REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

Jakie platformy streamingowe są dostępne w Plusie i Polsat Box? Sprawdzamy

Plus i Polsat Box rozszerzyły ofertę platform streamingowych. Dzięki temu powstały nowe pakiety, które pozwalają zaoszczędzić trochę grosza.

Adam Kudyba
oferta plus polsat box
REKLAMA

Nieco ponad miesiąc temu Plus i Polsat Box poinformowały o powstaniu nowej oferty w postaci tzw. pakietu streamingowego. Na ofertę składa się dostęp do kilku najważniejszych, najbardziej rozchwytywanych przez użytkowników, globalnych platform streamingowych. Trzeba przyznać, że zarówno na poziomie jakościowym, jak i cenowym, to, co proponują wspólnie Polsat Box i Plus, jawi się jako naprawdę korzystna opcja. Przedstawiamy szczegóły.

REKLAMA

Plus i Polsat Box - pakiet streamingowy. Oferta i cena

Połączone siły Plusa i Polsat Box dzięki swojej aktualnej ofercie z łatwością wysuwają się na prowadzenie, jeśli chodzi o atrakcyjność jakościową i cenową. Wcześniej w jej ramach oferowano dostęp do Disney+, HBO Max i SkyShowtime - już wówczas był to silny skład. Teraz mamy już "Wielką Piątkę" - do tego grona dołączyły bowiem Apple TV oraz Amazon Prime. Każda z tych platform to absolutny siłacz świata streamingu, dysponujący nie tylko głośnymi tytułami na licencji, ale również własnymi, oryginalnymi tytułami, często z udziałem twórców zaliczających się do reżyserskiej i aktorskiej ekstraklasy.

Ta sytuacja sprawia, że operatorzy zamiast bogactwa wyboru mają jeszcze większe bogactwo wyboru. A korzysta na tym widz, bo i cenowo oferta Plusa i Polsat Box jest kusząca.

Pakiety streamingowe w Plusie i Polsat Box wraz z cenami:

  • Pakiet 2 streamingów (do wyboru dwa z puli: HBO Max, Apple TV, Disney+, SkyShowtime + dodatkowo w Plusie: Polsat Box Go Premium i Polsat Box Go Sport) - 40 zł/mies.
  • Pakiet 3 streamingów (Amazon Prime, Apple TV i SkyShowtime) - 40 zł/mies.
  • Pakiet 3 streamingów + pakiet 2 streamingów - 80 zł/mies.

Oprócz wspomnianych pakietów, w ofercie znajduje się również możliwość skorzystania wyłącznie z jednego z pięciu serwisów: Disney+, SkyShowtime, Apple TV, HBO Max i Polsat Box Go, w Plusie dostępnym w postaci pakietów: Polsat Box Go Premium i Polsat Box Go Sport. W takim wypadku cena wynosi 25 zł/mies.

REKLAMA

Platformy streamingowe z oferty Plusa i Polsat Box - co obejrzeć?

Amazon Prime

Streaming bezpośrednio powiązany z Amazonem oraz studiem Amazon MGM, którego produkcje regularnie trafiają do oferty serwisu. Wśród najgorętszych hitów dostępnych do obejrzenia na tej platformie znajdziemy wiele złota.

W tym seriale: The Boys, Reacher, Fallout, Niezwyciężony, Supernatural, The Expanse
I genialne filmy: Urodzony rabuś, Crime 101, Piep*zyć Mickiewicza 3, Na noże, Życie Chucka, Konklawe

Poza pakietami Plusa i Polsat Box miesięczna subskrypcja kosztuje 15,50 zł, a roczna 69 zł.

REKLAMA

Disney+

Jak nietrudno się domyślić, tu mamy do czynienia ze streamingiem spod znaku Myszki Miki. Ma on dość szeroki zasięg: pod parasolem Disney+ znajdziemy produkcje z wielu ważnych dla kina uniwersów, mowa m.in. o Marvelu czy Star Wars.

Polecane seriale: Daredevil: Odrodzenie, Mandalorian, The Testaments, Hoży doktorzy, Breslau, The Punisher
Świetne filmy: Punisher: Ostatnie starcie, Pomocy, Diabeł ubiera się u Prady, Avengers: Endgame, Gwiezdne wojny: Zemsta Sithów, Predator: Badlands

Poza pakietami Plusa i Polsat Box miesięczna subskrypcja kosztuje miesięczna w pakiecie standardowym kosztuje 34,99 zł, a roczna 349,90 zł.

REKLAMA

Apple TV

Jeden z młodszych streamingów spośród wszystkich światowych graczy, powstały zaledwie 7 lat temu. Nie zmienia to jednak faktu, że swoim bogactwem dobrych filmów i seriali dorównuje, a zaryzykowałbym nawet, że czasem przebija, konkurencję.

Polecane seriale: Ted Lasso, Rozdzielenie, Studio, Kulawe konie, Czarny ptak, Terapia bez trzymanki
Dobre filmy: F1: Film, Napoleon, Czas krwawego księżyca, Eternity. Wybieram ciebie, Skutki uboczne, Zaginiony autokar

Poza pakietami Plusa i Polsat Box miesięczna subskrypcja kosztuje 34,99 zł.

SkyShowtime

Kolejny z grona najważniejszych streamingów, który ostatnimi czasy zdaje się stawiać przede wszystkim na seriale, trzymając przy tym jakość, jeśli chodzi o sprowadzanie filmowych tytułów.

