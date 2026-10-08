Czy będzie kontynuacja Pionka? 3. sezon jest możliwy

"Pionek" dołączył do biblioteki polskich produkcji SkyShowtime w ubiegłym miesiącu. Platforma pokazywała kolejne odcinki co tydzień, a dziś nadszedł czas, by pożegnać się z kontynuacją "Ślebody". Mimo że historia o Normalnie Pionku i tajemniczych morderstwach doczekała się finału, to wcale nie oznacza to, że Anka Serafin i Bastian Strzygoń nie pojawią się na ekranie. Serial może doczekać się kontynuacji.

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Czy Śleboda i Pionek doczekają się kontynuacji? 3. sezon może powstać

"Pionek" to adaptacja 2. tomu z serii etnokryminałów Małgorzaty i Michała Kuźmińskich. Warto podkreślić, że nie jest to 2. sezon "Ślebody" w ścisłym tego słowa znaczeniu. Obie odsłony należy traktować raczej jako kontynuacje serialu antologicznego, ponieważ koncentrują się na zupełnie innych historiach. Łączy je jednak obecność antropolożki Anki i dziennikarza Bastiana, którzy wspólnie rozwiązują zagadki kryminalne. W "Ślebodzie" na Podhalu, a w "Pionku" na Śląsku.

Maria Dębska jako Anka Serafin. Kadr z serialu "Pionek"

No dobrze, ale co w takim razie z kontynuacją "Pionka", którą umownie nazwę 3. sezonem? Czy Anka i Bastian wrócą na ekrany, aby rozgryźć nową sprawę i pomóc władzom schwytać sprawcę? W tym przypadku możemy intuicyjnie założyć, że SkyShowtime zdecyduje się nakręcić kontynuację. Nic nie zostało jeszcze oficjalnie potwierdzone, natomiast dostępne książki pozwalają nam gorąco wierzyć, że 3. sezon za jakiś czas stanie się rzeczywistością.

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Przypomnę, że seria etnokryminałów autorstwa Kuźmińskich z Anką Serafin i Bastianem Strzygoniem liczy w sumie 4 tomy. Są to: "Śleboda", "Pionek", "Kamień" i "Mara". Do tej pory mieliśmy okazję obejrzeć 2 z 4 adaptacji, czyli "Ślebodę" i "Pionka". Biorąc pod uwagę, że SkyShowtime ma jeszcze połowę niezrealizowanego materiału źródłowego, możemy spodziewać się, że serwis dostarczy widzom nie 1, a 2 kolejne sezony. Szczególnie że poprzednie odsłony na oglądalność nie mogły narzekać. Wszystko rozstrzygnie się z pewnością w niedalekiej przyszłości, a na razie widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość.

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