Vladimir od Netfliksa to sztos. Gdzie jeszcze grała Rachel Weisz?
Szał na gorący serial Netfliksa się nie kończy. Fani wciąż się rozpisują na jego temat, zwracając szczególną uwagę na rolę Rachel Weisz. To aktorka dobrze widzom znana. Jeszcze przed "Vladimirem" wielokrotnie zdążyła rozgrzać nas do czerwoności.
"Vladimir" nie schodzi z ust użytkowników Netfliksa już od czasu swojej premiery. Serial z Rachel Weisz zadebiutował na platformie 5 marca i od razu porwał widzów na całym świecie. Wystarczy spojrzeć na opis fabuły, żeby przekonać się, czemu tak się stało. W końcu to opowieść o zaangażowanej, acz nierozważnej wykładowczyni, która popada w obsesję na punkcie młodego adiunkta. Ryzykuje przez to wszystkim, gdyż nie cofnie się przed niczym, aby spełnić swe najdziksze fantazje.
Jeśli przyjrzeć się opiniom na temat "Vladimira" w mediach społecznościowych, bardzo szybko można zauważyć, że za jeden z największych (o ile nie największ!) atut nowego serialu Netfliksa widzowie najczęściej wskazują występ Rachel Weisz. Chwalą jej kreację jako obsesyjnej, inteligentnej, ironicznej i seksownej profesor literatury, która regularnie łamie czwartą ścianę. Inaczej być nie mogło. To rola pod aktorkę skrojona.
Rachel Weisz - najlepsze role gwiazdy Vladimira od Netfliksa
Rachel Weisz już na długo przed rolą we "Vladimirze" od Netfliksa udowodniła, że świetnie odnajduje się w postaciach inteligentnych, silnych i nieco outsiderskich kobiet. Potrafiła to pokazać zarówno w subtelnych, intymnych dramatach psychologicznych, jak i w pełnym przygód, kinowym repertuarze gatunkowym.
Dead Ringers
- Lata emisji: 2023
- Liczba sezonów: 1
- Twórca: Alice Birch
- Aktorzy: Rachel Weisz, Britne Oldford, Poppy Liu
- Ocena IMDB: 6,4/10
W tym serialu aktorka musiała zmierzyć się z legendą. W końcu mówimy tu o adaptacji powieści Jacka Geaslanda i Bari Wood, którą jeszcze w latach 80. na wielki ekran przeniósł David Cronenberg. U mistrza body horroru w główną (podwójną!) rolę wcielał się Jeremy Irons. W "Dead Ringers" Prime Video doszło więc do zmiany płci głównych bohaterów. Zamiast z bliźniakami mamy do czynienia z bliźniaczkami. W obie wciela się Rachel Weisz, która nawet z mocniejszym impetem niż we "Vladimirze" skradła całe show. Jej występ był wskazywany jako największy atut nowego, jakże prowokacyjnego i ambitnego, "Dead Ringers". To najlepszy dowód na to, że w jednym ze swoich najbardziej wymagających projektów poradziła sobie śpiewająco.
Młodość
- Rok produkcji: 2015
- Czas trwania: 124 minut
- Reżyseria: Paolo Sorrentino
- Aktorzy: Michael Caine, Harvey Keitel, Rachel Weisz
- Ocena IMDB: 7,3/10
W "Młodości" Rachel Weisz jest przeciwwagą dla głównych bohaterów, którzy dyskutują o czasie, miłości i przemijaniu. Wciela się w córkę jednego z nich. Jej postać nie tylko przepracowuje relację z ojcem, ale też próbuje zrozumieć, dlaczego mąż rzucił ją dla młodszej. Jest to postać pełna emocji - powierzchownych i głośnych, ale również subtelnych i cichych. Aktorka z właściwą sobie energią sprawiła, że z Leny Ballinger bucha mnóstwo wewnętrznej siły. Dzięki temu jej występ staje się hipnotyzujący.
