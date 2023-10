Oprócz tego Spider-Man zaliczył gościnne występy w wielu innych animacjach. Poza krótkim cameo w „X-Men: The Animated Series” z lat 90. warto wymienić „Spider-Woman” z lat 70. oraz wydawane w drugiej dekadzie XXI w. seriale „Avengers Assemble” „Hulk and the Agents of S.M.A.S.H.”, „Marvel Disk Wars: The Avengers”, „Guardians of the Galaxy” oraz „Marvel Future Avengers”.