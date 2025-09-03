Świetny film akcji z Liamem Neesonem ominął polskie kina i trafił na Prime Video

Ładowanie...

Fani Liama Neesona nie mogą narzekać na nudę. W końcu na wielkich ekranach wciąż jeszcze mogą oglądać "Nagą broń", gdzie aktor pokazuje swe delikatniejsze, komediowe oblicze. "Lodowym szlaku: Zemście" wraca natomiast do bezwzględnego i b-klasowego kopania tyłków. Co prawda w Stanach Zjednoczonych przez jakiś czas nowy thriller akcji można było w kinach. W Polsce nie dostaliśmy takiej szansy, bo film dopiero teraz zadebiutował w naszym kraju i to od razu w ofercie Prime Video.



"Zemsta" to sequel "Lodowego szlaku" z 2021 roku, który nie cieszył się wielką estymą wśród krytyków. Na Rotten Tomatoes ma zaledwie 43 proc. pozytywnych recenzji. Widzowie nie pozwolili jednak, aby stał się po prostu kolejnym akcyjniakiem w dorobku Liama Neesona. Zamiast tego ewidentnie zapewnili mu wystarczającą popularność, aby opłacało się zrobić kontynuację.

Lodowy szlak: Zemsta - opinie o nowym filmie akcji z Liamem Neesonem

W "Lodowym szlaku: Zemście" Liam Neeson ponownie wciela się w Mike'a McCanna - kierowcę tira przyzwyczajonego do oblodzonych dróg. Zamierza on spełnić ostatnią wolę brata i rozsypać jego prochy na Mount Everest. Jadąc autobusem z całą grupą turystów, trafia jednak na niebezpiecznych najemników. Łącząc siły z przewodniczką, postanawia stawić im czoła i uratować niewinnych ludzi. Jak mu idzie? Według krytyków niezbyt (19 proc. na Rotten Tomatoes), ale widzowie są zachwyceni.

"Lodowy szlak: Zemsta" z Liamem Neesonem to bardzo dobry film. Powinniście obejrzeć



"Lodowy szlak: Zemsta" - uwielbiam to!



"Lodowy szlak: Zemsta" to świetna zabawa. Solidne 7/10 - czytamy na X (dawny Twitter).

Oczywiście na X można również natrafić na zdania zupełnie przeciwne. Nie brakuje opinii, że "Lodowy szlak: Zemsta" to "odpad", "najgorszy film", etc. Wydaje się jednak zadowalać fanów b-klasowej rozwałki z Liamem Neesonem. Jeśli do nich należycie i posiadacie subskrypcję Prime Video, z pewnością pomoże wam zrelaksować się po ciężkim dniu.



Rafał Christ 03.09.2025 14:13

