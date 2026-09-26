Wspaniały thriller sci-fi dostanie nowy sezon i już nie wróci. Będzie płacz

Użytkownicy Disney+ zakochali się w serialu "Paradise" od pierwszego wejrzenia, konkretnie w 2025 roku. To właśnie wtedy premierowa odsłona tego postapokaliptycznego serialu science fiction zadebiutowała na platformie Disneya. Akcja produkcji rozgrywa się w Paradise, spokojnym miasteczku, gdzie w swoich posiadłościach żyją najbardziej wpływowe osoby na świecie. Kiedy w sypialni zostaje odnaleziony były prezydent Carl Bradford, głównym podejrzanym staje się Xavier Collins (w tej roli Sterling K. Brown), szef ochrony Bradforda.

Produkcja stworzona przez Dana Fogelmana doczekała się 2. sezonu na początku bieżącego roku. Niedługo później ogłoszono, że tytuł dostanie kontynuację. Tym razem twórca nie ma jednak dla widzów dobrych wieści.

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Twórca Paradise zapowiada koniec serialu. 3. sezon będzie ostatni

Fogelman opublikował na Instagramie wpis, w którym ogłosił, że zdjęcia do 3. sezonu "Paradise" właśnie się zakończyły. Problem w tym, że nie tylko do najnowszej odsłony, ale również do całego serialu. Oznacza to, że po nadchodzącym sezonie uwielbiany thriller Disney+ już nie wróci.

Kończymy tam, gdzie to wszystko (w świecie przedstawionym) się zaczęło. To oficjalny koniec prac nad "Paradise". Nie mogę się doczekać, by podzielić się 3. sezonem z wami wszystkimi. Będzie mi brakować tego serialu i ludzi, którzy go tworzyli. Do następnego razu… - napisał Fogelman.

To z pewnością smutny moment dla widzów tego świetnie ocenianego serialu. W ramach pocieszenia warto jednak podkreślić, że serial nie został anulowany przez Disney+, a po prostu się kończy. Oznacza to, że twórca zamknie ten rozdział na własnych zasadach i najpewniej da fanom takie zakończenie, na jakie zasługują.

Tymczasem warto chociaż na chwilę otrzeć łzy, ponieważ wciąż czeka nas jeszcze 3. sezon "Paradise", który zadebiutuje w przyszłym roku. Dokładna data premiery nie została ogłoszona, natomiast, biorąc pod uwagę, że poprzednie sezony debiutowały na samym początku roku, możemy przypuszczać, że będzie to styczeń lub luty. Na oficjalne informacje będziemy musieli jeszcze chwilę zaczekać.

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