Backrooms pojawi się w Prime Video. Nareszcie bez opłat

W 2026 r. na wielkich ekranach pojawiły się dwa horrory autorstwa youtuberów, dzięki którym widzowie mogli poznać kino grozy z zupełnie innej strony. Mowa o "Obsesji" Curry'ego Barkera oraz "Backrooms. Bez wyjścia" Kane'a Parsonsa. Młodzi filmowcy stworzyli produkcje, które podbiły serca miłośników przerażających tytułów, dzięki czemu przy śmiesznie niskich budżetach udało im się zarobić absurdalnie wysokie kwoty.

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Horror Parsonsa pierwotnie można było obejrzeć w kinach w wersji standardowej, lecz od końca lipca pojawił się on na wielkich ekranach również w wersji rozszerzonej, która zawierała 15 minut dodatkowego materiału. Nieco później trafił on do VOD, dzięki czemu można było obejrzeć go w domu w opcji wypożyczenia. Jeszcze w tym miesiącu ma się to zmienić - Prime Video wyznaczyło już bowiem dzień, w którym "Backrooms. Bez wyjścia" pojawi się w serwisie w opcji abonamentu.

Backrooms. Bez wyjścia - kiedy premiera w Prime Video?

"Backrooms. Bez wyjścia" zadebiutuje w Prime Video 28 października. Taka informacja pojawiła się na stronie Prime Video. Oznacza to, że produkcja pojawi się w ofercie serwisu od Amazona niecałe 5 miesięcy od daty kinowej premiery.

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Kadr z filmu "Backrooms. Bez wyjścia"

Sukces "Backrooms. Bez wyjścia" jest szczególnie godny podziwu, ponieważ Parsons nakręcił film w wieku zaledwie 20 lat. Co więcej, budżet na produkcję wynosił zaledwie 10 mln dol., a produkcja do tej pory zarobiła na całym świecie 330 mln dol. W związku z tym reżyser zapowiedział, że wcale nie kończy ze światem "Backrooms". Wiadomo już, że marzeniem Parsonsa jest nakręcenie serialu limitowanego, jednak na ten moment nie ujawnił on bardziej szczegółowych informacji.

Fabuła "Backrooms" koncentruje się na Clarku (Chiwetel Ejiofor), który w podziemiach swojego sklepu odkrywa przejście do plątaniny niekończących się korytarzy. Kiedy opowiada o tym swojej terapeutce (Renate Reinsve), kobieta dochodzi do wniosku, że Clark ma omamy, a jego stan psychiczny zaczyna się pogarszać. Gdy mężczyzna znika, terapeutka postanawia odkryć, co się z nim stało. Tym sposobem trafia do niepokojącej rzeczywistości.

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