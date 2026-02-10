Film reżysera 1670 już w VOD. Komedia zachwyciła widzów
Widzowie "1670" mogą osłodzić sobie oczekiwanie na 3. sezon inną produkcją. Jest to film nie byle jaki, ponieważ został stworzony przez Kordiana Kądzielę, reżysera hitowego serialu Netfliksa. Chodzi o tytuł "LARP. Miłość, trolle i inne questy", który został przez widzów ciepło przyjęty i jest już dostępny w VOD.
Na kolejną odsłonę "1670" trzeba będzie jeszcze poczekać - dostaniemy ją dopiero w drugiej połowie tego roku. Nie jest to na szczęście jedyny projekt twórców serialu, czyli reżyserów Macieja Buchwalda i Kordiana Kądzieli oraz scenarzysty Jakuba Rużyłły. Podczas gdy Rużyłło w międzyczasie pracował nad scenariuszem do 5. sezonu genialnego "The Office PL", Kądziela wyreżyserował i napisał film "LARP. Miłość, trolle i inne questy". Ci, którzy nie mieli okazji zobaczyć go w kinach, mogą już nadrobić zaległości - jest on dostępny w VOD.
LARP. Miłość, trolle i inne questy - gdzie obejrzeć online?
Komedia "LARP. Miłość, trolle i inne questy" jest dostępna w ofercie CANAL+ online. Na ten moment nie można jej obejrzeć w ramach abonamentu, a jedynie w opcji wypożyczenia. Wariant ten kosztuje 17,99 zł, a po dokonaniu zakupu film będzie dostępny na koncie użytkownika przez 48 godzin. Obecnie CANAL+ online jest jedynym serwisem VOD, za pośrednictwem którego można obejrzeć najnowszą komedię Kądzieli.
Bohaterem filmu jest Sergiusz (w tej roli Filip Zaręba, który w "1670" gra Stanisława), nastoletni uczeń technikum, którego pasja spotyka się z niezrozumieniem rodziny i rówieśników. Sergiusz pała miłością do fantastyki i gier z gatunku LARP, live action role-playing, w których wciela się w niepokonanego herosa. W swoim fantazyjnym świecie jest zatem zupełnym przeciwieństwem siebie w rzeczywistości.
Komplikacje pojawiają się, gdy do klasy chłopaka dołącza piękna Helena (gra ją Martyna Byczkowska, serialowa Aniela z "1670"), w której zakochuje się on od pierwszego wejrzenia. Kiedy dziewczyna zaczyna jednak trzymać się z grupą tych bardziej popularnych kolegów, Sergiusz traci nadzieję, że uda mu się zdobyć jej serce. Sprawy przybierają nieoczekiwany obrót, gdy główny bohater niespodziewanie odkrywa pewną tajemnicę Heleny, a w mieście pojawia się słynny autor bestsellerów.
W obsadzie produkcji znaleźli się również: Maciej Bisiorek, Agnieszka Rajda, Mikołaj Chilimończyk, Andrzej Konopka, Michał Balicki (Stanisław z 1. sezonu "1670"), Hubert Łapacz, Filip Łannik, Magda Góźdź, Bartłomiej Topa (uwielbiany Jan Paweł z "1670"), Edyta Olszówka, Tomasz Drabek, Andrzej Kłak, Elżbieta Okupska i Aleksander Janiszewski.