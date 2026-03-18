Odetchniecie z ulgą. To jeszcze nie koniec tego uwielbianego science fiction

Ładowanie...

W ostatnich latach Hulu (które wkrótce zostanie wchłonięte przez Disney+) odniosło ogromny sukces - serial post-apo „Paradise”, w którym główną rolę gra trzykrotny zdobywca nagrody Emmy, Sterling K. Brown, rozbił bank popularności. Przypomnę: tytuł koncentruje się na agencie Secret Service Stanów Zjednoczonych, Xavierze Collinsie (Brown), który próbuje odkryć prawdę stojącą za zabójstwem prezydenta USA, Cala Bradforda (James Marsden). Choć pierwszy sezon zakończył się nieco rozczarowującym finałem, produkcja zebrała wiele pochwał i przyciągnęła przed ekrany miliony widzów, zapewniając sobie kontynuację. 2. sezon „Paradise” zadebiutował już rok później.

Paradise - czy będzie 3. sezon?

Nowa odsłona zbliża się już do finału - 30 marca dostaniemy ostatni epizod sezonu. Poprzednio kontynuacja została zamówiona już miesiąc po finale „jedynki”, gdy decydenci zorientowali się, z jak wielkim hitem mają do czynienia. Tym razem nie będziemy musieli czekać. Dwa tygodnie przed zamknięciem tej odsłony, zapadła decyzja o przedłużeniu „Paradise” - dostaniemy 3. sezon!



Według „Deadline” nowe „Paradise” nabiło już 30 mln godzin oglądalności, a 1. seria - dodatkowe 25 mln. Z danych Disneya wynika, że serial obejrzano łącznie przez niemal 12 miliardów minut. Pierwszy sezon zdobył także cztery nominacje do nagrody Emmy, w tym dla najlepszego serialu dramatycznego oraz nominacje aktorskie. Poza tym 2. sezon zyskał 91 proc. pozytywnych ocen krytyków w serwisie Rotten Tomatoes, przebijając 86 proc. osiągnięte przez sezon pierwszy.

Istnieje spora szansa, że „trójka” będzie finałem. Dan Fogelman, twórca, zaznaczył bowiem, że ma „trzyletni plan” na rozwój historii. W rozmowie z „The Hollywood Reporter” w 2025 r. zasugerował, jak rozbudowana jest ta koncepcja - dość, trzeba przyznać, unikatowa, obejmująca różne gatunki narracyjne:

Mamy bardzo precyzyjny plan na trzy lata, a nadchodzący sezon [2] jest czymś w rodzaju środkowego rozdziału naszej trylogii, mającego jednocześnie własny początek, środek i zakończenie. To trzysezonowa historia, większa, niż widzowie mogą teraz przypuszczać, i będzie obejmować kilka gatunków.

Nie znamy jeszcze daty premiery 3. serii, ale możemy przypuszczać, że dostaniemy ją w przyszłym roku.

Michał Jarecki 18.03.2026 10:00

Ładowanie...