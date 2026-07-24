Legendarny sitcom w Prime Video. Ten serial to klasyk gatunku

Co łączy "Świat według Bundych", "Teorię wielkiego podrywu" i "Nianię"? Pozornie niewiele - każdy porusza zupełnie inną tematykę oraz był kręcony w innym przedziale czasowym. Wszystkie trzy jednak są sitcomami - serialami, których akcja rozgrywa się praktycznie w jednym miejscu, oglądamy w większości tych samych bohaterów, a dodatkowo słyszymy też śmiech z offu. Do Prime Video trafił właśnie tytuł, który zasługuje na miano jednego z najsłynniejszych i najważniejszych sitcomów swojej epoki.

Pełna chata w pełni na Prime Video. Powrót do przeszłości

"Pełna chata" to emitowany w latach 1986-94 (w Polsce premiera przypadła na 1992 rok w TVP2) serial komediowy. Przedstawia on historię Danny'ego Tannera (Bob Saget), młodego wdowca, wychowującego trzy córki - DJ (Candace Cameron), Michelle (Mary-Kate i Ashley Olsen) i Stephanie (Jodie Sweetin). Mężczyzna, nie mogąc sobie ze wszystkim poradzić, prosi o pomoc szwagra Jessego (John Stamos) oraz dawnego szkolnego przyjaciela, Joeya (Dave Coulier).

Nie ma co owijać w bawełnę - Prime Video zafundowała właśnie widzom sporą podróż w czasie. Zwłaszcza tym, którzy na "Pełnej chacie" się wychowywali. Serial łącznie doczekał się aż siedmiu sezonów (aż 192 odcinki). Streaming spod szyldu Amazona uznał, że jak przywracać, to z rozmachem - wszystkie epizody serialu są dostępne właśnie w jego ofercie. To zdecydowanie dobry wybór - pozwalający współczesnemu odbiorcy przekonać się, jak dawniej wyglądały sitcomy i skąd brała się ich popularność, a nieco starszym użytkownikom ułatwiający powrót do dawnych czasów i produkcji, która łączyła wątki dorastania, relacji międzyludzkich, czy wychowywania w określonym modelu rodziny.

Co ciekawe, Prime Video nie jest jedynym domem dla tego uniwersum. Istnieje bowiem sequel "Pełnej chaty", zatytułowany (kto by pomyślał?) "Pełniejsza chata". Doczekał się on pięciu sezonów, a jego główną postacią była DJ, najstarsza z sióstr, wdowa wychowująca trójkę dzieci i korzystająca z pomocy siostry Stephanie oraz przyjaciółki Kimmy. Produkcja ta, w przeciwieństwie do oryginału sprzed kilkudziesięciu lat, jest dostępna do obejrzenia na Netfliksie.

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