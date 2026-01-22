REKLAMA
Tak wygląda 3. sezon 1670. Zaskakujące pierwsze zdjęcia

Hop, hop, hop! Wracamy do Adamczychy. Netflix opublikował pierwsze kadry nowego sezonu serialu "1670", który zadebiutuje w serwisie już w tym roku.

Anna Bortniak
1670 3 sezon pierwsze zdjecia sa netflix serial
Netflix ogłosił sporo polskich premier na 2026 rok, ale jest jedna, na którą wielu subskrybentów czeka najbardziej. I jest to oczywiście serial "1670", który wraca na platformę już z 3. sezonem. Na premierę trzeba będzie jednak trochę poczekać - nowe odcinki zadebiutują dopiero w drugiej połowie roku. Streamingowy gigant podzielił się jednak pierwszym spojrzeniem na najnowszą odsłonę, zdradzając co nieco na temat fabuły 3. sezonu.

1670 - pierwsze kadry z 3. sezonu serialu Netfliksa

Netflix opublikował pierwsze zdjęcia serialu "1670", które ujawniają, że w 3. sezonie będzie się działo. Jan Paweł będzie się musiał zmierzyć z prawdą na temat swojej tożsamości oraz szlacheckiego tytułu i udowodnić, że jest prawdziwym homo sarmatus. Chcąc odzyskać swój status, głowa rodziny Adamczewskich uda się na królewski dwór. Tam pojawi się okazja na przyjrzenie się kulisom wielkiej polityki.

Tymczasem świat, jaki znał Jan Paweł, zaczyna chwiać się w posadach. Nie dość, że nie będzie mógł już dłużej cieszyć się sielanką pańszczyzny, to w dodatku jego relacje z Zofią znacznie się ochłodzą, a konflikt z Jakubem eskaluje. Kto za tym stoi? Sprawcą jest prawdopodobnie człowiek gorszy niż sam diabeł - Andrzej. Aniela z kolei w pocie czoła pracuje nad swoim nowym projektem, jakim jest szkoła dla chłopów.

Oto pierwsze kadry z 3. sezonu "1670":

Fot. Netflix
Fot. Netflix
Anna Bortniak
22.01.2026
