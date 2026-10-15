Widzowie Prime Video w niebie, bo wróciło ulubione fantasy. Reacher pokonany

Weźmy tutaj pod uwagę, że "Reacher" w topce najpopularniejszych seriali dostępnych na Prime Video już się nabył. I to bardzo wysoko. Jeszcze chwilę po zakończeniu 4. sezonu zajmował pierwsze miejsce zestawienia. Potem zajął je jego spin-off, "Neagley", która wpadła na platformę Amazona wraz z ostatnim odcinkiem hitowego serialu akcji. I tak obydwoje sobie rządzili w serwisie.

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To się skończyło w zeszłym tygodniu, po pojawieniu się "Carrie". Obecnie to najnowsza adaptacja debiutu Stephena Kinga zajmuje pierwsze miejsce w topce najpopularniejszych seriali dostępnych na Prime Video w naszym kraju. Do tej pory "Neagley" i "Reacher" zajmowali kolejno drugą i trzecią pozycję. A teraz zostali rozdzieleni.

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Helluva Boss - opinie o nowym fantasy Prime Video

Przed "Reacherem", a za "Neagley", dokładnie na trzecim miejscu topki najpopularniejszych seriali dostępnych na Prime Video w naszym kraju znajduje się "Helluva Boss". Wczoraj, 14 października fantasy z diabłami, prowadzącymi własną agencję zabójców, powróciło na platformę Amazona z 3. sezonem. Nic dziwnego, że rodzimi fani od razu rzucili się na nowe odcinki animacji dla dorosłych. Są świetne. Tak przynajmniej twierdzą zagraniczni widzowie.

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Tak jest! Pierwsze trzy odcinki 3. sezonu "Helluva Boys" są cholernie niesamowite! Kocham ten serial tak bardzo! Dużo się śmiałem, a teraz boli mnie serce! Ale jestem gotowy na dalszą część tej ostrej jazdy



Cholera, pierwsze trzy odcinki 3. sezonu "Helluva Boss" już wyszły, a ja oszalałam na ich punkcie



W każdym razie 3. sezon "Helluva Boss" jest niesamowity - czytamy na X (dawny Twitter).

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Warto zauważyć, że 3. sezon "Helluva Boss" dopiero się rozkręca. Pierwsze trzy odcinki, które wczoraj pojawiły się na Prime Video, to początek przygody z serialem. Kolejne epizody będą debiutować na platformie Amazona w nadchodzące środy. Jeśli uda się utrzymać dotychczasowy poziom, zapewnią nam piekielnie dobrą zabawę.

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