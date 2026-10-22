Zmiana godziny emisji serialu SOR. Nagła decyzja TVP

20 października był ważnym dniem na polskiej mapie serialowo-telewizyjnej. Wówczas, późnym wieczorem, w całości do streamingu trafił "SOR" - polski serial, którego fabuła rozgrywa się, jak nietrudno się domyślić, na szpitalnym oddziale ratunkowym, gdzie lekarze z zaangażowaniem próbują jak najskuteczniej ratować życia swoich pacjentów. Tego samego dnia, o godzinie 22:20 wyemitowano również pierwszy odcinek serialu na TVP2. Tym samym streamingowi odbiorcy zyskali przewagę nad telewizyjnymi, ale ci drudzy właśnie dostali prezent od publicznego nadawcy.

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TVP zmienia godzinę emisji SOR. Kiedy obejrzymy serial?

W centrum akcji "SOR" są losy Piotra Hajduka (Sebastian Dela) - młodego, charyzmatycznego lekarza z przeszłością, który na skutek niespodziewanej sytuacji zacznie nową pracę w lokalnym szpitalu szybciej, niż przewidywał. Tam spotyka Kaśkę Zawadzką (Sonia Mietielica), z którą dawniej łączyło go uczucie. Zróżnicowany umiejętnościami i ambicjami skład spaja stojący na czele ordynator Andrzej Drawski (Ireneusz Czop), surowy, ale sprawiedliwy szef, zmagający się z własnymi demonami. Hajduk rozpoczyna przygodę z SOR-em w spektakularny sposób i staje się częścią zespołu, który każdego dnia walczy o zdrowie i życie pacjentów.

kadr z serialu "SOR"

Pierwszy odcinek "SOR" został pokazany w telewizji we wtorek o godzinie 22:20. Całkiem późno jak na emisję czegoś, co domyślnie ma być nowym hitem, ale jak się okazało, publiczność odpowiedziała na to pozytywnie. Na instagramowym koncie serialu pojawiła się informacja, że debiutancki odcinek serialu obejrzało aż 1,1 mln widzów. Biorąc pod uwagę porę, oraz to, że streaming jest dziś siłą rzeczy coraz mocniejszym medium, trzeba to uznać za naprawdę pozytywnie zaskakujący wyczyn.

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Pozytywne zaskoczenie przekłada się jednak na realne czyny. Telewizja Polska poinformowała równocześnie, że z racji ogromnego zainteresowania ze strony publiczności postanowiono przesunąć godzinę emisji serialu już po pierwszym odcinku. Następne epizody "SOR" będą pokazywane co wtorek, ale tym razem o godzinie 21:50, czyli 30 minut wcześniej. Chciałoby się powiedzieć, że choć będąc dosłownym, to krok wstecz, to w przenośnym sensie, mamy do czynienia z wykonaniem przez TVP kroku naprzód. Serial niezmiennie będzie pokazywany na kanale TVP 2, a ci, którzy mają dostęp do Prime Video, mogą obejrzeć już wszystkie 12 odcinków w serwisie.

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