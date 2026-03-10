Gdzie jest teraz morderca z TikToka? Paskudna historia z true crime Netfliksa

Ładowanie...

Dwuczęściowy serial true crime "Morderca z TikToka" zyskał na Netfliksie popularność niedługo po premierze. Skupia się on na José Jurado Montilli, który został skazany za zabicie czterech osób w Hiszpanii w połowie lat 80. Został wówczas skazany na 123 lata więzienia, jednak z powodu nowego orzeczenia jego wyrok został skrócony do 28 lat. Kiedy Montilla wyszedł zza krat, utrzymywał, że jest niewinny i nie zamierzał usuwać się w cień - jakiś czas później zaczął nagrywać na TikToka filmy o tematyce podróżniczej, które zapewniły mu popularność. W międzyczasie, latem 2023 roku, poznał Esther Estepę, 42-letnią podróżniczkę.

Estepa i Montilla zaprzyjaźnili się i 22 sierpnia rano rozpoczęli wędrówkę z Dénii do Gandíi. Po przebyciu 37 kilometrów Montilla twierdził, że wezwał pogotowie ratunkowe, ponieważ kobieta cierpiała na silne bóle głowy i miała opuchniętą nogę. Estepa trafiła do szpitala, z którego została wypisana już następnego dnia. Od tej pory najbliżsi Esther zaczęli otrzymywać od niej dziwne wiadomości, które zupełnie nie pasowały do kobiety. Rodzina zgłosiła jej zaginięcie, lecz przez wiele miesięcy sprawa nie została rozwiązana. Aż do 2024 roku, kiedy znaleziono jej szczątki przy autostradzie. Trop prowadził do Montilli.

Morderca z TikToka to nowy true crime na Netflix. Gdzie jest teraz José Jurado Montilla?

José Jurado Montilla urodził się w 1961 roku i na temat jego wczesnego życia nie wiadomo zbyt wiele. Głośniej zrobiło się o nim w latach 80., kiedy wyszło na jaw, że jest on odpowiedzialny za cztery morderstwa. Po raz pierwszy zabił w listopadzie 1985 roku. Jego ofiarą był 57-letni Francisco González, którego Montilla miał zabić w obronie własnej. Później, w marcu 1987 roku, Montilla pozbawił życia Antonio Paniaguę, szofera słynnego hiszpańskiego piosenkarza flamenco, a w tym samym roku z jego ręki zginęło dwóch turystów, których śmiertelnie ugodził nożem. Za te przestępstwa został skazany na 123 lata więzienia.

Montilla miał szczęście - nie spędził reszty swojego życia w więzieniu. Mężczyzna został zwolniony w 2013 roku po 28 latach ze względu na zmiany w prawie, które zakwestionował Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wtedy też postanowił nie usuwać się w cień i rozpoczął swoją karierę na TikToku, nagrywając content podróżniczy pod pseudonimem Dinamita Montilla.

Pierwsze przestępstwo po latach miał popełnić w sierpniu 2022 roku. Jak twierdzi prokuratura, jest to jego piąte znane morderstwo. Rzekomą ofiarą Montilli był 21-letni student David, który miał zostać przez niego śmiertelnie postrzelony na rodzinnej farmie w Maladze. Przed śmiercią David powiedział ojcu, że spotkał "starszego mężczyznę". Jakiś czas później władze zapamiętały ten opis i połączyli go z podróżniczym tiktokerem, ponieważ właśnie taki opis znalazł się przy jego innej ofierze. W tamtym czasie mężczyzna nie został jednak połączony ze śmiercią Davida i kontynuował swoją działalność.

W sierpniu 2023 roku Montilla poznał Estepę, z którą wyruszył na kilkudniową wyprawę do miasta Gandía. Podczas tej wędrówki Estepa miała zranić się w nogę, w związku z tym zaczęła szukać pomocy w szpitalu. Według zeznań rodziny, chciała ona tam zostać z obawy przez tym, że Montilla może jej coś zrobić. Niedługo później bliscy kobiety zaczęli otrzymywać dziwne wiadomości na WhatsAppie, a policja rozpoczęła śledztwo w sprawie zaginięcia. W międzyczasie Montilla namawiał swoich obserwujących, by pomogli mu w poszukiwaniach Estepy.

W maju 2024 roku Montilla został aresztowany w związku z zabójstwem studenta, Davida. Doprowadziło to do postępu w związku ze śledztwem w sprawie Estepy - wcześniej przy autostradzie zostały odnalezione kości Estepy, a dzięki temu, że tiktoker został aresztowany, władze uzyskały dostęp do jego telefonu. Funkcjonariusze znaleźli na nim zdjęcia oraz nagrania wideo, które pozwoliły im sądzić, że przed śmiercią Estepy dopuścił się wobec niej napaści seksualnej, a następnie pozbawił ją życia.

Obecnie Montilla przebywa w więzieniu, gdzie oczekuje na proces w związku z zabójstwami Davida i Estepy. Zaprzecza on swojemu udziałowi w obu sprawach.

