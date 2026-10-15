Widzowie Prime Video w niebie, bo wróciło ulubione fantasy. Reacher pokonany
Uwielbiany serial fantasy powrócił z nowym sezonem. Użytkownicy Prime Video nie mogli się go doczekać. Jest takim hitem, że w dobę po swojej premierze przebił "Reachera". To właśnie go subskrybenci platformy Amazona oglądają chętniej.
Weźmy tutaj pod uwagę, że "Reacher" w topce najpopularniejszych seriali dostępnych na Prime Video już się nabył. I to bardzo wysoko. Jeszcze chwilę po zakończeniu 4. sezonu zajmował pierwsze miejsce zestawienia. Potem zajął je jego spin-off, "Neagley", która wpadła na platformę Amazona wraz z ostatnim odcinkiem hitowego serialu akcji. I tak obydwoje sobie rządzili w serwisie.
To się skończyło w zeszłym tygodniu, po pojawieniu się "Carrie". Obecnie to najnowsza adaptacja debiutu Stephena Kinga zajmuje pierwsze miejsce w topce najpopularniejszych seriali dostępnych na Prime Video w naszym kraju. Do tej pory "Neagley" i "Reacher" zajmowali kolejno drugą i trzecią pozycję. A teraz zostali rozdzieleni.
Helluva Boss - opinie o nowym fantasy Prime Video
Przed "Reacherem", a za "Neagley", dokładnie na trzecim miejscu topki najpopularniejszych seriali dostępnych na Prime Video w naszym kraju znajduje się "Helluva Boss". Wczoraj, 14 października fantasy z diabłami, prowadzącymi własną agencję zabójców, powróciło na platformę Amazona z 3. sezonem. Nic dziwnego, że rodzimi fani od razu rzucili się na nowe odcinki animacji dla dorosłych. Są świetne. Tak przynajmniej twierdzą zagraniczni widzowie.
Tak jest! Pierwsze trzy odcinki 3. sezonu "Helluva Boys" są cholernie niesamowite! Kocham ten serial tak bardzo! Dużo się śmiałem, a teraz boli mnie serce! Ale jestem gotowy na dalszą część tej ostrej jazdy
Cholera, pierwsze trzy odcinki 3. sezonu "Helluva Boss" już wyszły, a ja oszalałam na ich punkcie
W każdym razie 3. sezon "Helluva Boss" jest niesamowity
- czytamy na X (dawny Twitter).
Warto zauważyć, że 3. sezon "Helluva Boss" dopiero się rozkręca. Pierwsze trzy odcinki, które wczoraj pojawiły się na Prime Video, to początek przygody z serialem. Kolejne epizody będą debiutować na platformie Amazona w nadchodzące środy. Jeśli uda się utrzymać dotychczasowy poziom, zapewnią nam piekielnie dobrą zabawę.
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