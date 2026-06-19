Co oznacza słowo "torta" na TikToku? To szkodliwa moda

TikTok jest medium społecznościowym, gdzie właściwie nie ma żadnych granic. Korzystają z niego przede wszystkim młodzi użytkownicym, którzy nierzadko - świadomie lub po prostu ślepo podążając za kolejnym trendem - publikują tam treści krzywdzące. W ostatnim czasie niezwykle popularnymi filmikami są te, które zawierają w sobie słowo "torta". Określenia kierowanego do kobiet używa się w obraźliwym kontekście. Co ono oznacza?

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Torta - co to jest? Słowo obraża dziewczyny i kobiety na TikToku

Samo słowo "torta" nie jest niczym obraźliwym, jeśli używa się go w odpowiednim kontekście. Jako hiszpańskie słowo w Hiszpanii, Argentynie lub Chile oznacza ciasto, placek. W Meksyku czy Gwatemali słowem "torta": określa się natomiast kanapkę z bułki bolillo z mięsem, serem i surówką. Włosi "tortą" nazywają słodki wypiek. Jak można się domyśleć, hiszpańsko- i włoskojęzyczne określenia nie mają nic wspólnego z tym, co mają na myśli użytkownicy TikToka, gdy stosują to słowo.

W młodzieżowym slangu "torta" jest wyrazem bodyshamingu i oznacza dziewczynę lub kobietę o pełniejszych kształtach. Stygmatyzujące i seksistowskie określenie używane jest jako obelga w kierunku przedstawicielek płci żeńskiej, których figura odbiega od kanonu piękna (czyli nie jest smukła). Miejski słownik slangu i mowy potocznej podaje dużo bardziej bezpośrednią definicję "torty" - na stronie można przeczytać, że słowem tym określa się kobiety "o dużych gabarytach, wielkich tłustych pośladkach oraz piersiach i pulchnej budowie ciała". Autorzy definicji dodają, że sylwetka takiej kobiety "przypomina kręgiel, bądź napompowany ponton".

"Torta" dotarła do Polski stosunkowo niedawno. Wcześniej słowa używali już Amerykanie, którzy nazywali w ten sposób kobiety latynoskiego pochodzenia o pełniejszych kształtach. Ale zarówno za oceanem, jak i w naszym kraju określenia używa się w pogardliwy sposób. Na rodzimym TikToku powstaje np. sporo filmików w formie sond ulicznych, które jeszcze bardziej propagują to sformułowanie. I choć niektórzy uznają to za kolejne młodzieżowe słowo, takie jak skibidi, sigma, 67 czy szponcić, to jednak niesie ono za sobą dużo większy ładunek emocjonalny. Wystarczy spojrzeć na filmiki użytkowników.

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Tego rodzaju stygmatyzowanie dziewcząt i kobiet może nieść negatywne skutki. Oprócz tego, że jest po prostu krzywdzące dla osób o pełniejszych kształtach, to z pozoru niewinne filmiki wzmacniają kulturę krytykowania innych sylwetek i są przejawem bodyshamingu. Nazywanie dziewczyny "tortą" nie tylko może krzywdzić adresatkę tego określenia, ale również zakrzywiać rzeczywistość chłopcom i mężczyznom, którzy uznają inną figurę za odstępstwo od normy, co oczywiście nie jest prawdą. Miejmy nadzieję, że ten szkodliwy trend zniknie z TikToka tak szybko jak się pojawił.

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Anna Bortniak Redaktor Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.