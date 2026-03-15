Netflix zrobił sequel kultowego serialu gangsterskiego. Lepiej wyjść nie mogło

Netflix przez cały tydzień dodaje nowości, ale przyjęło się, że najgorętsze filmowe premiery platformy pojawiają się w piątek. To wtedy w serwisie debiutują produkcje, od których użytkownicy nie mogą się oderwać przez weekend. Ma to sens, bo zazwyczaj są to tytuły idealne na odpoczynek po ciężkim tygodniu. Mamy tego bardzo świeży przykład. Wciąż przecież bardzo chętnie sięgamy po "Maszynę do zabijania".



A "Maszyna do zabijania" to pełne akcji science fiction, w którym znany z "Reachera" Alan Ritchson mierzy się z kosmicznym zagrożeniem. Ściślej mówiąc: z obcym mechem. Fabuły w sumie dużo nie ma, ale rozpierduchy nie brakuje. I właśnie to sprawiło, że Polacy tak chętnie po tę produkcję w zeszły weekend sięgali. Błyskawicznie wdrapała się na szczyt topki najpopularniejszych filmów dostępny na Netfliksie w naszym kraju.

Ale nowy tydzień to nowe treści na Netfliksie. Również te, którymi platforma chce zawładnąć naszym kolejnym weekendem. Tym razem będzie to filmowy sequel kultowego serialu gangsterskiego. Ale! Nie możemy mówić o łatwo przyswajalnej rozrywce. "Peaky Blinders: Nieśmiertelny" zgniecie widzów dusznym klimatem. Dokładnie w ten sam sposób, jaki znamy z oryginalnej produkcji odcinkowej.

Akcja "Peaky Blinders: Nieśmiertelnego" rozgrywa się jakiś czas po wydarzeniach przedstawionych w serialu. Doskonale nam znany Tommy Shelby opuszcza miejsce wygnania, żeby stawić czoła morderczemu wyzwaniu. Na szali leży przyszłość jego rodziny i całego kraju. W którą stronę się przechyli? To zależy, czy główny bohater zdecyduje się pielęgnować swoje dziedzictwo, czy może je zniszczyć.

Skrót fabuły brzmi więc, jak coś, co oddaje oryginalnemu serialowi sprawiedliwość. Potwierdzają to osoby, które "Nieśmiertelnego" zdążyli już obejrzeć. Według pierwszy opinii powrót "Peaky Blinders" jest całkiem udany. Ba! Pojawiają się głosy, że w tym wypadku Steven Knight przeszedł samego siebie, tworząc wciągającą, pełną akcji historię osadzoną w realiach II wojny światowej.

Recenzenci zaznaczają przy tym, że nie mamy do czynienia z filmem, który zadowoli jedynie fanów oryginału. Podobno sprawdza się również jako samodzielna produkcja. I z tego względu spodoba się również widzom, którzy nie znają wcześniejszej historii Tommy'ego Shelby'ego. Czy rzeczywiście? Zanim sami się o tym w najbliższy piątek przekonamy, będziemy mogli się nieco rozerwać przy francuskim serialu pełnym akcji.

Już w środę na Netfliksa wracają "Furie" - opowieść o młodej kobiecie zanurzonej w odmętach paryskiego półświatka. Czego należy się spodziewać po nadchodzącym 2. sezonie? Oczywiście: więcej widowiskowych scen akcji utrzymanych w wysmakowanej estetyce. Szykujcie się na rozrywkę, po której trudno będzie wam się pozbierać.

A jeśli 2. sezon "Furii" was nie powali, a "Peaky Blinders: Nieśmiertelny" przypadkiem nie dobije, przygotujcie się na relaks. Głośny. W rytmie k-popu. Już w sobotę Netflix na żywo wyemituje koncert zespołu BTS. To będzie dynamit. Dlatego macie pozwolenie by tańczyć.

Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:

Ulica Sezamkowa: Część 2 09/03/2026

Derrick Stroup: Nostalgic 10/03/2026

One Piece: Sezon 2 10/03/2026

Schody 10/03/2026

Królestwo zwierząt: Sezony 1-6 11/03/2026

Louis Theroux: W głębi manosfery 11/03/2026

Miłość nie zna wieku 11/03/2026

Made in Korea 12/03/2026

Virgin River: Sezon 7 12/03/2026

Love is Blind: Szwecja: Sezon 3 12/03/2026

Love Is Blind: Reunion 12/03/2026

Tomek i przyjaciele: Naprzód Lokomotywy!: Sezon 4 12/03/2026

27 sukienek 13/03/2026

Wróg u bram 13/03/2026

Ucieczka z Alcatraz 13/03/2026

Phantom Lawyer: Season 1 13/03/2026

Śmiertelne pożądanie: Sezon 3 13/03/2026

Ta noc 13/03/2026

Miłość i śmierć 14/03/2026

Młoda Francuzka 15/03/2026

Becoming Led Zeppelin 15/03/2026

Późna noc z diabłem 15/03/2026

Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:

Plastikowy detoks 16/03/2026

Mark Normand: None Too Pleased 17/03/2026

Lady Bird 18/03/2026

Furie: Sezon 2: Furie: Opór 18/03/2026

Radioaktywny kryzys 18/03/2026

Pierwszy raz: Sezon 4 18/03/2026

Akademia Jednorożców: Sekrety wychodzą na jaw 19/03/2026

Tyler Perry's Beauty in Black: Sezon 2 – Część 2 19/03/2026

STEEL BALL RUN JoJo’s Bizarre Adventure 19/03/2026

Co się zdarzyło w Las Vegas 20/03/2026

Niewidzialny człowiek 20/03/2026

Mansfield Park 20/03/2026

Miłość na zamówienie 20/03/2026

Historia Red Hot Chilli Peppers: Nasz brat, Hillel 20/03/2026

Peaky Blinders: Nieśmiertelny 20/03/2026

Pokémon Horyzonty: Sezon 3 – Wschodząca nadzieja: Część 2 20/03/2026

BTS: Comeback na żywo | Arirang 21/03/2026

Zjazd 21/03/2026

Rafał Christ 15.03.2026 08:16

