Gdzie kręcono Wśród nocnej ciszy? Nie w Zrębinie

Sprawa kryminalna, na której koncentruje się serial "Wśród nocnej ciszy", nazywana jest zbrodnią połaniecką i zapisała się jako jedna z najgłośniejszych spraw w historii PRL-u. Doszło do niej w nocy z 24 na 25 grudnia 1976 r., a jej ofiarami byli: 18-letnia Krystyna Łukaszek (z d. Kalita), będąca w 5. miesiącu ciąży, jej 25-letni mąż Stanisław Łukaszek oraz 12-letni Miecio Kalita, młodszy brat Krysi. Wszyscy troje zostali bestialsko zamordowani - Krysia i Stanisław przy pomocy żelaznego klucza do kół autobusu, a Miecio poprzez potrącenie. Następnie zostali przejechani autobusem marki San w celu upozorowania wypadku. Po tym zdarzeniu wśród lokalnej społeczności, w tym 33 osób, które widziały całe zajście, zapanowała zmowa milczenia

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Do zbrodni doszło na trasie między miasteczkiem Połaniec a wsią Zrębin w województwie świętokrzyskim, w powiecie staszowskim (w 1976 r. obie miejscowości należały do województwa tarnobrzeskiego). Krysia, Stanisław i Miecio podążali tę drogę pieszo, ponieważ po wywabieniu ich z kościoła nie chciano wpuścić ich do autobusu. Choć zarówno Połaniec, jak i Zrębin istnieją naprawdę, reżyser serialu Jan Holoubek zdecydował się nakręcić "Wśród nocnej ciszy" gdzie indziej. Oto lista najważniejszych lokalizacji w serialu od HBO.

Wśród nocnej ciszy - gdzie kręcono serial? Najważniejsze lokalizacje

Zdjęcia do serialu odbywały się latem 2025 r. i zimą 2026 r. Cieplejsze miesiące ekipa spędziła na północnym Mazowszu, z kolei mroźną porą prace odbywały się na Podlasiu, w Kaliszu i Częstochowie - podaje serwis Historia.org.

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Zrębin zagrała wieś Mołoczki i to właśnie tam realizowano większość zdjęć. Miejscowość położona jest w województwie podlaskim, w powiecie bielskim, w gminie Boćki i jest oddalona od Zrębina o 321 km. Holoubek w wywiadzie dla serwisu Serialomaniak zdradził, że lokalizację znalazł scenograf Marek Warszewski. Nie było to wcale takie proste - reżyser stwierdził nawet, że największym wyzwaniem było właśnie stworzenie serialowej wsi. Po wieloletniej modernizacji trudno było bowiem znaleźć dłuższy fragment ulicy z taką zabudową, która przypominałaby otoczenie z lat 70. Podkreślił, że takich wsi już w Polsce prawie nie ma. Zdjęcia realizowano również w Tokarach i okolicach.

Kadr z serialu "Wśród nocnej ciszy"

Serial zaczęto kręcić latem 2025 r., konkretnie w połowie lipca. Plan zdjęciowy ulokowano w Somiance w powiecie wyszkowskim i w Nasielsku w powiecie nowodworskim, a także w Winnicy w powiecie pułtuskim i okolicznych wsiach. Do listy lokalizacji należy dopisać również Tworki w Pruszkowie, Sękocin pod Warszawą oraz Żychlin w powiecie kutnowskim. Statystami byli mieszkańcy tych okolic.

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Zimą, pod koniec lutego 2026 r., plan zdjęciowy został przeniesiony do Częstochowy. W tym miejscu skorzystano ze starego dworca PKS przy al. Wolności, gdzie pojawiły się zabytkowe autobusy. O tej porze roku kręcono również sceny więzienne, tym razem w Kaliszu w dawnym zakładzie karnym przy ul. Łódzkiej 2.

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