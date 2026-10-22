Dlaczego Sauron walczy z Balrogiem w zwiastunie 3. sezonu Władcy Pierścieni?

Starcie Saurona z Balrogiem zapowiedział już poprzedni teaser 3. sezonu „Pierścieni Władzy”, jednak teraz możemy przyjrzeć mu się z bliska - mniej więcej w 50. sekundzie nowego, pełnego zwiastuna. Sauron, grany przez Charliego Vickersa, wypowiada słowa: „Niech rozpocznie się polowanie”, a na ekranie pojawia się świecąca sylwetka ognistego ducha. Chwilę później obaj stają do walki. To oczywiście tylko krótki fragment, dlatego na poznanie pełnego kontekstu tego starcia i jego wyniku będziemy musieli poczekać do premiery nowej odsłony. Już teraz możemy jednak spekulować.

REKLAMA

Władca Pierścieni: Balrog kontra Sauron. O co może chodzić?

Niektórzy mogli zapomnieć, że zarówno Sauron, jak i Balrogowie czy czarodzieje (Istari, Mędrcy) tacy jak Gandalf czy Saruman, byli Majarami - pomniejszymi z Ainurów, „anielskich” duchów stworzonych przez Eru. Ich zadaniem było pomagać potężniejszym Ainurom - Valarom - w jej kształtowaniu. Sauron i Balrogowie, duchy ognia, stali się upadłymi, służąc Melkorowi (Morgothowi).

Rzecz w tym, że w legendarium Tolkiena nic nie wskazuje na to, by Sauron miał walczyć z jednym z nich w Drugiej Erze Śródziemia. Co więcej, jedynym Balrogiem, który pojawia się w głównej trylogii Tolkiena, jest Zguba Durina. W 2. sezonie serialu został on ponownie uwięziony pod Khazad-dûm. Twórcy Pierścieni Władzy po raz kolejny pozwalają sobie więc na pewne odstępstwa od materiału źródłowego (przypomnę: choć opowiadają o wydarzeniach opisanych w „Silmarilionie”, nie mają do tej książki prawa - korzystają głównie z przypisów do „Władcy Pierścieni”). Niemniej kierunek, w którym zmierzają, jest niewątpliwie intrygujący.

REKLAMA

Kilka miesięcy temu Prime Video ogłosiło, że Simon Pegg użyczy głosu Balrogowi, który ma w jakiś sposób pomóc Sauronowi wykuć Jedyny Pierścień (by wszystkimi rządzić). Możemy z dużą dozą pewności założyć, że to właśnie tę konkretną istotnę widzimy w zwiastunie - nie zaś Balroga z 2. sezonu Pierścieni Władzy. Jeśli zaś ma on pomóc Sauronowi w stworzeniu Jedynego Pierścienia, być może zamieszkuje okolice Góry Przeznaczenia - podobnie jak Zguba Durina ukrywa się pod Khazad-dûm.

Fakt, że głosu Balrogowi użycza Pegg, sugeruje, że stworzenie przemówi.

To nieoczekiwane rozwiązanie, choć nie jest ono sprzeczne z twórczością Tolkiena. Najbardziej intrygującą kwestią jest jednak rzecz jasna to, że Sauron i Balrog mają ze sobą walczyć, choć duch ma przecież pomóc Władcy Ciemności wykuć Pierścień. Najpewniej dwóch Majarów nie będzie od początku zgranym duetem. Sauron będzie musiał albo zdobyć przychylność ognistego ducha, albo zmusić go do współpracy.

REKLAMA

Ma to sens, jeśli weźmiemy pod uwagę wspólną historię Saurona i Balrogów. Sauron, znany wówczas jako Mairon, zdradził swoich anielskich pobratymców i dołączył do złego półboga Morgotha, któremu służył jako prawa ręka. Niektórzy Majarowie również stanęli po stronie Morgotha, ale niezależnie od tego, czy zrobili to dobrowolnie, czy pod przymusem, ostatecznie stali się właśnie Balrogami. Służyli pierwotnemu Czarnemu Władcy jako jego najpotężniejsi i najbardziej złowrodzy wojownicy. Po upadku Morgotha Sauron musiałby zatem wykazać się ogromną siłą, by podporządkować sobie jednego z nich. Z drugiej strony - na tym etapie jest już niewątpliwie potężniejszy od popbratymców.

„Pierścienie Władzy” wkraczają tu na niezbadane terytorium, ale twórcy wciąż mają do dyspozycji fundamenty stworzone przez Tolkiena. Mistrz początkowo wyobrażał sobie, że Morgoth dysponował setkami Balrogów, jednak później zmienił tę koncepcję, ograniczając ich liczbę do zaledwie kilku. W Trzeciej Erze, kiedy rozgrywa się akcja „Władcy Pierścieni”, jedynym Balrogiem, którego istnienie jest potwierdzone, pozostaje wspomniana Zguba Durina. Pozostałe najpewniej zginęły w Pierwszej Erze (trzeba podkreślić, że dokładna liczba tych stworzeń nie jest znana). Ponadto znamy imię tylko jednego z nich: jest to Gothmog, Władca Balrogów.

REKLAMA

Gothmog również ginie w Pierwszej Erze, możemy więc wykluczyć, że to właśnie on jest Balrogiem Saurona w 3. serii serialu Amazon Prime. Niezależnie od tego, kim okaże się postać przemawiająca głosem Pegga, jedno wydaje się jasne: łączy ją z Sauronem wspólna przeszłość. Obaj byli nieśmiertelnymi, anielskimi istotami, mogły się już zatem znać - rzecz w tym, że Tolkien niemal w ogóle nie opisał tego, jak mogły wyglądać ich wzajemne relacje. Skoro Gandalf i Mroczny Czarodziej mają własny konflikt, a Sauron wraz ze swoim Balrogiem działają gdzie indziej, serial mógłby wykorzystać tę okazję, by pokazać nam retrospekcje z Valinoru. Byłoby to bardzo ciekawe rozwiązanie.

Więcej: móc zobaczyć, jak wyglądały relacje między Majarami, zanim Morgoth podzielił ich i przeciągnął część na swoją stronę, byłoby bardzo ekscytujące. Oczywiście taki wątek miałby więcej wspólnego z fanfikiem niż kanonem, jednak na nic więcej w tej kwestii nie możemy liczyć - i już nigdy nie będizemy mogli.

REKLAMA

PREMIERA 3. SEZONU SERIALU JUŻ 11 LISTOPADA.

Czytaj więcej w Spider's Web:

Ładowanie...