Mocne seriale: Yellowstone, The Madison, Ted, Strefa gangsterów, Marshals: Historia z Yellowstone, Under Salt Marsh
I filmy: Mission: Impossible - The Final Reckoning, Szpiedzy, Mumia (seria), Nikt 2, Wielki mur, Truman Show

Poza pakietami Plusa i Polsat Box miesięczna subskrypcja kosztuje w opcji bez reklam 34,99 zł, a roczna 198,99 zł.

REKLAMA

HBO Max

latforma, która działa w myśl zasady: "twórz świetne seriale i sprowadzaj solidne filmy". Dzięki połączeniu HBO Max z Warner Bros. produkcje dystrybuowane przez studio prędzej lądują właśnie w tym serwisie, co znacząco wpływa na wzmocnienie bogactwa jego oferty.

Dobre seriale: The Pitt, Euforia, Stamtąd, Chętni na seks, Rooster, Grupa zadaniowa
Kinowe hity: Wichrowe Wzgórza (2026), Materialiści, Superman, Teściowie (trylogia), Zniknięcia, 28 lat później

Poza pakietami Plusa i Polsat Box miesięczna subskrypcja kosztuje (podstawowy pakiet) 29,99 zł, a roczna 299,99 zł.

REKLAMA

Polsat Box Go

Serwis streamingowy, do którego dostęp mają klienci Polsat Box, zgodnie z zawartością swojego pakietu telewizyjnego. Im wyższy pakiet, tym więcej treści dostępnych w serwisie. Z kolei klienci Plusa mogą wybrać pakiety Polsat Box Go Premium lub Polsat Box Go Sport.

Seriale: Policjantki i Policjanci, Matlock, Purpurowe rzeki, 911, Inspektor Ricciardi, Nędznicy
Nowości filmowe: Road House, Wartość sentymentalna, Głos Hind Rajab, Pillion, Skażenie

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover

Czytaj więcej na Spider's Web:

REKLAMA

Źródło logotypu Polsat Box: biuro prasowe Polsatu

REKLAMA
Adam Kudyba
20.05.2026 16:11
Tagi: Polsat Box Go
REKLAMA
Najnowsze
15:51
Czy będzie 6. sezon The Boys? 5. odsłona już w całości na Prime Video
Aktualizacja: 2026-05-20T15:51:00+02:00
15:36
Kanał Zero TV rozpoczął nadawanie. Gdzie go obejrzeć?
Aktualizacja: 2026-05-20T15:36:20+02:00
14:13
Czy finał The Boys ma scenę po napisach? To trzeba zobaczyć
Aktualizacja: 2026-05-20T14:13:48+02:00
14:06
Olgą Tokarczuk pod ścianą. Noblistka wreszcie zabrała głos
Aktualizacja: 2026-05-20T14:06:36+02:00
12:32
To nie koniec Love is Blind Polska. Będzie odcinek specjalny
Aktualizacja: 2026-05-20T12:32:20+02:00
12:10
Opinie o nowym Punisherze są niepoważne. Oglądaliśmy to samo?
Aktualizacja: 2026-05-20T12:10:35+02:00
10:36
Więcej Władcy Pierścieni. Peter Jackson ma dobre wieści
Aktualizacja: 2026-05-20T10:36:52+02:00
10:12
Rick i Morty trafią do kin. Jedna decyzja i jestem kupiony
Aktualizacja: 2026-05-20T10:12:05+02:00
9:09
HBO Max odpala nową serię. Na start: Harry Potter i Gra o tron
Aktualizacja: 2026-05-20T09:09:50+02:00
8:52
Czy to film do kotleta? Jack Ryan: Wojna duchów - recenzja
Aktualizacja: 2026-05-20T08:52:50+02:00
19:33
Kradzież Damy z gronostajem, którą da się oglądać. Polacy zrobili to lepiej
Aktualizacja: 2026-05-19T19:33:00+02:00
18:46
Czy Mackenzie Shirilla celowo spowodowała wypadek? True crime Netfliksa sprawdza
Aktualizacja: 2026-05-19T18:46:00+02:00
18:04
Te pary z Love is Blind Polska to pewniaki. Kto weźmie ślub w finale?
Aktualizacja: 2026-05-19T18:04:00+02:00
17:33
Hokeiści z Off Campus o trudnym dniu na planie. Te sceny kręcili 15 godzin
Aktualizacja: 2026-05-19T17:33:44+02:00
15:17
Serial ze świata Gry o tron miał być skasowany. Aktor jednak zmienił zdanie
Aktualizacja: 2026-05-19T15:17:53+02:00
14:45
Zwiastun 6. odcinka Stamtąd wyciekł do sieci. Będzie grubo
Aktualizacja: 2026-05-19T14:45:33+02:00
14:25
Aktor z The Boys odpowiada widzom w stylu Rzeźnika. „Prymitywny humor?”
Aktualizacja: 2026-05-19T14:25:42+02:00
12:46
Nowy film o He-Manie to wielkie zaskoczenie. Takich opinii się nie spodziewałem
Aktualizacja: 2026-05-19T12:46:26+02:00
11:32
O której godzinie oglądać finał Love is Blind: Polska? Pół Netfliksa czeka
Aktualizacja: 2026-05-19T11:32:15+02:00
11:03
Jak wyglądało głosowanie jury na Eurowizji 2026? Wyjaśniamy skandal
Aktualizacja: 2026-05-19T11:03:52+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA