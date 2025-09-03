REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

Świetny film akcji z Liamem Neesonem ominął polskie kina i trafił na Prime Video

Najnowszy thriller akcji z Liamem Neesonem nie trafił do polskich kin. Od razu pojawił się na Prime Video, gdzie można go obejrzeć bez dodatkowych opłat. Czy warto? Tak! Widzowie w mediach społecznościowych twierdzą, że "Lodowy szlak: Zemsta" to świetny film.

Rafał Christ
lodowy szlak zemsta amazon prime video liam neeson co obejrzeć
REKLAMA

Fani Liama Neesona nie mogą narzekać na nudę. W końcu na wielkich ekranach wciąż jeszcze mogą oglądać "Nagą broń", gdzie aktor pokazuje swe delikatniejsze, komediowe oblicze. "Lodowym szlaku: Zemście" wraca natomiast do bezwzględnego i b-klasowego kopania tyłków. Co prawda w Stanach Zjednoczonych przez jakiś czas nowy thriller akcji można było w kinach. W Polsce nie dostaliśmy takiej szansy, bo film dopiero teraz zadebiutował w naszym kraju i to od razu w ofercie Prime Video.

"Zemsta" to sequel "Lodowego szlaku" z 2021 roku, który nie cieszył się wielką estymą wśród krytyków. Na Rotten Tomatoes ma zaledwie 43 proc. pozytywnych recenzji. Widzowie nie pozwolili jednak, aby stał się po prostu kolejnym akcyjniakiem w dorobku Liama Neesona. Zamiast tego ewidentnie zapewnili mu wystarczającą popularność, aby opłacało się zrobić kontynuację.

"LODOWY SZLAK: ZEMSTA" OBEJRZYSZ NA:
Prime Video
LODOWY SZLAK: ZEMSTA
Prime Video
REKLAMA

Lodowy szlak: Zemsta - opinie o nowym filmie akcji z Liamem Neesonem

W "Lodowym szlaku: Zemście" Liam Neeson ponownie wciela się w Mike'a McCanna - kierowcę tira przyzwyczajonego do oblodzonych dróg. Zamierza on spełnić ostatnią wolę brata i rozsypać jego prochy na Mount Everest. Jadąc autobusem z całą grupą turystów, trafia jednak na niebezpiecznych najemników. Łącząc siły z przewodniczką, postanawia stawić im czoła i uratować niewinnych ludzi. Jak mu idzie? Według krytyków niezbyt (19 proc. na Rotten Tomatoes), ale widzowie są zachwyceni.

"Lodowy szlak: Zemsta" z Liamem Neesonem to bardzo dobry film. Powinniście obejrzeć

"Lodowy szlak: Zemsta" - uwielbiam to!

"Lodowy szlak: Zemsta" to świetna zabawa. Solidne 7/10

- czytamy na X (dawny Twitter).

REKLAMA

Oczywiście na X można również natrafić na zdania zupełnie przeciwne. Nie brakuje opinii, że "Lodowy szlak: Zemsta" to "odpad", "najgorszy film", etc. Wydaje się jednak zadowalać fanów b-klasowej rozwałki z Liamem Neesonem. Jeśli do nich należycie i posiadacie subskrypcję Prime Video, z pewnością pomoże wam zrelaksować się po ciężkim dniu.

Więcej o Prime Video poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Rafał Christ
03.09.2025 14:13
Tagi: AmazonCo obejrzeć?Filmy akcjiLiam NeesonPrime Video
Najnowsze
13:06
Co prezydent Andrzej Duda robi na emeryturze? Zostaje Youtuberem
Aktualizacja: 2025-09-03T13:06:22+02:00
11:30
Netflix ma nowy najpopularniejszy tytuł wszech czasów. Przebił nawet Squid Game
Aktualizacja: 2025-09-03T11:30:24+02:00
10:43
Moi synowie - recenzja. Wspaniałe kino o miłości
Aktualizacja: 2025-09-03T10:43:25+02:00
9:33
Czego nauczyła nas Wednesday? Recenzja finału 2. sezonu
Aktualizacja: 2025-09-03T09:33:43+02:00
9:27
To: Witajcie w Derry zmierza do HBO Max. Nie odwracaj się, premiera tuż-tuż
Aktualizacja: 2025-09-03T09:27:59+02:00
20:05
Co ja właśnie obejrzałam? Nowy film Netfliksa zmiótł mnie z planszy
Aktualizacja: 2025-09-02T20:05:32+02:00
19:15
Black Sails (Czarne Żagle) – gdzie obejrzeć serial piracki?
Aktualizacja: 2025-09-02T19:15:04+02:00
18:26
Program The Floor wrócił. Jak wypada nowy sezon?
Aktualizacja: 2025-09-02T18:26:42+02:00
15:16
Użytkownicy Prime Video w jeden dzień zakochali się w nowym serialu
Aktualizacja: 2025-09-02T15:16:19+02:00
12:25
Widzowie ocenili nowych Milionerów. Martwi ich jedna zmiana
Aktualizacja: 2025-09-02T12:25:00+02:00
12:00
Sprawdziłem, czy hiszpański kryminał Netfliksa jest tak dobry, jak mówią
Aktualizacja: 2025-09-02T12:00:00+02:00
11:30
Użytkownicy Netfliksa rzucili się na jeden z najgorszych filmów dekady
Aktualizacja: 2025-09-02T11:30:00+02:00
11:09
Nadciąga nowy polski serial od SkyShowtime - i zapowiada się świetnie. Jest data premiery
Aktualizacja: 2025-09-02T11:09:32+02:00
10:15
Użytkownicy Netfliksa nienawidzą tego thrillera, ale nie mogą się od niego oderwać
Aktualizacja: 2025-09-02T10:15:00+02:00
9:55
Piekło zamarzło. Dwayne Johnson idzie po Oscara, widzowie przecierają oczy ze zdumienia
Aktualizacja: 2025-09-02T09:55:39+02:00
8:46
To sci-fi widzowie nazywają najlepszym serialem na Prime Video
Aktualizacja: 2025-09-02T08:46:08+02:00
20:22
Nowa wersja kultowego filmu dla dorosłych rozpaliła użytkowników Prime Video
Aktualizacja: 2025-09-01T20:22:00+02:00
19:12
Tęskniłem za takimi komediami. Ten film to ubaw po pachy
Aktualizacja: 2025-09-01T19:12:00+02:00
18:21
Stephen King poleca: 8 filmów akcji uwielbianych przez Króla Grozy
Aktualizacja: 2025-09-01T18:21:00+02:00
17:13
Paragony grozy nie nad morzem, a na Wawelu. Czy naprawdę jest tak źle?
Aktualizacja: 2025-09-01T17:13:00+02:00
16:21
The Floor: kiedy nowy sezon? Będzie więcej odcinków
Aktualizacja: 2025-09-01T16:21:00+02:00
15:01
Festiwal ZORZA 2025 w Katowicach – relacja z finałowego weekendu
Aktualizacja: 2025-09-01T15:01:00+02:00
14:56
W serialu Harry Potter wystąpi aktor z filmów. Powtórzy rolę sprzed lat
Aktualizacja: 2025-09-01T14:56:51+02:00
14:04
Użytkownicy Netfliksa na raz wciągają nowy serial kryminalny 10/10
Aktualizacja: 2025-09-01T14:04:32+02:00
12:18
Netflix wrzucił dzisiaj aż 26 filmów. Wśród nich kultowe tytuły
Aktualizacja: 2025-09-01T12:18:49+02:00
12:00
Dawid Podsiadło wraca na stadiony. Zapowiedział Obrotowy Tour 2026
Aktualizacja: 2025-09-01T12:00:55+02:00
11:53
Player.pl - 11 najlepszych filmów w serwisie. Co warto obejrzeć?
Aktualizacja: 2025-09-01T11:53:04+02:00
10:36
Harry Potter 8 nie powstanie. Powodem jest poważny konflikt
Aktualizacja: 2025-09-01T10:36:42+02:00
9:00
HBO Max pokazał nowości na wrzesień 2025. Mocny serial w ofercie
Aktualizacja: 2025-09-01T09:00:45+02:00
4:33
Wichrowe wzgórze - ile serial ma odcinków?
Aktualizacja: 2025-09-01T04:33:00+02:00
15:03
Nowy true crime w Disney+ przyprawił mnie o dreszcze
Aktualizacja: 2025-08-31T15:03:00+02:00
14:05
Apple TV+ za darmo. Czy serwis ma okres próbny?
Aktualizacja: 2025-08-31T14:05:00+02:00
12:12
Na co do kina we wrześniu? Najlepsze premiery
Aktualizacja: 2025-08-31T12:12:00+02:00
11:22
The Voice of Poland - kto zasiada w jury nowej edycji?
Aktualizacja: 2025-08-31T11:22:00+02:00
9:55
Biała królowa i Biała księżniczka - gdzie je obejrzeć? Wreszcie w Polsce
Aktualizacja: 2025-08-31T09:55:00+02:00
8:59
Netflix zadbał, żeby nic nie odwróciło waszej uwagi od jego nowego hitu
Aktualizacja: 2025-08-31T08:59:00+02:00
8:28
Epoka lodowcowa 6 opóźniona. Disney ujawnił nową datę premiery
Aktualizacja: 2025-08-31T08:28:00+02:00
8:01
M3GAN 2.0: gdzie obejrzeć film online? Kiedy premiera w Polsce?
Aktualizacja: 2025-08-31T08:01:00+02:00
4:01
Wichrowe wzgórze - gdzie oglądać serial w VOD?
Aktualizacja: 2025-08-31T04:01:00+02:00
17:03
Wielki powrót Psiego Patrolu. Jest data premiery nowego filmu
Aktualizacja: 2025-08-30T17:03:18+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA