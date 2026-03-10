REKLAMA
Serial lepszy od Bridgertonów. Fani Netfliksa cofnęliby dla niego czas

Na Netfliksa powrócił już kostiumowy melodramat z elementami fantasy. Niestety, wraz z 8. sezonem "Outlander" dobiega końca. Użytkownicy platformy będą po tym serialu płakać. Nie ma innej opcji, skoro w mediach społecznościowych zaznaczają, że jest lepszy od "Bridgertonów".

Rafał Christ
outlander 8 sezon netflix fantasy opinie co obejrzeć
Tuż przed Dniem Kobiet na Netfliksie zadebiutowała nowa odsłona "Outlandera". Ten kostiumowy melodramat z elementami fantasy opowiada historię sanitariuszki wojennej, która niespodziewanie przenosi się z 1945 do 1743 roku. Tam odkrywa, że grozi jej śmiertelne niebezpieczeństwo. Żeby przeżyć musi wyjść za młodego szkockiego wojownika. Claire początkowo się ten pomysł nie podoba, ale z czasem nawiązuje silną emocjonalną relację z Jamiem Fraserem. I tak się rozwija już od 12 lat.

Bo "Outlander" zadebiutował na Starz jeszcze w 2014 roku. Od tamtej pory cieszy się wystarczającym uznaniem krytyków (wszystkie oceniane sezony mają średnią 91 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes) i zainteresowaniem publiczności, żeby był regularnie przedłużany. Aż do teraz. Bo na Netfliksie właśnie pojawiła się jego 8. i zarazem finałowa odsłona. Rodzimi użytkownicy z miejsca się na nią rzucili.

Outlander - opinie o serialu na Netfliksie

Nowy sezon "Outlandera" zdetronizował gorący thriller z Rachel Weisz, który do niedawna rządził w topce najpopularniejszych seriali dostępnych na Netfliksie w naszym kraju. Teraz "Vladimir" zajmuje czwarte miejsce w zestawieniu, a kostiumowy melodramat z elementami fantasy okupuje pozycję drugą (przegrywa jedynie z "Czego nie wiemy o dinozaurach").

Ten szał na "Outlandera" w naszym kraju nie jest niczym dziwnym. Po prostu kochamy ten serial jak reszta świata. W mediach społecznościowych co chwilę idzie się natknąć na wpisy, w których widzowie produkcję zachwalają. Ba! Użytkownicy Netfliksa uważają, że jest lepsza od "Bridgertonów". "Bridgertonów"! Jednego z największych hitów platformy wszech czasów.

Chemia między Claire a Jamiem to ogień. "Outlander" jest lepszy niż wszystko z uniwersum "Bridgertonów"

"Outlander" jest milion razy lepszy niż "Bridgertonowie". Wątki są lepsze, aktorstwo jest lepsze, wszystko jest lepsze. Nie ma porównania

Uwielbiam "Outlandera". Co prawda zacząłem go oglądać w zeszłym roku, ale teraz to mój ulubiony serial. Będę za nim tęsknić

- czytamy na X (dawny Twitter).

Z powyższych opinii jasno wynika, że fani wcale nie chcą się z "Outlanderem" rozstawać. Niestety będą musieli. Melodramat kostiumowy z elementami fantasy dobiega końca. Ale jeszcze trochę tego końca będzie dobiegał. Na Netfliksie zadebiutował dopiero pierwszy odcinek 8. sezonu produkcji. Kolejne będą pojawiać się w nadchodzące piątki. Ma ich być łącznie 10, więc ostatni zadebiutuje na platformie 9 maja.

Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:

Tagi: Co obejrzeć?FantasyoutlanderSeriale Netflix
