Nigdy nie zapomnisz tego filmu. Powinno być o nim głośniej

Główną bohaterką jest Sylvia (Chastain), samotna matka i pracownica ośrodka opiekuńczego, która od kilkunastu lat pozostaje trzeźwa. Jej życie podporządkowane jest ścisłej rutynie, a przeszłość, o której niechętnie rozmawia, wciąż rzuca cień na codzienność. Wszystko zmienia się podczas zjazdu absolwentów liceum, gdzie kobieta spotyka Saula (Sarsgaard). Mężczyzna podąża za nią aż do domu i spędza noc pod jej drzwiami. Sylvia jest przerażona, ale szybko odkrywa, że jego zachowanie ma związek z poważnymi problemami z pamięcią. Saul cierpi na wczesną demencję i nie do końca rozumie, co właściwie robi ani dlaczego znalazł się pod jej mieszkaniem.

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Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy na jaw wychodzą kolejne szczegóły z przeszłości obojga bohaterów. Sylvia jest przekonana, że Saul miał związek z traumatycznymi wydarzeniami sprzed lat. On sam nie potrafi jednak zweryfikować tych wspomnień. Wkrótce kobieta otrzymuje propozycję opiekowania się mężczyzną, a ich początkowo bardzo nieufna relacja zaczyna się zmieniać.

Pamięć - polecajka z HBO Max

Franco buduje historię na pozornie prostym, ale niezwykle ciekawym kontraście: Sylvia pamięta zbyt wiele i chciałaby uwolnić się od bolesnych wspomnień, podczas gdy Saul coraz bardziej traci dostęp do własnej przeszłości.

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„Pamięć” to film, który wymaga od widza cierpliwości. Michel Franco nie spieszy się z wyjaśnianiem kolejnych zagadek, nie podaje wszystkich informacji na tacy i często pozwala, by więcej od dialogów mówiły gesty, spojrzenia czy zachowanie bohaterów. Z pozoru niewiele się tu dzieje, ale pod powierzchnią spokojnej, codziennej opowieści kryje się sporo emocjonalnych napięć. Reżyser potrafi zaskoczyć, podważyć nasze wcześniejsze interpretacje, skłonić do refleksji nad istotą własnych wspomnień.

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Wielką siłą tej opowieści o traumie, samotności, godności i potrzebie bliskości jest obsada. Jessica Chastain pokazuje się z wyjątkowo kruchej strony; jej Sylvia jest zamknięta w sobie, nieufna i nadmiernie kontrolująca otoczenie, a jednocześnie desperacko potrzebuje poczucia bezpieczeństwa. Peter Sarsgaard jest poruszający jako Saul - zagubiony, łagodny mężczyzna, który próbuje zachować niezależność, choć jego własny umysł coraz częściej go zawodzi. Nic dziwnego, że aktor został nagrodzony w Wenecji.

Warto zaznaczyć, że „Pamięć” jest pewnym zaskoczeniem w filmografii Michela Franco. Twórca takich obrazów jak „Sundown” czy „Nowy porządek” przyzwyczaił widzów do bezkompromisowego kina, w którym bohaterowie często zostają wystawieni na wyjątkowo brutalne próby - nadziei tam jak na lekarstwo. Tym razem reżyser również nie oszczędza swoich postaci, ale patrzy na nie z większą czułością i empatią. Nie próbuje też na siłę wzruszać ani zamieniać trudnych tematów w melodramatyczny spektakl. Doceniam.

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„Pamięć” to - uprzedzam - propozycja dla osób, które szukają czegoś więcej niż kolejnego filmu do obejrzenia w tle. Jest spokojna, momentami niewygodna i niejednoznaczna, ale przy tym niezwykle poruszająca. Jeśli macie ochotę na dojrzałe, świetnie zagrane kino, które zostaje w głowie na długo po seansie, koniecznie dopiszcie „Pamięć” do listy. Film jest już dostępny w Canal+.

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