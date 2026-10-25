Patrycja Franczak błyszczy w serialu SOR. Jej Ola kradnie show

W centrum fabuły "SOR" są jednak losy Piotra Hajduka (Sebastian Dela) - młodego mężczyzny z przeszłością, który rozpoczyna pracę na szpitalnym oddziale ratunkowym. "Zbieg okoliczności" sprawia, że to ta sama placówka, w której swój zawód uprawia Kaśka Zawadzka (Sonia Mietielica), była partnerka Hajduka, która ułożyła sobie życie na nowo. Zdolny i pełen brawury Hajduk, pracujący pod okiem surowego ordynatora Andrzeja Drawskiego (Ireneusz Czop) szybko wyrabia sobie opinię świetnego fachowca, ale zarazem ryzykanta. Serial przybliża losy bohaterów, łączące ich relacje i skupia się na konkretnych przypadkach medycznych problemów.

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Ola z SOR to gwiazda serialu. Powiew świeżości w telewizji

Jedną z czołowych postaci jest również Aleksandra Jóźwiak - rezydentka pracująca w tym samym szpitalu co reszta bohaterów. Umówmy się - od samego początku trudno ją polubić. W początkowych odcinkach nie sposób nie odnieść wrażenia, że Jóźwiak to postać, która ma wzbudzać określone emocje - jest arogancka, brutalnie szczera (łamane na "wredna"), jednocześnie umie podlizać się i popisać swoją wiedzą komu trzeba. W widoczny sposób ma również parcie na jakąś formę bliskiej relacji z głównym bohaterem, choć z czasem okazuje się, że interesuje się jego powiązanym z kibolami bratem, "bad boyem", granym przez Bartłomieja Deklewę.

To wszystko tworzy nam portret dość odrzucającej bohaterki, która przypomina bardziej irytującą wersję Trinity Santos z "The Pitt". Na szczęście, im dalej w las, tym postawy bohaterów przestają być tak jednoznaczne, jak się wydaje. Jóźwiak ma dość zdecydowany pogląd m.in. w momencie konfrontacji ojca z synem, który w ramach przygotowań nauki przedawkował substancje. "Wychodzi z niej" osoba, która nie owija w bawełnę i umie "otrzeźwić" kogoś, do kogo nie może dojść powaga sytuacji. Pewnym powracającym żartem jest również jej umiejętność nastawiania kończyn, tłumaczona posiadaniem męskiego rodzeństwa. Sporo serca pokazuje również w odcinku, w którym jej postać konfrontuje się z pacjentem mającym problemy z biodrem.

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Mary Pawłowska, Sebastian Dela i Patrycja Franczak - kadr z serialu "SOR"

Jóźwiak wówczas, świadoma, że ten pracował na czarno, a pójście do lekarza i załatwienie sprawy "normalnym trybem" byłoby znacznie kosztowniejsze, postanawia pomóc mężczyźnie i podziałać w papierach tak, by wizyta u lekarza nie uczyniła go bankrutem. To, że Ola Jóźwiak jest tak charyzmatyczną postacią, jest zasługą przede wszystkim wcielającej się w jej rolę Patrycji Franczak. Urodzona w 1999 roku aktorka, dzięki roli w "SOR", jawi się jako jedna z najbardziej utalentowanych aktorek z serialu. Świetnie udaje jej się łączyć wyrazistość i brutalną szczerość swojej postaci z nieco bardziej wrażliwą, nie zawsze chętnie pokazywaną stroną.

Produkcja TVP i Prime Video to dla niej nie pierwszyzna. Młoda aktorka ma dość bogaty dorobek - wystąpiła w takich tytułach jak "Na Wspólnej", "Pierwsza miłość", "Dzielnica strachu", "Chyłka. Oskarżenie", "Przyjaciółki", "Uroczysko", "Za duży na bajki 3" czy niedawny "Proud". Spośród tych wszystkich produkcji, rola Oli w "SOR" zdaje się dotychczas największym polem do popisu i jak na razie Patrycja Franczak wychodzi z tego zadania zdecydowanie zwycięsko. Oby jej kariera potoczyła się we właściwym kierunku i prędko się nie zakończyła.

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