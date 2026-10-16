Prime Video robi wielki serial fantasy. Książka ma miliony czytelników

„Fourth Wing. Czwarte Skrzydło” Rebekki Yarros to pierwszy tom cyklu „Empireum”, który stał się jednym z największych fenomenów współczesnego romantasy, czyli połączenia fantasy i romansu. Książka ukazała się w maju 2023 r. i błyskawicznie zdobyła popularność, między innymi dzięki społeczności BookToka. Jej znaki rozpoznawcze to przede wszystkim smoki, brutalna szkoła wojskowa, walka o przetrwanie, intrygi polityczne oraz, wiadomo, romans rozwijający się między bohaterami, którzy początkowo koniecznie muszą stać po przeciwnych stronach. Jest to zatem fantasy nastawione nie tylko na epickość i worldbuilding, ale też na silne emocje, napięcia między postaciami.

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Główną bohaterką jest dwudziestoletnia Violet Sorrengail, która od zawsze chciała zostać skrybą - zajmować się książkami oraz historią. Jej matka, wysoko postawiona generał, ma jednak wobec niej inne plany i zmusza ją do rozpoczęcia szkolenia w Kolegium Wojennym w Basgiath, gdzie kandydaci przygotowują się do zostania jeźdźcami smoków - elitą królestwa Navarre. Problem w tym, że Violet jest drobna, ma kruche stawy i słabsze ciało niż większość rówieśników, a szkolenie przypomina brutalną selekcję, w której śmierć jest codziennością. Kandydaci muszą nie tylko przetrwać mordercze próby i zdobyć przychylność smoków, ale też mierzyć się z rywalizacją, niechęcią, nieuczciwością, własnymi słabościami. W Basgiath obowiązuje prosta zasada: albo ukończysz szkolenie, albo zginiesz.

Drugą kluczową postacią jest Xaden Riorson, tajemniczy i budzący postrach starszy kadet, który dowodzi jednym ze skrzydeł jeźdźców. Jest potomkiem buntowników, a jego pochodzenie sprawia, że ma powody, by nie ufać rodzinie Violet. Relacja między nimi rozwija się według popularnego w romantasy schematu enemies to lovers: od wzajemnej nieufności i wrogości do coraz silniejszej fascynacji. Romans stanowi istotną część historii, ale nie wyczerpuje jej tematyki - w tle mamy m.in. zagrożenie wojną.

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A wkrótce będziemy mogli prześledzić ją na ekranach telewizorów.

Fourth Wing - obsadzono główne role w adaptacji fantasy od Amazona

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Amazon MGM Studios zamówiło realizację serialu w tym roku, ale projekt rozwijano już od października 2023. Za produkcję - wraz z Amazonem - odpowiadają trzy firmy: Kilter Films, Outlier Society i Premeditated Productions. To bardzo ważny projekt dla platformy, która sięga po rozpoznawalną markę z ogromną bazą zaangażowanych czytelników.

Teraz poznaliśmy nazwiska odtwórców głównych ról. Esther McGregor zagra Violet, a Emilio Sakraya wcieli się w Xadena. McGregor występowała wcześniej między innymi w serialu „We Were Liars” Amazona, a wśród nadchodzących projektów z jej udziałem jest m.in. „Life Is Strange”. Sakraya ma na koncie role w produkcjach „Warrior Nun”, „Plemiona Europy” i „Those About to Die”. Aktor wystąpi także w 3. sezonie „One Piece” Netfliksa.

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Za adaptacę odpowiada Meredith Averill, scenarzystka i producentka znana z pracy przy „Nawiedzonym domu na wzgórzu”, „Locke & Key” oraz „Wednesday”. Pełni funkcję showrunnerki - nadzorujące całość produkcji i jej kierunek kreatywny. Pierwszy odcinek wyreżyseruje Lisa Joy, współtwórczyni „Westworld”, która będzie również producentką wykonawczą. Wśród producentów znaleźli się także Jonathan Nolan i Athena Wickham z Kilter Films, Michael B. Jordan i Elizabeth Raposo z Outlier Society oraz Liz Pelletier i Sherryl Clark z Premeditated Productions. Co istotne, autorka Rebecca Yarros również jest producentką wykonawczą adaptacji, dzięki czemu uczestniczy w przenoszeniu własnego świata na ekran.

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Michael B. Jordan zapowiadał, że twórcy chcą przygotować serial, który spełni oczekiwania fanów książek, ale jednocześnie ich zaskoczy. Sama Yarros wyrażała zaufanie do zespołu odpowiedzialnego za produkcję. Na tym etapie nie ujawniono jednak szczegółów dotyczących scenariusza, liczby odcinków ani tego, jak dokładnie zostaną rozłożone poszczególne wątki powieści. Nie znamy również daty premiery, harmonogramu zdjęć ani pozostałej obsady.

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