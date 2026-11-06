Netflix zapowiada zupełnie nowe Stranger Things. Jest teaser

Krótki materiał wideo zdradza pierwsze szczegóły dotyczące miejsca i czasu akcji nowej produkcji Netfliksa. Przeniesiemy się do Marion w stanie Nevada, dnia 19 kwietnia 1955 r. W teaserze widzimy porzucony rower w pobliżu strzeżonego terenu, światła miasteczka w oddali i niepokojące zjawisko na niebie, przypominające powstawanie tunelu czasoprzestrzennego. Całość sugeruje, że również tym razem bohaterowie będą musieli zmierzyć się z czymś wykraczającym poza znaną im rzeczywistość. Jasna sprawa.

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Other Worlds: A Stranger Things Adventure - pierwszy teaser. Kiedy premiera?

„Other Worlds” powstaje jako prequel zarówno serialowego „Stranger Things”, jak i sztuki teatralnej „Stranger Things: The First Shadow”. Nowa historia wprowadzi jednak zupełnie nowych bohaterów, antagonistów, wątki i elementy mitologii tego uniwersum. Nie oznacza to, rzecz jasna, całkowitego odcięcia od dotychczasowych wydarzeń. Produkcja ma bowiem wyjaśnić między innymi pochodzenie tajemniczej skały, którą młody Henry Creel znajduje w teczce naukowca w jaskiniach Nevady. Motyw ten pojawił się najpierw w „The First Shadow”, a następnie w 5. sezonie serialu Netfliksa. Nowy projekt ma również odpowiedzieć na część pytań pozostawionych bez odpowiedzi w głównej produkcji.

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Za serial odpowiada Kate Trefry, scenarzystka „Stranger Things” i autorka „The First Shadow”, która pełni funkcję showrunnerki. Projekt współtworzyli Matt i Ross Dufferowie, a wśród producentów wykonawczych znalazł się również Shawn Levy. Pierwsze trzy odcinki wyreżyseruje Joe Wright, twórca takich filmów jak „Duma i uprzedzenie” oraz „Pokuta”.

„Other Worlds: A Stranger Things Adventure” będzie drugim aktorskim spin-offem „Stranger Things” i kolejnym rozszerzeniem uniwersum po sztuce „The First Shadow” oraz animowanym „Stranger Things: Tales From '85”. Na razie Netflix nie ujawnił obsady ani dokładnej daty premiery. Wiadomo natomiast, że na powrót do tego świata trzeba będzie poczekać do 2028 roku.

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