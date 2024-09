Obejrzałem nowy serial medyczny Netfliksa i jestem w szoku. To naprawdę nakręcił twórca „Szkoły dla elity”?

Lekarze od Sorolli - choć bywają bezinteresowni - częściej są jednak samolubni (tak po ludzku) i zrobią wszystko, co konieczne, dla własnej korzyści lub ideałów. I tak na przykład przedstawiciel związku zawodowego, który troszczy się o pacjentów, jest też gotów pozwolić im umrzeć za swoją sprawę. Tego typu motywy (zazwyczaj nieco mniej skrajne) sprawiają, że widz czuje ambiwalentny stosunek do większości postaci - pracowitych, poświęcających się, ale też, bywa, bardzo egocentrycznych i toksycznych dla siebie nawzajem. W efekcie produkcję ogląda się ze znacznie większym zainteresowaniem, doświadczając emocjonalnych wahań i niepewności co do własnego stosunku do poszczególnych wątków. Świetna sprawa.



Ciekawe doświadczenie zapewniają też zabawy narracją - nieliniowe prowadzenie opowieści, m.in. liczne przeskoki (retrospekcje), wymagają od widza pewnej dozy skupienia, by ten na bieżąco czytał i łączył wszystkie niuanse scenariusza. „Bez tchu” lubi umysłowe gierki, zapewniając coś więcej poza bezmyślną, najprostszą w formie rozrywką. Zaskakujące. Okej, z czasem całość trochę wytraca moc i można odnieść wrażenie, że najciekawsze pomysły były realizowane w pierwszej połowie, ale nie są to spadki, które osłabiają zaangażowanie.



