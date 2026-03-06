REKLAMA
Netflix kradnie twórcę najgorętszego serialu HBO Max. Będzie nowy fenomen?

Nie było w ostatnich miesiącach większego serialowego wydarzenia niż niedawna nowość na polskim HBO Max. "Gorąca rywalizacja" jeszcze przed premierą w naszym kraju stała się popkulturowym fenomenem. Netflix pozazdrościł konkurencji takiego sukcesu i postanowił nawiązać współracę z jego twórcą.

Rafał Christ
gorąca rywalizacja hbo max netflix alexander co obejrzeć
Na przełomie 2025 i 2026 roku liczył się tylko jeden serial. Cały internet huczał od zachwytów nad "Gorącą rywalizacją". Do Polski produkcja dotarła z opóźnieniem, bo zadebiutowała na HBO Max miesiąc temu. Dopiero zbliżamy się do jej finału, gdyż platforma zdecydowała się na emisję odcinków w trybie tygodniowym. Fani z pozostałych części świata już z niecierpliwością wyczekują zamówionego 2. sezonu romansu hokeistów.

Tymczasem Netflix nie zamierza z założonymi rękami przyglądać się, jak fenomen "Gorącej rywalizacji" się rozwija. Chce z nim konkurować. Dlatego właśnie nawiązał współpracę z jego twórcą. Już nawet zamówił u Jacoba Tierneya cały serial. Nie będzie to jednak powtórka z rozrywki, bo nadchodząca produkcja rozgrywa się w antycznej Grecji.

Netflix szykuje odpowiedź na hit HBO Max

Jak podaje The Hollywood Reporter, twórca "Gorącej rywalizacji" ma zrealizować dla Netfliksa serial zatytułowany "Aleksander". Adaptacja "The Golden Man" Annabel Lyon zgłębi relacje, jakie łączyły Aleksandra Wielkiego z jego nauczycielem Arystotelesem.

Zakochałem się w książce Annabel Lyon "The Golden Man" już lata temu. Od tamtej pory marzyłem, żeby opowiedzieć tę historię

- stwierdza Jacob Tierney w swoim oświadczeniu.

Jacob Tierney nie tylko napisze i wyreżyseruje "Aleksandra", ale będzie też pełnił przy nim rolę producenta wykonawczego. W tym ostatnim wypadku połączy siły z Brendanem Brady'm, który również był zaangażowany w "Gorącą rywalizację". "Brendan i ja nie moglibyśmy być bardziej podekscytowani tym partnerstwem z [firmą produkcyjną] Aggregate i Netfliksem, żebyśmy wspólnie mogli ożywić ten szalenie wciągający świat" - dodaje twórca w swoim oświadczeniu.

Na ten moment nie znamy więcej szczegółów nadchodzącego serialu. Na datę premiery też musimy jeszcze poczekać.

