Nowiutki film akcji podbija HBO Max. Cały czas kochamy Liama Neesona

Wciąż kochamy Liama Neesona. Mimo że tytuły, w których wystąpił, nie zawsze są przychylnie oceniane, to jednak nie możemy przepuścić okazji, żeby oglądać kolejne akcyjniaki z tym aktorem. Swoją drogą to niezwykłe, jak jego filmografia z każdym rokiem powiększa, dzięki czemu widzowie wciąż mogą śledzić jego poczynania w branży aktorskiej. Jedną z najnowszych produkcji jest tytuł "Lodowy szlak: Zemsta". Oceny pozostawiają wiele do życzenia, a mimo to widzowie nie mogą się powstrzymać i to właśnie z tym filmem spędzają ostatnie chwile weekendu.

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Lodowy szlak: Zemsta - film akcji z Liamem Neesonem podbija HBO Max

"Lodowy szlak: Zemsta" to produkcja w reżyserii Jonathana Hensleigha i sequel filmu "Lodowy szlak". Pierwsza część koncentruje się na Mike'u McCannie, twardym kierowcy tira, który staje na czele misji ratunkowej, kiedy w kopalni diamentów w Kanadzie dochodzi do wypadku. Ekipa Mike'a musi pokonać zamarznięty ocean, aby ocalić uwięzionych górników. Po drodze będą musieli stawić czoła rozmaitym zagrożeniom, które zmniejszają szanse na powodzenie ich misji.

Sequel, czyli "Lodowy szlak: Zemsta", zadebiutował w kinach latem ubiegłego roku, 4 lata po premierze "Lodowego szlaku". Za kamerą produkcji ponownie stanął Hensleigh, a w rolę Mike'a wcielił się Neeson. W centrum fabuły znów znajduje się McCann, który tym razem ma zupełnie inną misję do wykonania. Kierowca tira postanawia spełnić ostatnią wolę brata i wyrusza w kierunku Mount Everest, aby tam rozsypać jego prochy. W autobusie pełnym turystów natrafia na grupę najemników, co sprawia, że on i jego przewodniczka muszą uratować siebie i całą wioskę.

"Lodowy szlak: Zemsta" to dowód na to, że wciąż kochamy Liama Neesona. Mimo że produkcja nie została oceniona najlepiej, to widzowie wciąż chcą oglądać kolejne produkcje z tym aktorem w roli głównej. Zainteresowani fani Neesona mogą również zapoznać się z poprzednim filmem, czyli "Lodowy szlak". Produkcja jest dostępna w serwisie Prime Video w ramach abonamentu.

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Lodowy szlak: Zemsta - oglądaj w HBO Max

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Anna Bortniak Redaktor Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.