Prime Video
LODOWY SZLAK
Prime Video
REKLAMA

Lodowy szlak - film akcji z Liamem Neesonem na weekend

Punktem wyjścia "Lodowego szlaku" jest wypadek w kopalni. Górnicy zostają uwięzieni, a czas na ratunek ucieka. Jedynym sposobem, aby ich ocalić jest dostarczenie na miejsce zdarzenia specjalnej głowicy wiertniczej. Z jej egzemplarzami na pakach w niebezpieczną oblodzoną trasę ruszają trzej doświadczeni kierowcy tirów, w tym właśnie Mike i jego brat w roli mechanika. Po drodze muszą się zmierzyć z topniejącym lodem, zdradzieckimi warunkami atmosferycznymi, a nawet ukrytymi motywami jednej z osób zaangażowanych w misję.

"Lodowy szlak" to film bardzo dynamiczny. Hensleigh co chwilę zagęszcza atmosferę, rzucając głównemu bohaterowi kłody pod nogi. Co prawda produkcji nigdy nie udaje się osiągnąć poziomu napięcia swojej najważniejszej inspiracji - francuskiej "Ceny strachu" z 1953 roku - ale wciąż o to walczy, stawiając na widowiskowość. Na tyle, na ile oczywiście może sobie pozwolić przy budżecie w wysokości 18 mln dol.

W swym duchu "Lodowy szlak" to tylko nieco podrasowany film akcji klasy b. Nie ma schematów gatunkowych, z których Hensleigh by nie korzystał. W dodatku je uwypukla, dzięki czemu grany przez Neesona bohater w ostatniej chwili wydostaje się z nawet największych tarapatów i w głębokim poważaniu mając swoje bezpieczeństwo, chętnie poświęca się, żeby ratować innych. Choć fabularna droga produkcji jest wyboista, reżyser przejeżdża przez nią całkiem pewnie, dostarczając nam wszystkiego, czego moglibyśmy oczekiwać.

Tak, zaskoczeń nie należy się spodziewać. Tak, wszystko jest przerysowane. Tak, dramaturgia pada. Co z tego, skoro możemy zobaczyć ucieczkę tirów przed falującym lodem? Wygląda to tak obłędnie, że nawet potrafi podnieść poziom adrenaliny u widzów. Takimi właśnie atrakcjami ten film stoi. Cała reszta jest taka, jak zazwyczaj w akcyjniakach z Neesonem. Gwiazdor dostaje szansę, aby zabłyszczeć na ekranie - czy to za kierownicą ogromnego pojazdu, czy kopiąc parę tyłków. Czego chcieć więcej od tego typu produkcji?

Przy seansie "Lodowego szlaku" szare komórki mogą liczyć na odpoczynek. Nie są zupełnie potrzebne. A że przy okazji można popatrzeć, jak Neeson robi to, w czym od dawna się specjalizuje, tym bardziej nie ma na co narzekać. Ochów i achów nie będzie, ale na weekend to film jak znalazł.

Więcej o filmach akcji poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

REKLAMA
Rafał Christ
13.09.2025 11:02
Tagi: Co obejrzeć?Filmy akcjiLiam Neeson
Najnowsze
9:19
Użytkownicy Prime Video od razu pokochali szalony dreszczowiec
Aktualizacja: 2025-09-13T09:19:00+02:00
8:12
Użytkownicy Disney+ długo czekali na ten kryminał. Tylko patrzeć, jak się na niego rzucają
Aktualizacja: 2025-09-13T08:12:00+02:00
6:01
Randka w ciemno wraca do TV. Kiedy emisja?
Aktualizacja: 2025-09-13T06:01:00+02:00
19:16
Typowa nowość Netfliksa: koncept wspaniały, tylko film słaby
Aktualizacja: 2025-09-12T19:16:00+02:00
18:11
Fenomen Marcina Dorocińskiego. Ten aktor umie zagrać wszystko
Aktualizacja: 2025-09-12T18:11:00+02:00
17:15
Netflix: TOP 6 nowości na weekend, w tym polski hit kinowy
Aktualizacja: 2025-09-12T17:15:00+02:00
14:40
Piłka nożna czy siatkówka? Polacy odpowiedzieli, który sport wolą
Aktualizacja: 2025-09-12T14:40:39+02:00
13:19
Najlepszy polski serial ostatnich lat wrócił z 2. sezonem. Jeszcze mocniejszym
Aktualizacja: 2025-09-12T13:19:58+02:00
12:16
Nowy horror został najlepiej ocenianą adaptacją Stephena Kinga w historii
Aktualizacja: 2025-09-12T12:16:08+02:00
11:04
5 powodów, żeby obejrzeć Breslau na Disney+
Aktualizacja: 2025-09-12T11:04:44+02:00
10:25
Cillian Murphy jako Voldemort? Aktor odpowiedział wprost
Aktualizacja: 2025-09-12T10:25:37+02:00
9:39
Najlepszy serial science fiction od lat dostanie nowy sezon. Świetne wieści
Aktualizacja: 2025-09-12T09:39:38+02:00
9:22
To może być jedno z największych przejęć w historii. Paramount chce kupić Warner Bros
Aktualizacja: 2025-09-12T09:22:56+02:00
8:57
Wielki powrót Wielkich kłamstewek. HBO nakręci 3. sezon
Aktualizacja: 2025-09-12T08:57:14+02:00
8:39
Marvel ujawnia wygląd Doktora Dooma. Dajcie mi już film
Aktualizacja: 2025-09-12T08:39:09+02:00
21:06
Zabite - czy thriller Netfliksa jest oparty na faktach?
Aktualizacja: 2025-09-11T21:06:00+02:00
18:21
Ta książka zaczynała jako fanfik o Hermionie i Malfoyu. Dostanie ekranizację
Aktualizacja: 2025-09-11T18:21:26+02:00
18:15
Nowy thriller z cudowną obsadą rozbił bank w jeden dzień. Prime Video ma nowy hit
Aktualizacja: 2025-09-11T18:15:00+02:00
16:41
Użytkownicy Netfliksa mają nowy ulubiony serial. W Polsce o nim cicho
Aktualizacja: 2025-09-11T16:41:00+02:00
15:33
Nazywa się go najlepszym filmem akcji tego roku. Właśnie wpadł na VOD
Aktualizacja: 2025-09-11T15:33:00+02:00
15:00
Hiszpania grozi, że wycofa się z Eurowizji
Aktualizacja: 2025-09-11T15:00:30+02:00
14:27
Polsat Box Go ma nowy pakiet. Tak tanio nie było
Aktualizacja: 2025-09-11T14:27:24+02:00
13:04
Lada chwila poznamy polskiego kandydata do Oscara. Oto faworyci
Aktualizacja: 2025-09-11T13:04:58+02:00
12:10
Czop, Boczarska, Popławska i Dziędziel w nowym filmie Zapiski śmiertelnika. Data premiery i plakat teaserowy
Aktualizacja: 2025-09-11T12:10:18+02:00
11:32
Użytkownicy Netfliksa wydali wyrok. To najlepszy serial na podstawie Harlana Cobena
Aktualizacja: 2025-09-11T11:32:42+02:00
10:45
Disney+ wjechał z nową promocją. Super cena za kilka miesięcy oglądania
Aktualizacja: 2025-09-11T10:45:57+02:00
9:17
Będzie spin-off Wednesday. O kim opowie nowy serial z uniwersum Tima Burtona?
Aktualizacja: 2025-09-11T09:17:50+02:00
21:37
Taniec z gwiazdami: kiedy nowe odcinki? Harmonogram emisji 17. sezonu
Aktualizacja: 2025-09-10T21:37:00+02:00
19:52
Polska komedia prosto z kin ekspresowo trafi na Netfliksa
Aktualizacja: 2025-09-10T19:52:48+02:00
18:16
Netflix wspaniale kończy 2025 rok. Wielkie hity nadchodzą
Aktualizacja: 2025-09-10T18:16:00+02:00
17:56
Wielki powrót hitowej serii Prime Video. Jest zwiastun filmu Nasza wina
Aktualizacja: 2025-09-10T17:56:50+02:00
15:32
Jedna z najlepszych polskich komedii wylądowała w SkyShowtime
Aktualizacja: 2025-09-10T15:32:31+02:00
15:00
Adaptację Resident Evil będzie współtworzył wybitny polski operator
Aktualizacja: 2025-09-10T15:00:08+02:00
14:17
Elżbieta Jaworowicz ostrzega przed oszustwem na Sprawę dla reportera
Aktualizacja: 2025-09-10T14:17:25+02:00
13:13
Netflix: najlepsze seriale kryminalne w 2025 roku
Aktualizacja: 2025-09-10T13:13:36+02:00
12:58
Netflix: najlepsze filmy akcji na platformie. TOP 10
Aktualizacja: 2025-09-10T12:58:11+02:00
12:58
Oparty na faktach dreszczowiec podbija Prime Video. Sprawdziłem go
Aktualizacja: 2025-09-10T12:58:01+02:00
11:23
Twórca Obecności może porzucić swoje dziecko. Nowa część i tak powstanie
Aktualizacja: 2025-09-10T11:23:32+02:00
10:34
Ile kosztuje Netflix w 2025 roku? Cena, promocje i plany
Aktualizacja: 2025-09-10T10:34:11+02:00
10:28
To będzie najmocniejszy polski serial roku. Jest zwiastun i data premiery
Aktualizacja: 2025-09-10T10:28:10+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA