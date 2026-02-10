Film reżysera 1670 już w VOD. Komedia zachwyciła widzów

Ładowanie...

Na kolejną odsłonę "1670" trzeba będzie jeszcze poczekać - dostaniemy ją dopiero w drugiej połowie tego roku. Nie jest to na szczęście jedyny projekt twórców serialu, czyli reżyserów Macieja Buchwalda i Kordiana Kądzieli oraz scenarzysty Jakuba Rużyłły. Podczas gdy Rużyłło w międzyczasie pracował nad scenariuszem do 5. sezonu genialnego "The Office PL", Kądziela wyreżyserował i napisał film "LARP. Miłość, trolle i inne questy". Ci, którzy nie mieli okazji zobaczyć go w kinach, mogą już nadrobić zaległości - jest on dostępny w VOD.

LARP. Miłość, trolle i inne questy - gdzie obejrzeć online?

Komedia "LARP. Miłość, trolle i inne questy" jest dostępna w ofercie CANAL+ online. Na ten moment nie można jej obejrzeć w ramach abonamentu, a jedynie w opcji wypożyczenia. Wariant ten kosztuje 17,99 zł, a po dokonaniu zakupu film będzie dostępny na koncie użytkownika przez 48 godzin. Obecnie CANAL+ online jest jedynym serwisem VOD, za pośrednictwem którego można obejrzeć najnowszą komedię Kądzieli.

LARP. Miłość, trolle i inne questy - gdzie obejrzeć?

Bohaterem filmu jest Sergiusz (w tej roli Filip Zaręba, który w "1670" gra Stanisława), nastoletni uczeń technikum, którego pasja spotyka się z niezrozumieniem rodziny i rówieśników. Sergiusz pała miłością do fantastyki i gier z gatunku LARP, live action role-playing, w których wciela się w niepokonanego herosa. W swoim fantazyjnym świecie jest zatem zupełnym przeciwieństwem siebie w rzeczywistości.

Komplikacje pojawiają się, gdy do klasy chłopaka dołącza piękna Helena (gra ją Martyna Byczkowska, serialowa Aniela z "1670"), w której zakochuje się on od pierwszego wejrzenia. Kiedy dziewczyna zaczyna jednak trzymać się z grupą tych bardziej popularnych kolegów, Sergiusz traci nadzieję, że uda mu się zdobyć jej serce. Sprawy przybierają nieoczekiwany obrót, gdy główny bohater niespodziewanie odkrywa pewną tajemnicę Heleny, a w mieście pojawia się słynny autor bestsellerów.

W obsadzie produkcji znaleźli się również: Maciej Bisiorek, Agnieszka Rajda, Mikołaj Chilimończyk, Andrzej Konopka, Michał Balicki (Stanisław z 1. sezonu "1670"), Hubert Łapacz, Filip Łannik, Magda Góźdź, Bartłomiej Topa (uwielbiany Jan Paweł z "1670"), Edyta Olszówka, Tomasz Drabek, Andrzej Kłak, Elżbieta Okupska i Aleksander Janiszewski.

Anna Bortniak 10.02.2026 19:11

