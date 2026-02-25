REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Hoży doktorzy wracają na ekrany. Serial pojawi się w Disney+

Disney+ pokaże kontynuację uwielbianego serialu. "Hoży doktorzy: powrót" to nowa produkcja, która zadebiutuje w serwisie już w przyszłym miesiącu. Kiedy premiera?

Anna Bortniak
Czas odkurzyć fartuchy i chwycić za skalpel (tylko ostrożnie) - po długich latach wraca serial "Hoży doktorzy". Emisja popularnego amerykańskiego sitcom o oryginalnym tytule "Scrubs" zakończyła się w 2010 roku, a teraz, po niemal dwóch dekadach, uwielbiani bohaterowie wracają na ekrany w ramach kontynuacji od Disney+.

Hoży doktorzy wracają na ekrany. Kiedy premiera w Disney+?

Wielki powrót do Szpitala Świętego Serca nastąpi w środę, 25 marca - właśnie wtedy w Disney+ ukaże się premierowy odcinek serialu "Hoży doktorzy: powrót" który jest kontynuacją popularnego amerykańskiego sitcomu. Nowe odcinki będą debiutowały co tydzień. Przypomnijmy, że już dzisiaj, czyli 25 lutego nowe odcinki będą miały swoją premierę w USA.

Oficjalny opis produkcji brzmi:

J.D. i Turk po długiej przerwie ponownie zakładają fartuchy i stają ramię w ramię na sali operacyjnej. Choć przez lata medyczny świat się zmienił, a korytarze Szpitala Świętego Serca wypełnili nowi stażyści i lekarze, ich kumpelska więź przetrwała próbę czasu. Starzy i nowi bohaterowie przemierzają szpitalne korytarze, a na ich drodze nie brakuje śmiechu, wzruszeń i niespodzianek.

W obsadzie znaleźli się Zach Braff jako John "J.D." Dorian, Donald Faison jako Christopher Turk oraz Sarah Chalke jako Elliot Reid. Na ekranach pojawią się również inni członkowie oryginalnej obsady, którzy wystąpią w serialu gościnnie - będą to Judy Reyes jako Carla i John C. McGinley jako dr Perry Cox.

Oprócz nich do obsady dołączą: Vanessa Bayer, Joel Kim Booster, Ava Bunn, Jacob Dudman, David Gridley, Phill Lewis, Robert Maschio, X Mayo, Layla Mohammadi, Amanda Morrow oraz Michael James Scott.

"Hoży doktorzy" to amerykański serial komediowo-medycznego stworzony przez Billa Lawrence'a, emitowany w latach 2001–2010. Koncentruje się on na losach młodych lekarzy w fikcyjnym Szpitalu Świętego Serca, a szczególnie na doktorze J.D. Dorianie oraz jego przyjaciołach - chirurgu Turku, lekarce Elliot i pielęgniarce Carli, pokazując ich codzienne wyzwania zawodowe i osobiste.

25.02.2026 10:41
Tagi: Disney+
