Vladimir od Netfliksa to sztos. Gdzie jeszcze grała Rachel Weisz?

"Vladimir" nie schodzi z ust użytkowników Netfliksa już od czasu swojej premiery. Serial z Rachel Weisz zadebiutował na platformie 5 marca i od razu porwał widzów na całym świecie. Wystarczy spojrzeć na opis fabuły, żeby przekonać się, czemu tak się stało. W końcu to opowieść o zaangażowanej, acz nierozważnej wykładowczyni, która popada w obsesję na punkcie młodego adiunkta. Ryzykuje przez to wszystkim, gdyż nie cofnie się przed niczym, aby spełnić swe najdziksze fantazje.



Jeśli przyjrzeć się opiniom na temat "Vladimira" w mediach społecznościowych, bardzo szybko można zauważyć, że za jeden z największych (o ile nie największ!) atut nowego serialu Netfliksa widzowie najczęściej wskazują występ Rachel Weisz. Chwalą jej kreację jako obsesyjnej, inteligentnej, ironicznej i seksownej profesor literatury, która regularnie łamie czwartą ścianę. Inaczej być nie mogło. To rola pod aktorkę skrojona.

Rachel Weisz - najlepsze role gwiazdy Vladimira od Netfliksa

Rachel Weisz już na długo przed rolą we "Vladimirze" od Netfliksa udowodniła, że świetnie odnajduje się w postaciach inteligentnych, silnych i nieco outsiderskich kobiet. Potrafiła to pokazać zarówno w subtelnych, intymnych dramatach psychologicznych, jak i w pełnym przygód, kinowym repertuarze gatunkowym.

Dead Ringers

Lata emisji: 2023

2023 Liczba sezonów: 1

1 Twórca: Alice Birch

Alice Birch Aktorzy: Rachel Weisz, Britne Oldford, Poppy Liu

Rachel Weisz, Britne Oldford, Poppy Liu Ocena IMDB: 6,4/10

W tym serialu aktorka musiała zmierzyć się z legendą. W końcu mówimy tu o adaptacji powieści Jacka Geaslanda i Bari Wood, którą jeszcze w latach 80. na wielki ekran przeniósł David Cronenberg. U mistrza body horroru w główną (podwójną!) rolę wcielał się Jeremy Irons. W "Dead Ringers" Prime Video doszło więc do zmiany płci głównych bohaterów. Zamiast z bliźniakami mamy do czynienia z bliźniaczkami. W obie wciela się Rachel Weisz, która nawet z mocniejszym impetem niż we "Vladimirze" skradła całe show. Jej występ był wskazywany jako największy atut nowego, jakże prowokacyjnego i ambitnego, "Dead Ringers". To najlepszy dowód na to, że w jednym ze swoich najbardziej wymagających projektów poradziła sobie śpiewająco.

"DEAD RINGERS" OBEJRZYSZ NA: DEAD RINGERS Prime Video

Młodość

Rok produkcji: 2015

2015 Czas trwania: 124 minut

124 minut Reżyseria: Paolo Sorrentino

Paolo Sorrentino Aktorzy: Michael Caine, Harvey Keitel, Rachel Weisz

Michael Caine, Harvey Keitel, Rachel Weisz Ocena IMDB: 7,3/10

W "Młodości" Rachel Weisz jest przeciwwagą dla głównych bohaterów, którzy dyskutują o czasie, miłości i przemijaniu. Wciela się w córkę jednego z nich. Jej postać nie tylko przepracowuje relację z ojcem, ale też próbuje zrozumieć, dlaczego mąż rzucił ją dla młodszej. Jest to postać pełna emocji - powierzchownych i głośnych, ale również subtelnych i cichych. Aktorka z właściwą sobie energią sprawiła, że z Leny Ballinger bucha mnóstwo wewnętrznej siły. Dzięki temu jej występ staje się hipnotyzujący.

