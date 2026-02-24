To sci-fi na Disney+ już okrzyknięto najlepszym serialem roku. A przecież dopiero się zaczęło

Ładowanie...

"Paradise" zadebiutował na początku zeszłego roku. Z miejsca wbił w ziemię użytkowników Hulu w Stanach Zjednoczonych i Disney+ w innych krajach. Subskrybenci platform wprost pokochali opowieść, która przenosi nas do bunkra rozmiarów całego miasta. Rozgrywająca się w postapokaliptycznym świecie historia skupia się na losach agenta Secret Service Xaviera Collinsa. Jest on podejrzany o zabójstwo byłego prezydenta USA. I teraz musi oczyścić swoje imię. Co oczywiście dostarcza widzom mnóstwa rozrywki.



1. sezon "Paradise" zrobił tak zawrotną karierę, że kontynuacja niemal natychmiast dostała zielone światło. Na szczęście nie musieliśmy na nią - jak to zazwyczaj dzisiaj bywa - czekać latami. Właśnie się pojawiła. Jest u nas dostępna na Disney+. Co więcej już zdążyła zawrócić w głowach użytkownikom platformy. Dzień po swojej premierze znalazła się na trzecim miejscu topki najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie w naszym kraju.

Paradise - opinie o 2. sezonie thrillera sci-fi na Disney+

Polska nie jest oczywiście wyjątkiem, bo w innych krajach 2. sezon "Paradise" też się ogląda. Powiedzieć, że zagraniczni widzowie są nim zachwyceni, to jak nic nie powiedzieć. W mediach społecznościowych zaroiło się od pozytywnych opinii dostępnej na Disney+ produkcji. Ba! Piszą, że lepszego otwarcia nowej odsłony thrillera science fiction nie mogliby sobie wymarzyć.

Najlepszym serialem 2025 roku było "Paradise". I w mojej opinii nawet nie jest blisko. 2. sezon właśnie zadebiutował z szalenie mocnym otwarciem. Wyjątkowa, wyjątkowa telewizja. Nie mógłbym sobie wyobrazić lepszego startu nowego rozdziału tego serialu



2. sezon "Paradise" totalnie jest najlepszym serialem tego roku do tej pory



Scenariusz 2. sezon "Paradise" przebija wszystko. Najlepsza rzecz w telewizji - czytamy na X (dawny Twitter).

Z opinii w mediach społecznościowych jasno wynika, że "Paradise" to serial, który pochłania bez reszty. I jak już się go zacznie, to chce się oglądać do samego końca. Nie jest nam to jednak dane. Na Disney+ na razie pojawiły się trzy pierwsze odcinki nowej odsłony produkcji. Pozostałe będą debiutować na platformie w nadchodzące poniedziałki.

Rafał Christ 24.02.2026 18:11