Nieposłuszne
- Rok produkcji: 2017
- Czas trwania: 114 minut
- Reżyseria: Sebastian Lelio
- Aktorzy: Rachel Weisz, Rachel McAdams, Alessandro Nivola
- Ocena IMDB: 6,6/10
"Nieposłuszne" to - jak sama nazwa wskazuje - opowieść o nie przestrzeganiu reguł. W tym wypadku chodzi o zasady małej, zamkniętej, żydowskiej społeczności, gdzie seksualność trzymana jest na krótkiej smyczy. W życiu granej przez Rachel Weisz bohaterki pojawia się jej dawna kochanka i pierwsza miłość. Aktorka musi więc balansować na subtelnym napięciu emocjonalnym i wewnętrznym konflikcie Esti. Robi to po mistrzowsku, znowu uwodząc widzów wewnętrzną siłą swojej postaci.
Faworyta
- Rok produkcji: 2018
- Czas trwania: 120 min
- Reżyseria: Yorgos Lanthimos
- Aktorzy: Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz
- Ocena IMDB: 7,5/10
Rachel Weisz odnalazła się w absurdalnym, teatralnym i - po prostu - dziwnym świecie Yorgosa Lanthimosa już w "Lobsterze". Stworzyła w nim minimalistyczną, acz bardzo romantyczną bohaterkę. Dopiero jednak w "Faworycie" w pełni rozwinęła skrzydła pod pieczą greckiego reżysera. Wciela się w arystokratkę, która manipuluje królową w dworskiej grze o władze. Jest to postać złośliwa, inteligentna i bezwzględna. Ileż radości aktorka dostarcza widzom, wdając się w pyskówki z Emmą Stone. Czyste złoto.
Głębokie błękitne morze
- Rok produkcji: 2011
- Czas trwania: 98 minut
- Reżyseria: Terence Davies
- Aktorzy: Rachel Weisz, Tom Hiddleston, Ann Mitchell
- Ocena IMDB: 6,2/10
To prawdopodobnie najbardziej niedoceniona rola Rachel Weisz. W "Głębokim błękitnym morzu" wciela się w żonę brytyjskiego sędziego, która zostaje przyłapana na romansie z pilotem sił powietrznych. Gra niemal wyłącznie delikatnymi emocjami i spojrzeniem. Efekt? Bardzo subtelny, ale niedający się zapomnieć.
Mumia
- Rok produkcji: 1999
- Czas trwania: 124 minuty
- Reżyseria: Stephen Sommers
- Aktorzy: Brendan Fraser, Rachel Weisz, John Hannah
- Ocena IMDB: 7,1/10
Pierwszy występ w hollywoodzkim blockbusterze i od razu sukces. Rola w "Mumii" z 1999 roku przyniosła Rachel Weisz światową sławę. Wciela się ona w Evelyn Carnaham - bibliotekarkę i początkującą acheolożkę. Choć nie można jej odmówić inteligencji i dociekliwości, bywa trchę niezdarna. Nadrabia jednak pasją do historii i starożytnego Egiptu. Dzięki charyzmie aktorki bohaterka łączy w sobie dowcip, urok i odwagę. A to jest miks, który zapewnił jej trwałe miejsce w popkulturze.
Wierny ogrodnik
- Rok produkcji: 2005
- Czas trwania: 129 minut
- Reżyseria: Fernando Meirelles
- Aktorzy: Ralph Fiennes, Rachel Weisz, Danny Huston
- Ocena IMDB: 7,3/10
O ile rola Evelyn Carnaham przyniosła Rachel Weisz światową sławę, o tyle występ w "Wiernym ogrodnika" zapewnił jej największe uznanie. W końcu to jej najbardziej nagradzana kreacja. Powaliła na kolana nawet Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej - otrzymała za nią jedynego w karierze Oscara. Gra charyzmatyczną, odważną, ale tragiczną bohaterkę, której ekranowa obecność napędza cały film.
