Genialny thriller sci-fi zawrócił użytkownikom Disney+ w głowach. Chcą więcej

Niemal najpopularniejszym? Tak! "Paradise" przebija jedynie serial "Love Story". Użytkownicy Disney+ już od dłuższego czasu nie mogą się oderwać od historii romansu Johna F. Kennedy'ego Jr. & Carolyn Bessette. Szałowi na produkcję sprzyja fakt, że co piątek na platformie pojawiają się jej nowe odcinki. Regularnie wzmaga to więc zainteresowanie tytułem. Ale przecież między kolejnymi epizodami też trzeba coś oglądać. Dlatego serwis dba, aby nowości subskrybentom nie brakowało.



A 2. sezon "Paradise" był właśnie najgorętszą premierą zeszłego tygodnia. Ten thriller science fiction narobił szumu już przy okazji swej pierwszej odsłony. Gdy tylko zadebiutował, widzowie bardzo chętnie go odkrywali. I nie mogli się oderwać od historii agenta Secret Service, który w posapokaliptycznej rzeczywistości próbuje oczyścić swoje imię z zarzutów o morderstwo prezydenta. Użytkownicy Hulu w Stanach Zjednoczonych i Disney+ w pozostałych krajach zrobili z niego prawdziwy hit.

Disney+ - co obejrzeć?

"Paradise" stało się przebojem nie tylko komercyjnym, ale też artystycznym. Wysokie wyniki oglądalności okazały się uzasadnione, bo przecież serial ma 87 pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Krytycy nawet jednak w połowie nie oszaleli na jego punkcie tak jak widzowie, którzy w mediach społecznościowych pisali peany na jego cześć. Dla wielu było to odkrycie zeszłego roku. Dlatego powrót tego thrillera science fiction na Hulu i Disney+ wywołał taki entuzjazm.

Gdy tylko 2. sezon "Paradise" zadebiutował na Hulu i Disney+, jego fani ponownie ruszyli szturmować media społecznościowe. Chętnie oczywiście wspominali, jaka pierwsza odsłona była genialna. Dodawali jednak do tego, że nowe odcinki stanowią mocne otwarcie kolejnego rozdziału. Lepszego startu nie mogliby sobie wyobrazić i jak tak dalej pójdzie, będzie to najlepszy serial tego roku.

Z licznych wpisów jasno wynikało, że widzowie najchętniej wciągnęliby cały 2. sezon "Paradise" na raz. Niestety nie jest im dane to zrobić. Na start dostali trzy odcinki, a kolejne mają się pojawiać w nadchodzące poniedziałki. Nie byłoby to nic dziwnego, gdyby po ich nadchodzących debiutach serial prześcignął "Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette", wdrapując się na szczyt topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na Disney+ w naszym kraju.

Oczywiście, stanie się to tylko jeśli inna nowość Disney+ zaraz nie skradnie serc użytkowników. Subskrybenci lubią odkrywać premiery platformy, nawet jeśli nie są one szczególnie głośne. Mamy tego świeży dowód pod postacią "Watching You". Gorący thriller cichaczem wpadł w ostatnich dniach do serwisu. Wystarczyła mu chwila, aby zawrócić widzom w głowach. Obecnie cieszy się przecież czwartym miejscem w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych w usłudze w naszym kraju.

Disney+ - TOP 10 najpopularniejszych w tym tygodniu:

Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette Paradise Genialna Morgan Watching You Beauty Zakłamanie Spryciarz Wonder Man Zwierzogród+ Percy Jackson i bogowie olimpijscy

Rafał Christ 28.02.2026 11:56

