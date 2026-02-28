REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

Genialny thriller sci-fi zawrócił użytkownikom Disney+ w głowach. Chcą więcej

Genialny thriller sci-fi przed chwilą powrócił na Disney+. Dosłownie parę dni temu na platformie pojawiły się nowe odcinki "Paradise". Użytkownicy od razu się na nie rzucili. Produkcja jest aktualnie niemal najpopularniejszym tytułem dostępnym w serwisie w naszym kraju.

Rafał Christ
paradise thriller sci fi disney co obejrzeć premiery
REKLAMA

Niemal najpopularniejszym? Tak! "Paradise" przebija jedynie serial "Love Story". Użytkownicy Disney+ już od dłuższego czasu nie mogą się oderwać od historii romansu Johna F. Kennedy'ego Jr. & Carolyn Bessette. Szałowi na produkcję sprzyja fakt, że co piątek na platformie pojawiają się jej nowe odcinki. Regularnie wzmaga to więc zainteresowanie tytułem. Ale przecież między kolejnymi epizodami też trzeba coś oglądać. Dlatego serwis dba, aby nowości subskrybentom nie brakowało.

A 2. sezon "Paradise" był właśnie najgorętszą premierą zeszłego tygodnia. Ten thriller science fiction narobił szumu już przy okazji swej pierwszej odsłony. Gdy tylko zadebiutował, widzowie bardzo chętnie go odkrywali. I nie mogli się oderwać od historii agenta Secret Service, który w posapokaliptycznej rzeczywistości próbuje oczyścić swoje imię z zarzutów o morderstwo prezydenta. Użytkownicy Hulu w Stanach Zjednoczonych i Disney+ w pozostałych krajach zrobili z niego prawdziwy hit.

OGLĄDAJ NA DISNEY+:
Disney+
DISNEY+
Disney+
REKLAMA

Disney+ - co obejrzeć?

"Paradise" stało się przebojem nie tylko komercyjnym, ale też artystycznym. Wysokie wyniki oglądalności okazały się uzasadnione, bo przecież serial ma 87 pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Krytycy nawet jednak w połowie nie oszaleli na jego punkcie tak jak widzowie, którzy w mediach społecznościowych pisali peany na jego cześć. Dla wielu było to odkrycie zeszłego roku. Dlatego powrót tego thrillera science fiction na Hulu i Disney+ wywołał taki entuzjazm.

Gdy tylko 2. sezon "Paradise" zadebiutował na Hulu i Disney+, jego fani ponownie ruszyli szturmować media społecznościowe. Chętnie oczywiście wspominali, jaka pierwsza odsłona była genialna. Dodawali jednak do tego, że nowe odcinki stanowią mocne otwarcie kolejnego rozdziału. Lepszego startu nie mogliby sobie wyobrazić i jak tak dalej pójdzie, będzie to najlepszy serial tego roku.

Z licznych wpisów jasno wynikało, że widzowie najchętniej wciągnęliby cały 2. sezon "Paradise" na raz. Niestety nie jest im dane to zrobić. Na start dostali trzy odcinki, a kolejne mają się pojawiać w nadchodzące poniedziałki. Nie byłoby to nic dziwnego, gdyby po ich nadchodzących debiutach serial prześcignął "Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette", wdrapując się na szczyt topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na Disney+ w naszym kraju.

Oczywiście, stanie się to tylko jeśli inna nowość Disney+ zaraz nie skradnie serc użytkowników. Subskrybenci lubią odkrywać premiery platformy, nawet jeśli nie są one szczególnie głośne. Mamy tego świeży dowód pod postacią "Watching You". Gorący thriller cichaczem wpadł w ostatnich dniach do serwisu. Wystarczyła mu chwila, aby zawrócić widzom w głowach. Obecnie cieszy się przecież czwartym miejscem w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych w usłudze w naszym kraju.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover

Więcej o Disney+ poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Disney+ - TOP 10 najpopularniejszych w tym tygodniu:

  1. Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette
  2. Paradise
  3. Genialna Morgan
  4. Watching You
  5. Beauty
  6. Zakłamanie
  7. Spryciarz
  8. Wonder Man
  9. Zwierzogród+
  10. Percy Jackson i bogowie olimpijscy
REKLAMA
Rafał Christ
28.02.2026 11:56
Tagi: Co obejrzeć?DisneyScience fictionThrillery
Najnowsze
11:28
Gwiazda Bridgertonów zagrała w Harrym Potterze. Nie chciałaby tego powtórzyć
Aktualizacja: 2026-02-28T11:28:19+01:00
10:22
Kiedy Avengers: Doomsday trafi do kin? Widowisko warte czekania
Aktualizacja: 2026-02-28T10:22:49+01:00
9:22
To jest dopiero smutna historia. Wichrowe wzgórza to przy tym nic
Aktualizacja: 2026-02-28T09:22:00+01:00
8:57
Piratka z Karaibów przejęła stery Prime Video. Brutalnie zmiotła konkurencję
Aktualizacja: 2026-02-28T08:57:00+01:00
7:25
Za chwilę nowy Taniec z Gwiazdami. Kto wystąpi w programie?
Aktualizacja: 2026-02-28T07:25:00+01:00
6:11
Czy będzie 5. sezon Bridgertonów? Netflix podjął decyzję
Aktualizacja: 2026-02-28T06:11:00+01:00
19:54
Komedia sportowa Netfliksa dostanie kontynuację. Co za zaskoczenie
Aktualizacja: 2026-02-27T19:54:22+01:00
19:44
4. sezon Bridgertonów wzrusza. Wybrałem najmocniejsze sceny
Aktualizacja: 2026-02-27T19:44:00+01:00
17:16
Cieszę się, że dałem temu sci-fi drugą szansę. Wreszcie się rozkręciło
Aktualizacja: 2026-02-27T17:16:00+01:00
15:34
HBO planuje spin-offy Harry'ego Pottera? To się może udać
Aktualizacja: 2026-02-27T15:34:00+01:00
14:51
Kto może być nową Lady Whistledown? Typujemy
Aktualizacja: 2026-02-27T14:51:00+01:00
14:03
Wielki Marty zmierza do VOD. Film nareszcie w Polsce
Aktualizacja: 2026-02-27T14:03:37+01:00
13:33
Zostań Rycerzem Siedmiu Królestw - wyniki konkursu
Aktualizacja: 2026-02-27T13:33:47+01:00
12:55
Kultowa seria horrorów nie traci wigoru. Ta krwawa telenowela nigdy mi się nie znudzi
Aktualizacja: 2026-02-27T12:55:58+01:00
10:43
Rusza nowa edycja The Voice Kids. Kogo zobaczymy w programie?
Aktualizacja: 2026-02-27T10:43:47+01:00
9:54
Paramount będzie gigantem. Co oznacza przejęcie Warner Bros?
Aktualizacja: 2026-02-27T09:54:07+01:00
7:52
Netflix wycofuje się z kupna Warner Bros. To już koniec telenoweli
Aktualizacja: 2026-02-27T07:52:44+01:00
20:32
Netflix pokazał zwiastun nowego kryminału. Na nic nie czekam bardziej
Aktualizacja: 2026-02-26T20:32:00+01:00
19:25
Czy Sophie i Benedict wzięli ślub? Odpowiedź jest w scenie po napisach
Aktualizacja: 2026-02-26T19:25:00+01:00
18:19
TOP 5 nowości Netfliksa na weekend. Kultowy serial to jeszcze nic
Aktualizacja: 2026-02-26T18:19:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA