Paradise: recenzja serialu. Nowy thriller spiskowy od Disney+ zaskoczy was już na starcie

Fogelman to jednak zdolny scenarzysta. Już pierwszy napisany przez niego odcinek ma naprawdę wiele do zaoferowania: to mocny start, nieśpieszny, ale zaskakujący. I to nie byle jak: prolog funduje widzom sporą i całkiem finezyjną niespodziankę, która dodaje intrydze kolejną warstwę i może skłonić ich do ponownego obejrzenia odcinka - tylko po to, by poszukać w nim przeoczonych sugestii i innych wskazówek (których nie brakuje: słuchajcie uważnie, a nic wam nie umknie). Dzięki temu jest to jeden z ciekawszych i bardziej zapadających w pamięć epizodów pilotażowych, jakie w ostatnich latach podsunęły mi serialowe thrillery.



W kolejnych dwóch odcinkach dostajemy już nieco więcej schematów, ale wiele wskazuje na to, że to dodatkowe podwaliny pod kolejne zwroty akcji. Zresztą, każdy z epizodów kończy się też solidnym cliffhangerem (choć póki co żaden nie jest choć w połowie tak skuteczny, jak twist z otwarcia).