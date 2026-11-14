Nowe Ranczo podzieliło widzów. Tak wygląda 11. sezon

Czekaliśmy, czekaliśmy i się doczekaliśmy - "Ranczo" wraca na ekrany. Wiadomo już, że wydarzy się to na początku grudnia. Fabuła 11. sezonu o tytule "Zemsta wiedźm" osadzona jest 10 lat po wydarzeniach z poprzedniej odsłony, co oznacza, że życie bohaterów uległo zmianie. Jednym z wątków w serialu są tytułowe wiedźmy, które będą miały wpływ na mieszkańców Wilkowyj. Były to jedyne pewne informacje na temat fabuły nowych odcinków i do tej pory trudno było powiedzieć na ten temat coś więcej. Aż do teraz.

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Ranczo - zwiastun 11. sezonu serialu podzielił widzów

Telewizja Polska opublikowała niedawno pierwszy zwiastun "Zemsty wiedźm", który powiedział na temat 11. sezonu coś więcej. Widzowie mogli przede wszystkim zobaczyć uwielbianych bohaterów po latach - wideo przedstawia m.in. wójta Pawła Kozła, jego żonę Halinę, sekretarza gminy Arkadiusza Czerepacha, księdza Piotra Kozła, Lucy Wilską czy członków ławeczki spod sklepu. Bohaterowie będą politykować, knuć i kombinować, co sprowadzi na Wilkowyje klątwę. Wyjaśniło się przy tym, jaką rolę będą pełniły funkcję tytułowe wiedźmy - kiedy we wsi nie dzieje się zbyt dobrze, Lucy wpada na pomysł, aby zwołać wiedźmy, które odczynią urok.

Wilkowyje będą obrazem Polski w pigułce, przy czym można zauważyć, że w 11. sezonie można poczuć klimat rodem z gangsterskich produkcji. Na koniec dowiadujemy się, że do myślicieli z ławeczki, czyli Pietrka, Solejuka i Hadziuka dołączy Ignacy, nowy bohater grany przez Daniela Olbrychskiego.

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Widzowie, którzy widzieli już pierwszy zwiastun produkcji, podzielili się swoimi wrażeniami w mediach społecznościowych. Jedna grupa chwaliła klip, twierdząc, że jest niezwykle podekscytowana i nie może doczekać się już nowych odcinków. Użytkownicy pisali, że ich marzenie z dzieciństwa w końcu się spełniło, ubolewając jednocześnie nad zbyt małą liczbą odcinków. Internauci z drugiej grupy zaczęli jednak krytykować produkcję, pisząc:

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Czemu wszystkie nowe seriale są kręcone w taki dziwny sposób? W sensie obraz tej kamery jest taki bezduszny, zupełnie coś innego niż w dawnym "Ranczu".

Od razu widać, że będzie takie samo badziewie jak "Kogel-mogel".

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To wygląda jak parodia w SNL niestety.

Jak mozna było tak zniszczyć legendę!

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Sporo negatywnych komentarzy pojawiło się również na Facebooku (powyższe pochodzą z Instagrama). Myślę, że na ten moment warto wstrzymać się z tak ostrą krytyką - zobaczyliśmy dopiero mały fragment całego serialu. Wszystkiego dowiemy się 6 grudnia, bo to właśnie wtedy w TVP zadebiutuje 1. odcinek 11. sezonu "Rancza".

11. sezon "Rancza", czyli "Ranczo. Zemsta wiedźm" zadebiutuje na kanale TVP 1 w niedzielę, 6 grudnia, o godzinie 20:25 oraz na TVP VOD.

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