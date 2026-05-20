Jakie platformy streamingowe są dostępne w Plusie i Polsat Box? Sprawdzamy

Nieco ponad miesiąc temu Plus i Polsat Box poinformowały o powstaniu nowej oferty w postaci tzw. pakietu streamingowego. Na ofertę składa się dostęp do kilku najważniejszych, najbardziej rozchwytywanych przez użytkowników, globalnych platform streamingowych. Trzeba przyznać, że zarówno na poziomie jakościowym, jak i cenowym, to, co proponują wspólnie Polsat Box i Plus, jawi się jako naprawdę korzystna opcja. Przedstawiamy szczegóły.

Plus i Polsat Box - pakiet streamingowy. Oferta i cena

Połączone siły Plusa i Polsat Box dzięki swojej aktualnej ofercie z łatwością wysuwają się na prowadzenie, jeśli chodzi o atrakcyjność jakościową i cenową. Wcześniej w jej ramach oferowano dostęp do Disney+, HBO Max i SkyShowtime - już wówczas był to silny skład. Teraz mamy już "Wielką Piątkę" - do tego grona dołączyły bowiem Apple TV oraz Amazon Prime. Każda z tych platform to absolutny siłacz świata streamingu, dysponujący nie tylko głośnymi tytułami na licencji, ale również własnymi, oryginalnymi tytułami, często z udziałem twórców zaliczających się do reżyserskiej i aktorskiej ekstraklasy.

Ta sytuacja sprawia, że operatorzy zamiast bogactwa wyboru mają jeszcze większe bogactwo wyboru. A korzysta na tym widz, bo i cenowo oferta Plusa i Polsat Box jest kusząca.

Pakiety streamingowe w Plusie i Polsat Box wraz z cenami:

Pakiet 2 streamingów (do wyboru dwa z puli: HBO Max, Apple TV, Disney+, SkyShowtime + dodatkowo w Plusie: Polsat Box Go Premium i Polsat Box Go Sport) - 40 zł/mies.

(do wyboru dwa z puli: HBO Max, Apple TV, Disney+, SkyShowtime + dodatkowo w Plusie: Polsat Box Go Premium i Polsat Box Go Sport) - 40 zł/mies. Pakiet 3 streamingów (Amazon Prime, Apple TV i SkyShowtime) - 40 zł/mies.

(Amazon Prime, Apple TV i SkyShowtime) - 40 zł/mies. Pakiet 3 streamingów + pakiet 2 streamingów - 80 zł/mies.

Oprócz wspomnianych pakietów, w ofercie znajduje się również możliwość skorzystania wyłącznie z jednego z pięciu serwisów: Disney+, SkyShowtime, Apple TV, HBO Max i Polsat Box Go, w Plusie dostępnym w postaci pakietów: Polsat Box Go Premium i Polsat Box Go Sport. W takim wypadku cena wynosi 25 zł/mies.

Platformy streamingowe z oferty Plusa i Polsat Box - co obejrzeć?

Amazon Prime

Streaming bezpośrednio powiązany z Amazonem oraz studiem Amazon MGM, którego produkcje regularnie trafiają do oferty serwisu. Wśród najgorętszych hitów dostępnych do obejrzenia na tej platformie znajdziemy wiele złota.



W tym seriale: The Boys, Reacher, Fallout, Niezwyciężony, Supernatural, The Expanse

I genialne filmy: Urodzony rabuś, Crime 101, Piep*zyć Mickiewicza 3, Na noże, Życie Chucka, Konklawe



Poza pakietami Plusa i Polsat Box miesięczna subskrypcja kosztuje 15,50 zł, a roczna 69 zł.

Disney+

Jak nietrudno się domyślić, tu mamy do czynienia ze streamingiem spod znaku Myszki Miki. Ma on dość szeroki zasięg: pod parasolem Disney+ znajdziemy produkcje z wielu ważnych dla kina uniwersów, mowa m.in. o Marvelu czy Star Wars.



Polecane seriale: Daredevil: Odrodzenie, Mandalorian, The Testaments, Hoży doktorzy, Breslau, The Punisher

Świetne filmy: Punisher: Ostatnie starcie, Pomocy, Diabeł ubiera się u Prady, Avengers: Endgame, Gwiezdne wojny: Zemsta Sithów, Predator: Badlands



Poza pakietami Plusa i Polsat Box miesięczna subskrypcja kosztuje miesięczna w pakiecie standardowym kosztuje 34,99 zł, a roczna 349,90 zł.

Apple TV

Jeden z młodszych streamingów spośród wszystkich światowych graczy, powstały zaledwie 7 lat temu. Nie zmienia to jednak faktu, że swoim bogactwem dobrych filmów i seriali dorównuje, a zaryzykowałbym nawet, że czasem przebija, konkurencję.



Polecane seriale: Ted Lasso, Rozdzielenie, Studio, Kulawe konie, Czarny ptak, Terapia bez trzymanki

Dobre filmy: F1: Film, Napoleon, Czas krwawego księżyca, Eternity. Wybieram ciebie, Skutki uboczne, Zaginiony autokar



Poza pakietami Plusa i Polsat Box miesięczna subskrypcja kosztuje 34,99 zł.

SkyShowtime

Kolejny z grona najważniejszych streamingów, który ostatnimi czasy zdaje się stawiać przede wszystkim na seriale, trzymając przy tym jakość, jeśli chodzi o sprowadzanie filmowych tytułów.



Mocne seriale: Yellowstone, The Madison, Ted, Strefa gangsterów, Marshals: Historia z Yellowstone, Under Salt Marsh

I filmy: Mission: Impossible - The Final Reckoning, Szpiedzy, Mumia (seria), Nikt 2, Wielki mur, Truman Show



Poza pakietami Plusa i Polsat Box miesięczna subskrypcja kosztuje w opcji bez reklam 34,99 zł, a roczna 198,99 zł.

HBO Max

latforma, która działa w myśl zasady: "twórz świetne seriale i sprowadzaj solidne filmy". Dzięki połączeniu HBO Max z Warner Bros. produkcje dystrybuowane przez studio prędzej lądują właśnie w tym serwisie, co znacząco wpływa na wzmocnienie bogactwa jego oferty.



Dobre seriale: The Pitt, Euforia, Stamtąd, Chętni na seks, Rooster, Grupa zadaniowa

Kinowe hity: Wichrowe Wzgórza (2026), Materialiści, Superman, Teściowie (trylogia), Zniknięcia, 28 lat później



Poza pakietami Plusa i Polsat Box miesięczna subskrypcja kosztuje (podstawowy pakiet) 29,99 zł, a roczna 299,99 zł.

Polsat Box Go

Serwis streamingowy, do którego dostęp mają klienci Polsat Box, zgodnie z zawartością swojego pakietu telewizyjnego. Im wyższy pakiet, tym więcej treści dostępnych w serwisie. Z kolei klienci Plusa mogą wybrać pakiety Polsat Box Go Premium lub Polsat Box Go Sport.



Seriale: Policjantki i Policjanci, Matlock, Purpurowe rzeki, 911, Inspektor Ricciardi, Nędznicy

Nowości filmowe: Road House, Wartość sentymentalna, Głos Hind Rajab, Pillion, Skażenie

Źródło logotypu Polsat Box: biuro prasowe Polsatu

Adam Kudyba 20.05.2026 16:11

