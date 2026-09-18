Piotr Pacek to świetny Starski. Nadaje się idealnie

"Lalka" opowiada historię najczęściej z dwóch perspektyw. Pierwsza "należy" do Stanisława Wokulskiego (Tomasz Schuchardt) - zamożnego właściciela sklepu, który wrócił do Polski. Bohater zamierza być nie tylko częścią lokalnej i nieprzychylnej mu elity, ale wywalczyć uczucie kobiety, na której punkcie ma obsesję. Tu pojawia się perspektywa numer dwa - samej zainteresowanej, Izabeli Łęckiej (Sandra Drzymalska). Młoda, rozpieszczona i przyzwyczajona do luksusu arystokratka dostrzega, że jej złota klatka zaczyna się rozpadać i próbuje zrobić wszystko, by jedyne życie, które zna, nie zostało zniszczone.

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Piotr Pacek kradnie drugi plan w Lalce. To solidna rola

Oprócz dwóch oczywistych głównych postaci, "Lalka" poświęca również czas, by zapoznać widzów z serialowymi interpretacjami innych postaci z dzieła Prusa. Mamy zatem Tomasza Łęckiego (Jacek Braciak) i jego żeglowanie po morzu napojów wysokoprocentowych, wspierającego swojego przyjaciela Rzeckiego (Dariusz Chojnacki), zawistnego barona Krzeszowskiego (Piotr Adamczyk), czy właśnie Kazimierza Starskiego, w którego wciela się Piotr Pacek. Gdy miałem sposobność przedpremierowego seansu fragmentów serialu, obecny wśród gości pokazu aktor z przekąsem i widoczną ironią określał swojego bohatera jako "bawidamka, dandysa, utracjusza, wspaniałego mężczyznę, postać bardzo pozytywną". Można powiedzieć, że rzeczywistość zweryfikowała te słowa całkiem wiernie.

Starski w interpretacji Packa to bowiem rzeczywiście, ociekający charyzmą facet, który oprócz bogatego dorobku matrymonialnego, ma na twarzy wypisaną śliskość i moralną giętkość. Zwłaszcza po jednej z wymian zdań widać, że to postać, która jest równie mocno przyzwyczajona do luksusu, co zadłużona. Doskonale dysponuje pieniędzmi, ale niekoniecznie własnymi. Zwłaszcza na początku serialu widzimy, jak w relacji z Wokulskim pełni rolę nieformalnego łącznika z rodziną Łęckich. Nie jest jednak osobą godną jakiegokolwiek zaufania - jest blisko z Izabelą, za plecami Wokulskiego wykazuje wobec niego wyraźną pogardę i poczucie klasowej wyższości.

Piotrowi Packowi pokazywanie osobowości Starskiego przychodzi łatwo i dobrze, ale czy ktoś jest tym zaskoczony? Młody aktor od jakiegoś czasu jest obecny w świecie polskich seriali (i nie tylko) - jednym z jego pierwszych większych tytułów był np. "Król", a z Netfliksem pierwszy raz związał się w 2022 roku, biorąc udział w "Grach rodzinnych". Z czasem filmografia Packa zaczęła się istotnie powiększać - w tym samym roku zagrał w netfliksowskim "Jeszcze przed świętami", następnie w "Na twoim miejscu", 2. sezonie "Sexify", w którym spotkał się z Sandrą Drzymalską, swoją serialową kuzynką.

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Niewątpliwie przełomowym momentem dla Piotra Packa była jego pierwsza współpraca z Pawłem Maśloną w 2023 roku. Wówczas aktor na wielkim ekranie wcielił się w Stanisława Duchnowskiego, jedną z ważnych postaci filmu "Kos", demonicznego szlachcica, który próbuje nie dopuścić do tego, by po śmierci ojca, jego nieślubny syn-bękart otrzymał cokolwiek w spadku. Pacek stworzył tam brutalną, naprawdę przerażającą, absurdalną i jednocześnie daleką od kreskówkowej, kreację. Uczciwie przyznam, że to właśnie tam osobiście pierwszy raz pomyślałem o Piotrze Packu jako aktorze, który jest objawieniem.

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Póki co, mam wrażenie, że kariera Packa skupia się nie tyle na budowaniu własnej marki, co na byciu widoczną częścią dobrych projektów. To skuteczna metoda, bowiem faktycznie, aktorowi udaje się zaistnieć nawet, jeśli nie odgrywa kluczowej roli. W "Ślebodzie" udanie wcielał się w komisarza Jędrka Chowańca, mogliśmy go zobaczyć w "Spadku", "Czarnej śmierci", "Przesmyku", czy niedawnym "Proud". Kibicuję, by niezmiennie podtrzymywał ten balans pomiędzy jakością a ilością - na razie mu to znakomicie wychodzi.

Lalka - obsada serialu

Tomasz Schuchardt jako Stanisław Wokulski

Sandra Drzymalska jako Izabela Łęcka

Dariusz Chojnacki jako Ignacy Rzecki

Piotr Pacek jako Kazimierz Starski

Jacek Braciak jako Tomasz Łęcki

Julia Wyszyńska jako Florentyna

Magdalena Cielecka jako Kazimiera Wąsowska

Piotr Adamczyk jako baron Krzeszowski

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Adam Kudyba Redaktor W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.