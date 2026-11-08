Choć „Stranger Things” już z nami nie ma, to pewne było, że Netflix nie pozwoli tej marce odejść tak łatwo. Można było się założyć, że produkcja będzie się rozwijać. Jeszcze zanim oryginalny serial dobiegł końca, otrzymaliśmy prequel w postaci „Stranger Things: The First Shadow”, sztuki wystawianej w teatrach. A następnie 2 sezony serialu animowanego „Stranger Things: Opowieści z '85”. Nadszedł czas na serial aktorski, który właśnie otrzymał swoją pierwszą zapowiedź.

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Kiedy rozgrywa się akcja „Other Worlds”?

Choć z samej zapowiedzi trudno cokolwiek wywnioskować, to jasne jest, że akcja nowego serialu rozegra się w 1955 roku, a więc niemal 30 lat przed porwaniem Willa. Teaser pokazuje nawet dokładną datę: 19 kwietnia 1955 r.

Oznacza to, że akcja rozegra się nie tylko przed samym „Stranger Things”, ale również poprzedzi wydarzenia przedstawiane w sztuce teatralnej „Stranger Things: The First Shadow”. To najważniejszy trop, bo w sztuce Henry Creel znika w jaskini w Nevadzie i wychodzi z niej odmieniony. W tym samym czasie zostaje znaleziony martwy naukowiec, którego widzimy w finałowym sezonie „Stranger Things” i to właśnie tam dowiadujemy się, jak i dlaczego zginął.

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Gdzie będzie rozgrywała się akcja serialu?

Miejscem akcji serialu będzie Marion w Nevadzie. A więc właśnie tam, gdzie rozgrywa się część akcji sztuki „Stranger Things: The First Shadow”. Sprawa jest jednak trochę bardziej skomplikowana, bo tę lokalizację zmieniono dopiero w czasie nagrywania sztuki na potrzeby Netfliksa. Wygląda więc na to, że serial będzie mocno związany właśnie ze spektaklem.

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Kto stoi za serialem?

Showrunnerką „Other Worlds” jest Kate Trefry, która pracuje przy serialu od 2. sezonu i napisała właśnie „Stranger Things: The First Shadow”. Joe Wright wyreżyseruje pierwsze trzy odcinki i będzie producentem wykonawczym razem z Shawnem Levym.

Jednego elementu brakuje

Wszystko wskazuje na to, że serial „Other Worlds” będzie mocno związany ze wspomnianą wielokrotnie sztuką teatralną. To właśnie ona może stanowić pomost pomiędzy obiema produkcjami. Choć w tym momencie wiemy naprawdę niewiele, to wszystko wskazuje na to, że sukces spektaklu zaowocował kolejnym prequelem.

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Netflix najpewniej w przyszłym roku udostępni zapis ze sztuki, aby móc wprowadzić widzów w wydarzenia, jakie rozegrały się w Nevadzie. Zwłaszcza że w teaserze leci „Sh-Boom” zespołu The Chords. Ta sama piosenka gra w 5. sezonie, gdy Max trafia do wspomnienia Henry’ego z liceum w Hawkins. Być może dostaniemy więc kolejny element układanki, który wyjaśni, jak zło dostało się do naszego świata.

Kiedy premiera „Other Worlds”?

Zdjęcia mają ruszyć w 2027 roku w Nowym Meksyku. Premiera odbędzie się w 2028, a wcześniej zapewne dostaniemy zapis ze spektaklu.

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