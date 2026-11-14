Twórca Lupina pokazał nowy kryminał. Liczyłam na więcej

"Lupin" to obecnie najpopularniejsza produkcja stworzona przez Kaya, który odpowiada również za takie tytuły jak "Krwawa ofiara" czy "W mroku cieni". Brytyjski twórca swoimi najpopularniejszymi produkcjami przyzwyczaił nas zatem do szybkiego tempa i dynamicznej fabuły, dlatego niektórzy widzowie mogą być zaskoczeni, że "Zaginiona" wyszła właśnie spod jego ręki. Kay zaskoczył mnie swoim nowym serialem kryminalnym i właśnie dlatego mam co do niego mieszane odczucia. Po przedpremierowym obejrzeniu 4 pierwszych odcinków mam jednak poczucie, że jest to produkcja, do której chciałabym jeszcze wrócić, aby poznać rozwiązanie tej intrygującej zagadki.

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Zaginiona - recenzja serialu kryminalnego George'a Kaya

Fabuła serialu koncentruje się na Michaelu Pollym (David Morrissey), surowym dyrektorze szkoły, który trzyma rękę na pulsie nie tylko w pracy, ale i w domu. Na jego skrupulatnie budowanym, idealnym świecie pojawiają się rysy, kiedy pewnego dnia po powrocie do domu odkrywa, że jego żona Sarah Polly (Hollie Bailey) zniknęła. Michael zgłasza zaginięcie dociekliwej policjantce Annie Cassidy (Eve Myles), co od razu budzi w niej podejrzenia - nie dość, że dyrektor nie zrobił tego niezwłocznie po dokonaniu niepokojącego odkrycia, to w dodatku wydaje się on być niewzruszony faktem, że jego żona zniknęła. Sytuacją zdruzgotani są natomiast córka Sarah i Michalea, Alana (Emma Appleton), oraz rodzice zaginionej.

David Morrissey jako Michael Polly. Fot. materiały prasowe

Annie ma zatem twardy orzech do zgryzienia. Z jednej strony nie ma poczucia, że ma do czynienia z szaleńcem, a z drugiej postawa Michaela bardzo ją niepokoi. W dodatku Sarah nie narzekała na żadne problemy i żyła dostatnim życiem w porządnej rodzinie. Dlaczego zatem zdecydowała się porzucić wszystko i odejść? To pytanie zadaje sobie nie tylko Annie, ale również lokalna społeczność. Kiedy podejrzenia padają na Michaela, zarówno współpracownicy, jak i jego bliscy zaczynają się od niego odwracać. W toku śledztwa pojawiają się jednak poszlaki, które całkowicie zmieniają dotychczasowy obraz Sarah jako oddanej żony i matki. Pytanie tylko, jaką w tym wszystkim rolę odgrywał jej mąż i co wspólnego ma z tą sprawą tajemnicza Claire S., z którą Sarah kontaktowała się przed zaginięciem.

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Na początku serial rzeczywiście mnie zaintrygował, głównie za sprawą tego, jak został pokazany Michael. Choć wiadomym było, że po zaginięciu żony podejrzenia automatycznie spadną na niego, mężczyzna wydawał się być niewzruszony. Byłam ciekawa, jak potoczą się jego dalsze losy i jak na to wszystko zareaguje Annie. Bohaterka miała swoje podejrzenia, lecz z drugiej strony brakowało jej dowodów. Byłam ciekawa, czego chwyci się policjantka, biorąc pod uwagę, że właściwie każda osoba w tym domu wydawała się coś ukrywać. Polubiłam tę postać, ponieważ nie potrzebowała niewiadomo jakiej otoczki, aby pokazać się jako ciekawa bohaterka. Myles tchnęła w Annie coś, co sprawiało, że chciało się ją oglądać i jej kibicować. Jeśli zaś chodzi o Michaela, to Morrissey był w tej roli znakomity, ale w pewnym momencie jego statyczna postawa zaczęła mnie już irytować. Zmiana nastąpiła w 4. odcinku, więc podejrzewam, że im bliżej końca, tym ciekawiej.

Eve Myles jako Annie Cassidy. Fot. materiały prasowe

Brytyjskie kryminały rządzą się swoimi prawami. W "Zaginionej" był mniejszy nacisk na dynamikę i akcję, a większy na samą tajemnicę i na psychologię postaci, szczególnie Michaela. Wydaje mi się, że zabrakło tu balansu między tymi aspektami, co doprowadziło do tego, że odcinki zaczęły mi się po prostu dłużyć. Przez większość czasu główny bohater pokazywał tę samą twarz, co również utrudniało odbiór produkcji. Nie kupuję też tego, jak została przedstawiona Alana, córka Pollych, która z jednej strony była zrozpaczona zaginięciem matki, a z drugiej ukrywała istotne dla śledztwa informacje. Jedyna osoba, której chce się kibicować, to Annie. Pozostałych bohaterów trudno jest darzyć sympatią.

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Byłam pewna, że "Zaginiona" da mi coś, na co czekam, czyli gęsty brytyjski kryminał, od którego trudno się oderwać. Tymczasem okazało się, że produkcja nie okazała się być tak wciągająca, jak sądziłam. Zabrakło mi w niej dynamiki, charyzmatycznych postaci i większej ilości akcji. Doceniam, że twórca chciał się skupić na psychologii postaci, bo tego niekiedy brakuje w papkach kryminalnych, którymi żywią nas serwisy streamingowe, ale odnoszę wrażenie, że odbyło się to ceną dynamicznej fabuły. Szkoda.

Premiera serialu "Zaginona" odbędzie się 13 listopada o godzinie 21:00 w BBC First. Subskrybenci Canal+ będą mogli obejrzeć produkcję następnego dnia, 14 listopada, na kanale BBC Player.

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