Nieposłuszne

Rok produkcji: 2017

2017 Czas trwania: 114 minut

114 minut Reżyseria: Sebastian Lelio

Sebastian Lelio Aktorzy: Rachel Weisz, Rachel McAdams, Alessandro Nivola

Rachel Weisz, Rachel McAdams, Alessandro Nivola Ocena IMDB: 6,6/10

"Nieposłuszne" to - jak sama nazwa wskazuje - opowieść o nie przestrzeganiu reguł. W tym wypadku chodzi o zasady małej, zamkniętej, żydowskiej społeczności, gdzie seksualność trzymana jest na krótkiej smyczy. W życiu granej przez Rachel Weisz bohaterki pojawia się jej dawna kochanka i pierwsza miłość. Aktorka musi więc balansować na subtelnym napięciu emocjonalnym i wewnętrznym konflikcie Esti. Robi to po mistrzowsku, znowu uwodząc widzów wewnętrzną siłą swojej postaci.

"NIEPOSŁUSZNE" OBEJRZYSZ NA: NIEPOSŁUSZNE Prime Video

Faworyta

Rok produkcji: 2018

2018 Czas trwania: 120 min

120 min Reżyseria: Yorgos Lanthimos

Yorgos Lanthimos Aktorzy: Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz

Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz Ocena IMDB: 7,5/10

Rachel Weisz odnalazła się w absurdalnym, teatralnym i - po prostu - dziwnym świecie Yorgosa Lanthimosa już w "Lobsterze". Stworzyła w nim minimalistyczną, acz bardzo romantyczną bohaterkę. Dopiero jednak w "Faworycie" w pełni rozwinęła skrzydła pod pieczą greckiego reżysera. Wciela się w arystokratkę, która manipuluje królową w dworskiej grze o władze. Jest to postać złośliwa, inteligentna i bezwzględna. Ileż radości aktorka dostarcza widzom, wdając się w pyskówki z Emmą Stone. Czyste złoto.

Głębokie błękitne morze

Rok produkcji: 2011

2011 Czas trwania: 98 minut

98 minut Reżyseria: Terence Davies

Terence Davies Aktorzy: Rachel Weisz, Tom Hiddleston, Ann Mitchell

Rachel Weisz, Tom Hiddleston, Ann Mitchell Ocena IMDB: 6,2/10

To prawdopodobnie najbardziej niedoceniona rola Rachel Weisz. W "Głębokim błękitnym morzu" wciela się w żonę brytyjskiego sędziego, która zostaje przyłapana na romansie z pilotem sił powietrznych. Gra niemal wyłącznie delikatnymi emocjami i spojrzeniem. Efekt? Bardzo subtelny, ale niedający się zapomnieć.

Mumia

Rok produkcji: 1999

1999 Czas trwania: 124 minuty

124 minuty Reżyseria: Stephen Sommers

Stephen Sommers Aktorzy: Brendan Fraser, Rachel Weisz, John Hannah

Brendan Fraser, Rachel Weisz, John Hannah Ocena IMDB: 7,1/10

Pierwszy występ w hollywoodzkim blockbusterze i od razu sukces. Rola w "Mumii" z 1999 roku przyniosła Rachel Weisz światową sławę. Wciela się ona w Evelyn Carnaham - bibliotekarkę i początkującą acheolożkę. Choć nie można jej odmówić inteligencji i dociekliwości, bywa trchę niezdarna. Nadrabia jednak pasją do historii i starożytnego Egiptu. Dzięki charyzmie aktorki bohaterka łączy w sobie dowcip, urok i odwagę. A to jest miks, który zapewnił jej trwałe miejsce w popkulturze.

"MUMIĘ" OBEJRZYSZ NA: MUMIA Prime Video

Wierny ogrodnik

Rok produkcji: 2005

2005 Czas trwania: 129 minut

129 minut Reżyseria: Fernando Meirelles

Fernando Meirelles Aktorzy: Ralph Fiennes, Rachel Weisz, Danny Huston

Ralph Fiennes, Rachel Weisz, Danny Huston Ocena IMDB: 7,3/10

O ile rola Evelyn Carnaham przyniosła Rachel Weisz światową sławę, o tyle występ w "Wiernym ogrodnika" zapewnił jej największe uznanie. W końcu to jej najbardziej nagradzana kreacja. Powaliła na kolana nawet Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej - otrzymała za nią jedynego w karierze Oscara. Gra charyzmatyczną, odważną, ale tragiczną bohaterkę, której ekranowa obecność napędza cały film.

"WIERNEGO OGRODNIKA" OBEJRZYSZ NA: WIERNY OGRODNIK SkyShowtime

Rafał Christ 10.03.2026 17:23

