Peter Jackson wreszcie wyjaśnia, co dalej z Władcą Pierścieni

W uniwersum "Władcy Pierścieni" dużo się dzieje. Z jednej strony zbliża się premiera 3. sezonu "Pierścieni Władzy" od Prime Video, z drugiej - trwają zdjęcia do "Polowania na Golluma", którego akcja rozgrywa się równolegle do wydarzeń z pierwszej połowy "Drużyny Pierścienia". Za film odpowiada Andy Serkis. Nie tylko stanął on za kamerą produkcji, ale też powraca do roli Golluma, w którego wcielał się w trylogii Petera Jacksona.

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Już jakiś czas temu okazało się, że prócz "Polowania na Golluma" mamy dostać jeszcze jeden film aktorski z uniwersum "Władcy Pierścieni". Współautorem scenariusza do "The Shadow of the Past" jest Stephen Colbert. I to okazało się problemem. Program słynnego prezentera emitowany na należącej do Paramountu stacji CBS został w tym roku skasowany przez wyśmiewanie Donalda Trumpa.

Władca Pierścieni - co z nowym filmem?

Paramount przejął już Warner Bros. Discovery, który z kolei posiada prawa do "Władcy Pierścieni". Chwilę temu pojawiła się informacja, że nowy właściciel odkłada "The Shadow of the Past" na półkę, m.in. ze względu na zaangażowanie Stephena Colberta. Peter Jackson jednak uspokaja.

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Jak podaje Collider, podczas Sitges Film Festival w Hiszpanii Peter Jackson zdradził, jaki jest status nadchodzących filmów z uniwersum "Władcy Pierścieni":

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Mamy "The Shadow of The Past", które jest na etapie pisania scenariusza. Zdjęcia do "Polowania na Golluma" są już na wykończeniu. Zostały chyba dwa tygodnie.

"The Shadow of the Past" pomyślano jako sequel oryginalnej trylogii "Władcy Pierścieni". Akcja rozgrywa się 14 lat po śmierci Frodo Bagginsa, gdy Samwise Gamgee, Merry i Pippin wyruszają w nostalgiczną podróż, aby ponownie przejść szlaki dawnej wyprawy. W międzyczasie córka Sama odkrywa, że Wojna o PIerścień mogła zostać przegrana zanim na dobre się rozpoczęła.

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Na ten moment nie wiadomo jeszcze, kiedy mielibyśmy "The Shadow of the Past" zobaczyć. Za to "Polowanie na Golluma" ma już wyznaczoną datę premiery. Trafi do kin w grudniu 2027 roku.

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