Szokujące odkrycie w 4. odcinku Pionka. Z tym bohaterem coś jest nie tak

SkyShowtime pokazał nowy odcinek serialu "Pionek". Debiutują one co czwartek, a do końca pozostały jeszcze tylko 2 epizody. Z każdym kolejnym rozjaśnia się coraz więcej kwestii na temat zabójstw młodych dziewczyn, za które według śledczych odpowiedzialny jest naśladowca Normana Pionka (Łukasz Simlat). Aresztowano już podejrzanego, jednak komisarz Dagmara Kocur (Weronika Książkiewicz) ma wątpliwości. Cień pada natomiast na bohatera, który do tej pory pozostawał niezauważony.

REKLAMA

W 4. odcinku serialu Pionek podejrzenia padają na Mariana Żymłę. Bohater ma coś na sumieniu

Kryjówka potencjalnego naśladowcy Normana Pionka zostaje odkryta. Bastian nie zdążył jednak nakręcić swojego materiału, ponieważ zaalarmowana przez Ankę policja zjawiła się na miejscu. Wszystko wskazuje na to, że Grzegorz Liwiec (Mirosław Haniszewski) jest w jakiś sposób powiązany z zabójstwem Michaliny i Bernadetty. Komisarz Kocur odnajduje w jego mieszkaniu wycinki z artykułów o Wampirze z Szombierek, a także zdjęcia Grzegorza z jej mężem, Marianem Żymłą (Piotr Adamczyk) oraz fotografie jej samej.

Kocur wciąż jest niepewna co do winy Grzegorza. Okazuje się bowiem, że nic do siebie nie pasuje - ani jego buty do śladów na miejscu zbrodni, ani jego zeznania o sposobie zabójstwa, ani nawet czas i miejsce, w którym znajdował się podczas morderstwa. Wygląda na to, że Grzegorz z jakiegoś powodu chce wziąć na siebie winę. Tylko dlaczego? Marian twierdzi, że Liwiec to samotnik i kobiety widzi tylko w kategoriach winy, ponieważ miał problemy z matką. Próbuje przekonać żonę, że idealnie wpasowuje się w profil mordercy i robi to zbyt nachalnie.

Dagmara Kocur wie, że jej mąż jest w jakiś sposób powiązany z Grzegorzem. I nie jest to normalna relacja pisarza i jego czytelnika. Bo o ile posiadanie jego książki nie jest jeszcze podejrzane, to zakładka w formie wspólnego zdjęcia już tak. Szczególnie w sytuacji, kiedy ten czytelnik jest podejrzany o morderstwo dwóch młodych studentek. W dodatku, kiedy przypomnimy sobie rozmowy Bastiana z Żymłą, który pracował przy sprawie Pionka i dodamy dwa do dwóch, trudno jest nie podejrzewać, że Marian może być bardziej związany z tą sprawą niż nam się wydaje.

REKLAMA

Pozostaje również kwestia Gerarda Keller (Mateusz Rozwadowski), który bardzo dobrze znał Michalinę, a sekstaśmy udowadniają, że nie była to tylko znajoma z roku. Gerard najwyraźniej wpakował się w kłopoty, czemu dowodzi przeszukanie jego pracowni do wywoływania zdjęć, ale wątpliwym jest, że to właśnie on odpowiada za zabójstwo swoich koleżanek. Kolejny odcinek z pewnością rozjaśni nam bardziej tę sprawę i będziemy mogli połączyć już większość kropek.

Zdjęcie główne: Bartosz Mrozowski/SkyShowtime.

Obserwuj nas w Google Discover

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

Ładowanie...