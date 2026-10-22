Czy będzie 2. sezon SOR? Wszystko, co wiemy

Seriale medyczne to format, który ani w przypadku zagranicy, ani Polski, nie jest czymś nowym - od wielu lat funkcjonują produkcje, które zabierają widzów na szpitalne sale i do lekarskich gabinetów, by przybliżyć masowej publiczności specyfikę pracy medyków i warunki panujące w ochronie zdrowia. Na poziomie tego komentarza "SOR" może nie zawsze trafia celnie, natomiast od samego początku wciąga akcją, wiecznym pędem, byciem w gotowości na przyjęcie kolejnego pacjenta oraz zmierzenia się z tym, co zagraża jego życiu.

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Czy powstanie 2. sezon SOR? Decyzja przed Prime Video i TVP

Głównym bohaterem "SOR" jest Piotr Hajduk (Sebastian Dela). Błyskotliwy lekarz w niecodziennych okolicznościach przedwcześnie rozpoczyna pracę na szpitalnym oddziale ratunkowym. Tam, "niespodziewanie" trafia na swoją dawną ukochaną, która obecnie będzie jego przełożoną - mowa o Katarzynie Zawadzkiej (Sonia Mietielica), ambitnej lekarce. Obecnie jest ona w związku z prokuratorem Krystianem Pawłowskim (Maurycy Popiel), a przybycie Hajduka znacząco wytrąci ją z równowagi. Potencjał swojej załogi próbuje połączyć surowy i wymagający ordynator, Andrzej Drawski (Ireneusz Czop).

Kadr z serialu "SOR"

W mediach społecznościowych Telewizja Polska poinformowała, że telewizyjna oglądalność "SOR" w dniu premiery pierwszego odcinka wyniosła 1,1 mln, co biorąc pod uwagę ówczesną godzinę emisji (22:20) należy traktować jako poważny sukces. Jeśli chodzi zaś o Prime Video, gdzie serial jest dostępny jest w całości, "SOR" natychmiastowo awansował na 1. miejsce w zestawieniu najchętniej oglądanych seriali platformy. Polska produkcja medyczna zostawiła w tyle takie tytuły jak "Carrie", "Lista śmierci", "Neagley", czy "Reachera".

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Tak mocny start nie może ujść uwadze decydentów. Póki co jednak nie ma żadnych oficjalnych informacji dotyczących przyszłości "SOR". Przyczyna tego stanu zdaje się być prosta - mimo tego, że odbiorcy streamingowi mogą oglądać już serial w całości, emisja telewizyjna potrwa znacznie dłużej. 1,1 mln oglądalności to bardzo dobry start, jednak teraz przed TVP stoi zadanie utrzymania zainteresowania tą produkcją, pokazania, że nie jest to "jednostrzałowiec", który miał dobry początek i na tym koniec. Niewątpliwie potencjał do kontynuowania opowiadanej przez "SOR" historii jest, gatunek serialu medycznego zdaje się mieć nowe życie, a jeśli chodzi o czynniki pozaartystyczne - widać też, że sztabom odpowiedzialnym za promocję zależy, by dotrzeć do wielu grup odbiorców.

Gdybym miał obstawiać, kiedy najwcześniej poznamy szczegóły na temat ewentualnej kontynuacji "SOR", przypuszczam, że najwcześniej mógłby to być moment, gdy w TVP2 będzie już wyemitowana przynajmniej połowa odcinków "SOR". Taka sytuacja dałaby szerszy ogląd osobom odpowiedzialnym za ten serial, pozwoliłaby na analizę popularności serialu, opłacalności jego kontynuowania, ale też (a może przede wszystkim) - szans na ciekawy rozwój fabuły stworzonej przez scenarzystów. Oczywiście, jest możliwe, że Prime Video i TVP podejmą decyzję znacznie szybciej, przekonane o tym, że "SOR" to kura znosząca złote jajka - albo wręcz przeciwnie. Najbliższe tygodnie zapewne będą decydujące, choć myślę, że fani serialu powinni być optymistami.

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"SOR" jest emitowany w każdy wtorek o godzinie 21:50 na kanale TVP2 oraz w serwisie TVP VOD. Produkcja jest również dostępna w całości dostępna do obejrzenia w Prime Video.

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