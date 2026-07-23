Koncert Pitbulla. PGE Narodowy z ważnym komunikatem

Pitbull wrócił do Polski. W ubiegłym roku artysta zagrał na krakowskiej Tauron Arenie, a niedługo później Mr. Worldwide ogłosił, że wystąpi w Warszawie na PGE Narodowym 23 lipca 2026 roku. Oznacza to, że już dzisiaj fani będą mogli wziąć udział w niezapomnianym widowisku na warszawskim stadionie.

Ostatnie tygodnie pod względem pogody nas jednak nie rozpieszczają - lipiec naznaczony jest ulewnymi deszczami. W związku z tym PGE Narodowy wystosował komunikat, aby uczulić uczestników dzisiejszego koncertu na niesprzyjające warunki atmosferyczne.

PGE Narodowy z ważnym komunikatem przed koncertem Pitbulla. Dach stadionu nie zostanie zamknięty, mimo deszczu

"Bez względu na pogodę - energia największej imprezy tego roku pozostanie na najwyższym poziomie!" - czytamy na profilu PGE Narodowego w mediach społecznościowych. We wpisie organizator zaapelował, aby uczestnicy sprawdzili prognozę pogody i ubrali się na koncert odpowiednio do warunków atmosferycznych. Zapowiedział również, że, mimo prawdopodobnej ulewy, dach obiektu nie zostanie zamknięty:

Drodzy Goście! Jeśli wybieracie się dziś na koncert Pitbulla, pamiętajcie, aby dostosować ubiór do prognozowanej pogody. Przypominamy, że podczas koncertu dach PGE Narodowego pozostanie otwarty. To wymóg wynikający z decyzji Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - podczas wydarzeń, w których na płycie boiska przebywa ponad 17 tysięcy osób, dach musi pozostać otwarty. To rozwiązanie podyktowane jest względami bezpieczeństwa.

Komunikat PGE Narodowego przed koncertem Pitbulla

Bramy zostaną otwarte o godzinie 16:30. O 19:30 na scenie wystąpi Lil Jon, a niecałą godzinę później - DJ Laz. Występ Pitbulla rozpocznie się o godzinie 20:45.

Koncert Pitbulla w Warszawie nie będzie w tym roku jedynym w Polsce - 27 listopada fani będą mogli uczestniczyć na występie w Atlas Arenie w Łodzi, a kilka dni później, 3 grudnia, odbędzie się koncert na Ergo Arenie w Trójmieście.

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